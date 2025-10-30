Suscribete a
ABC Premium

La hija de Sánchez estudia en una universidad privada de Pozuelo a la que el presidente llamó «chiringuito»

Carlota Sánchez Gómez estudia en ESIC el doble grado de ADE y Marketing en inglés cuya matrícula cuesta 12.900 euros al año

Las claves del decreto que asfixia a la universidad privada: 4.500 alumnos en 6 años, un 10% de alojamiento o aval bancario

Instalaciones de la Escuela de Negocios y Centro universitario (ESIC), en Pozuelo de Alarcón
Instalaciones de la Escuela de Negocios y Centro universitario (ESIC), en Pozuelo de Alarcón abc
Beatriz L. Echazarreta

Beatriz L. Echazarreta

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En el campus de Pozuelo de Alarcón de ESIC University es un secreto a voces que la hija menor de Pedro Sánchez, Carlota Sánchez Gómez, es una compañera más desde septiembre. La información ha sido adelantada por 'Libertad Digital' y confirmada posteriormente por ... ABC a través de fuentes internas del mencionado centro universitario.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app