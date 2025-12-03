Suscribete a
Ferraz convoca una reunión por las denuncias internas de acoso sexual contra Salazar

El PSOE cita este miércoles por la noche a los responsables federales de Igualdad en un encuentro telemático

El exsecretario de Análisis y Acción Electoral y ex alto cargo de Moncloa está acusado de «comportamientos inadecuados» hacia compañeras del partido

El partido frena la investigación a Francisco Salazar al desaparecer las dos denuncias internas por presunto acoso sexual

Salazar, a la entrada de la sede del PSOE,
Salazar, a la entrada de la sede del PSOE, Imagen: Óscar del Pozo
Patricia Romero

Patricia Romero

Madrid

El Partido Socialista ha convocado este miércoles por la noche una reunión telemática de todos los responsables de Igualdad de sus federaciones para tratar, entre otros asuntos, el malestar causado en el partido a raíz de las últimas informaciones sobre el caso de Paco Salazar, ... según ha adelantado 'El País' y ha podido confirmar ABC. El exsecretario de Análisis y Acción Electoral de Ferraz y ex alto cargo de Moncloa está acusado de «comportamientos inadecuados» hacia compañeras del partido. El escándalo estalló el mismo día en que el PSOE iba a encumbrarle a adjunto a la Secretaría de Organización en el Comité Federal del pasado 5 de julio. Un cónclave organizado para nombrar sustituto de Santos Cerdán tras su entrada en prisión preventiva y sin fianza.

