La hija de Sánchez estudia en una universidad privada de Pozuelo a la que el presidente llamó «chiringuito»

En el campus de Pozuelo de Alarcón de ESIC University es un secreto a voces que la hija menor de Pedro Sánchez, Carlota Sánchez Gómez, es una compañera más desde septiembre. La información ha sido adelantada por 'Libertad Digital' y confirmada posteriormente por ... ABC a través de fuentes internas del mencionado centro universitario.

Carlota Sánchez Gómez se ha matriculado en el doble grado de ADE (Administración y Dirección de Empresas) y Marketing en inglés, cuya matricula les costará a sus padres anualmente 12.900 euros, como ha podido consultar este diario en la página web de ESIC.

Hace unas semanas el Consejo de Ministros aprobó el nuevo decreto de universidades, que impone nuevos requisitos a la privada como llegar a un mínimo de 4.500 alumnos en 6 años, contar con un 10% de plazas de alojamiento y aval bancario o destinar un 5% del presupuesto a la investigación, entre otros. Unos nuevos 'vetos' que tratan de frenar la proliferación de campus privados y que podrían culminar con el cierre de universidades ya en funcionamiento como ESIC. Aunque la norma salió adelante el pasado 8 de octubre, la reforma fue anunciada por el presidente del Gobierno en el mes de marzo en un discurso en el que se refirió a las universidades privadas como «chiringuitos educativos».

Al margen de las polémicas y choques con las autonomías que ha provocado el nuevo real decreto e incluso las críticas del Ministerio de Economía, la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) o del Consejo de Estado, el relato en el que ha insistido estos meses el Gobierno, el tono empleado, se ha caracterizado por una gran hostilidad. Si Sánchez habló de «chiringuitos», la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, llegó a afirmar que la universidad privada es la mayor «amenaza para la clase trabajadora».

Del Real Colegio Universitario María Cristina a la Camilo José Cela

Pedro Sánchez se doctoró en la Universidad privada Camilo José Cela, en Madrid, donde también impartió clases de Economía. Allí fue precisamente donde, según una investigación publicada por ABC, habría plagiado su tesis doctoral. Pero si nos retrotraemos en su CV, la 'mancha' de la privada ya figuraba años antes.

El presidente del Gobierno se licenció en Ciencias Económicas y Empresariales por el Real Colegio Universitario María Cristina, un centro universitario de pago y católico vinculado a la orden de los agustinos y que está bajo el protectorado de la Corona. Desde 2024, este centro universitario depende de la Universidad CEU San Pablo, también privada. No obstante, hay que precisar que cuando el presidente cursó sus estudios, el centro estaba adscrito a la Universidad Complutense, pero igualmente era de pago y de inspiración católica.