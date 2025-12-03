Ferraz convoca una reunión por las denuncias internas de acoso sexual contra Salazar

El Partido Socialista ha convocado este miércoles por la noche una reunión telemática de todos los responsables de Igualdad de sus federaciones para tratar, entre otros asuntos, el malestar causado en el partido a raíz de las últimas informaciones sobre el caso de Paco Salazar, ... según ha adelantado 'El País' y ha podido confirmar ABC. El exsecretario de Análisis y Acción Electoral de Ferraz y ex alto cargo de Moncloa está acusado de «comportamientos inadecuados» hacia compañeras del partido. El escándalo estalló el mismo día en que el PSOE iba a encumbrarle a adjunto a la Secretaría de Organización en el Comité Federal del pasado 5 de julio. Un cónclave organizado para nombrar sustituto de Santos Cerdán tras su entrada en prisión preventiva y sin fianza.

[NOTICIA EN AMPLIACIÓN]

