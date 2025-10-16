Suscribete a
ABC Premium

Una comisión del Vaticano propone que se hagan públicas las destituciones y sanciones a los obispos por abusos

El Vademécum elaborado por la Comisión pontificia para la Protección de menores constata que «no existe una práctica uniforme en todas las jurisdicciones» en cuanto a indemnizaciones

El Papa pone al frente del Dicasterio de Obispos a un arzobispo que Francisco no quiso hacer cardenal

El Papa saluda el presidente de la Comisión, el obispo francés Thibault Verny
El Papa saluda el presidente de la Comisión, el obispo francés Thibault Verny Vatican news
Javier Martínez-Brocal

Javier Martínez-Brocal

Corresponsal en el Vaticano

Esta funcionalidad es sólo para registrados

«Me dieron 20.000 dólares, pero lo que yo necesitaba era una disculpa», asegura una víctima de abusos citada en el informe anual que audita las políticas de la Iglesia ante estos casos. Para intentar que no vuelva a ocurrir, el Vaticano ha presentado ... este jueves un «vademécum operacional sobre reparaciones» dirigido a conferencias episcopales e instituciones católicas e inspirado en la idea de «reparar integralmente» a la víctima. Reconoce que la compensación económica no es suficiente y propone que sean públicas las destituciones y sanciones de abusadores, además de informar a las víctimas sobre en qué han quedado sus denuncias o pedir disculpas en público.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app