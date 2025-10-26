El periodista Víctor Guillot, en un portal especializado en política públicas, acaba de escribir un artículo sugerente y provocador titulado «Dilexi te, el rearme de la democracia cristiana». Al margen de la hipótesis que encierra el título, a lo largo del escrito se hace una ... pregunta que conviene retomar: ¿Estamos atisbando un «momento católico» en nuestras sociedades, también en España?

No hace poco un reputado sociólogo planteaba públicamente la inquietud que le provocaba que en los más recientes análisis demoscópicos se estuviera detectando un incremento nada desdeñable de vuelta a la religión de los jóvenes, con el añadido de ser un retorno con un adjetivo claro, católico. Podríamos sumar a esta radiografía otros datos de carácter social y cultural de los últimos días.

Desde hace tiempo en medios intelectuales de los Estados Unidos, de forma transversal, se está debatiendo mucho sobre las razones de este revival religioso católico. Pongamos como ejemplo lo escrito por Mark Lilla en su ensayo «La torre y la cloaca», en el que habla del resurgimiento de una nueva política del bien común, de raíz católica, relacionada con los procesos postliberales. Patrick Deneen, Sohrab Ahmari, Adrian Vermeule, Gladden Pappin, Peter Thiel o Josh Hawley, entre otros, siendo distintos, son algunos nombres de quienes ahora están contribuyendo a reformular este nuevo tiempo con ecos en nuestra tierra.

Podría también ofrecer una lista de más o menos nombres de jóvenes católicos intelectuales que en España están aportando el necesario marco a esta corriente. Un proceso no exento de escasa institucionalidad eclesial, incluso de conflicto latente, cuando de asentar la forma eclesial se trata, un signo de nuestro tiempo. Desde criterios cuantitativos hablo no de mayorías de jóvenes y menos jóvenes, de grandes números, sino de un sujeto social de minorías creativas, lo que certifica el entierro de lo que nos recuerda a la cristiandad o al catolicismo sociológico, pese a las nuevas formas de presencia de la religiosidad popular. Un nuevo modelo que mi admirado Olegario González de Cardedal denominó cristianía, y que no hay que descartar pille a algunos, eclesiásticos y no eclesiásticos, con el pie cambiado.