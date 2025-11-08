Suscribete a
Hallan 14 perros desnutridos y durmiendo entre sus heces en una perrera de Huesca

La Guardia Civil investiga al dueño, que tenía a los canes sin cartillas sanitarias, microchips o vacunas obligatorias

Los canes vivían entres sus propias heces desde hacía años
Los canes vivían entres sus propias heces desde hacía años guardia civil

EP

La Patrulla de Protección de la Naturaleza (Pacprona) de la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca ha investigado a vecino de la Comarca del Somontano como supuesto autor de un delito de maltrato animal tras hallar en su perrera 14 canes desnutridos que ... presentaban un estado deplorabe y vivían rodeados de heces acumuladas durante años.

