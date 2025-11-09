Pocos estudios de algo más que la realidad social en España hay tan completos como el realizado por la Fundación Foessa, ligada a Cáritas. Su continuidad histórica es un valor añadido. Como ocurre en proyectos de esta naturaleza algo más que descriptiva es indiscutible ... que se den sesgos cognitivos, quizá metodológicos, que la misma ciencia social se encarga de regular y corregir. Son muchos sus autores y los temas que aborda que hay que entender están relacionados con las prioridades que hoy marcaría la Doctrina Social de la Iglesia respecto a la realidad social en España. Por otra parte, está claro que no seré yo quien critique lo que no dice por lo que dice. Pero veamos.

Después de una lectura del informe, me centraré, a modo de algo más que cata, en lo que ocupa a la temática habitual de esta columna, la cuestión de la religión. Un espacio que se percibe tratado con cierta contención general. Al margen de algunas cuestiones puntales, como la de que percibe un aumento de participación en las asociaciones religiosas, me ha sorprendido el apartado dedicado a «El aporte de la(s) espiritualidad(es)». Se asienta la secuencia ateísmo- espiritualidad-religión, para destacar la emergencia de lo espiritual, también la espiritualidad laica, como proceso autónomo de la práctica religiosa creyente, incidiendo en la ecoespiritualidad relacionada con el feminismo. Con referencias constantes a autores de una clara adscripción ideológica, llamémosla de izquierda, sorprende que no detecte suficientemente o ponga en evidencia y reflexione sobre algunas otras tendencias que llevan tiempo actuando, como el incremento de la adscripción religiosa y confesional de algunos sectores sociales. El entusiasmo espiritual, que se describe, viene a ser una forma de humanismo espiritual desinstitucionalizado. Me quedo por tanto con el diagnóstico general del informe más que con los criterios interpretativos. Nadie niega el esfuerzo, también económico, se supone, de este proyecto. El problema, en esto y en otras cuestiones, es que esté dando cobertura a políticas que ya se ve que o han fracasado, o que han provocado, o están provocando, las deficiencias que ahora se denuncian. O se han quedado antiguas.

