Suscribete a
ABC Premium

Hombres y mujeres de conciencia

Es «la voz de Dios en la naturaleza y en el corazón del hombre»

¿Atisbamos un momento católico? (26/10/2025)

Iglesia y políticas sobre inmigración (19/10/2025)

El Papa León XIV preside el rezo del Ángelus desde la ventana de su despacho con vistas a la Plaza de San Pedro, Ciudad del Vaticano,este domingo
El Papa León XIV preside el rezo del Ángelus desde la ventana de su despacho con vistas a la Plaza de San Pedro, Ciudad del Vaticano,este domingo EFE
José Francisco Serrano Oceja

José Francisco Serrano Oceja

Esta funcionalidad es sólo para registrados

No hay que descartar que León XIV al proclamar a John Henry Newman doctor de la Iglesia nos esté mandando un mensaje prioritario. El mundo necesita hombres y mujeres que se rijan por la verdad y la conciencia, dos conceptos que no ... parece que coticen al alza, ni en la vida pública, ni en la actuación privada.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app