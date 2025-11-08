Cinco detenidos en Navarra y Cataluña por vender a una menor por 5.000 euros y 5 botellas de wisky y obligarla a casarse

La Guardia Civil ha detenido en Corella (Navarra) a dos personas y los Mossos d'Esquadra a otras tres en Mollerusa (Lérida) por la venta de una menor de 14 años a una familia residente en la capital del Segrià para que ... contrajera matrimonio con su hijo, según han informado a este diario fuentes de la policía autonómica. A todos se les atribuye un delito de trata de seres humanos con fines de matrimonio forzado.

La menor, que ha sido puesta en manos de la Dirección General de Atención a la Infancia (Dgaia) de la Generalitat, fue localizada mendigando en las puertas de un supermercado de la localidad de Les Borges Blanques (Lérida).

Los hechos se remontan al pasado mes de enero en Corella, una localidad de la Ribera de Navarra. Los padres de la menor, un hombre y una mujer de 35 años, vendieron a su hija a otra familia residente en Lérida para que contrajera matrimonio con su hijo, de 21 años. Según confirman fuentes de los Mossos, el acuerdo de carácter ilícito se cerró por un pago de 5.000 euros, cinco botellas de whisky y algunos alimentos básicos.

Noticia Relacionada A juicio por matrimonio forzado el padre y los dos hermanos de las jóvenes de Tarrasa asesinadas en Pakistán Elena Burés Arooj y Anisa Abbas fueron engañadas por su familia para viajar a su país de origen donde las mataron en lo que se denomina un 'crimen de honor', por querer divorciarse de sus parejas concertadas

La menor, perteneciente a una comunidad romaní, fue trasladada a Cataluña, donde permaneció bajo el control de la familia compradora con el propósito de consumar el matrimonio forzado. La chica, que se encontraba sin escolarizar, fue obligada a ejercer la mendicidad como forma de aportar dinero a la familia compradora, explican a Ep desde la Guardia Civil.

Una denuncia de los Servicios Sociales permitió iniciar una investigación por el Equipo Mujer-Menor (EMUME) de la Guardia Civil en Navarra y resultó esencial para identificar a los implicados y conocer el paradero de la menor. Nada más se tuvo conocimiento, los agentes se coordinaron con los Mossos d'Esquadra para localizar a la víctima en la provincia de Lérida.

Finalmente, el pasado 3 de octubre, la menor fue hallada por la policía autonómica en la puerta de un supermercado de la localidad de Les Borges Blanques mendigando. Los agentes llevaron a la menor a comisaría y le reclamaron el contacto de sus padres o tutores. Los agentes identificaron a dos adultos, que la menor dijo que eran sus padres, «pero en realidad eran los padres de su esposo, los que habían amañado el matrimonio forzado con sus padres».

Los suegros de la menor, de 40 y 42 años, y también su esposo, de 21 años, implicados en la compra y el traslado de la víctima, han sido puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Lérida . La menor ha sido puesta bajo la tutela de la Dirección General de Protección a la Infancia de la Generalitat, donde actualmente recibe atención y apoyo especializado. En Navarra, han sido detenidos los padres de la víctima y puestos a disposición del Juzgado de Guardia de Tudela.