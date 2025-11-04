Suscribete a
ABC Premium
Juicio a García Ortiz
Miguel Ángel Rodríguez, de la presunta oferta de la Fiscalía de un acuerdo a González Amador: «Es una deducción lógica»
Directo
Ángel Víctor torres comparece en plena polémica por el informe de la UCO

Los jesuitas y la Conferencia Episcopal apartan a un sacerdote acusado de abusos

El religioso, que ejercía un cargo en la sede del Episcopado, fue suspendido tras comprobar la «verosimilitud» de unos hechos ocurridos en la primera década de este siglo

Del silencio al pago: la Iglesia indemniza con 1,1 millones a 39 víctimas de abusos

El general de los jesuitas, Arturo Sosa, a la derecha, en el acto de toma de toma de posesión del nuevo rector de la Universidad Pontificia Comillas, Antonio Allende, en 2024
El general de los jesuitas, Arturo Sosa, a la derecha, en el acto de toma de toma de posesión del nuevo rector de la Universidad Pontificia Comillas, Antonio Allende, en 2024 Isabel Permuy
José Ramón Navarro-Pareja

José Ramón Navarro-Pareja

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Compañía de Jesús ha apartado provisionalmente de su puesto a un sacerdote acusado de abusos sexuales a un menor. Según ha informado este martes la Provincia de España, los presuntos hechos habrían ocurrido «en Alicante y en Zaragoza» durante «la primera década de ... este siglo». El caso llegó a conocimiento de la orden en julio de 2025, «a través de su canal interno de denuncias». Tras unas primeras verificaciones internas, en septiembre se recabó «un testimonio verosímil», lo que llevó a activar de inmediato los protocolos previstos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app