Suscribete a
ABC Premium

Cinco detenidos en Navarra y Cataluña por vender a una menor por 5.000 euros y 5 botellas de wisky y obligarla a casarse

A los arrestados, entre ellos los padres de la niña, de 14 años, se les acusa de un delito de tráfico de seres humanos con matrimonio forzado y mendicidad infantil

La menor, que estaba mendigando en la puerta de un supermercado, ha sido puesta a disposición de la Dirección General de Atención a la Infancia de la Generalitat

La niña de 12 años liberada del matrimonio forzado iba a casarse con otro menor de 16

Localidad de Lérida en la que fue hallada la menor mendigando
Localidad de Lérida en la que fue hallada la menor mendigando inés baucells
Esther Armora

Esther Armora

Barcelona

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Guardia Civil ha detenido en Corella (Navarra) a dos personas y los Mossos d'Esquadra a otras tres en Mollerusa (Lérida) por la venta de una menor de 14 años a una familia residente en la capital del Segrià para que ... contrajera matrimonio con su hijo, según han informado a este diario fuentes de la policía autonómica. A todos se les atribuye un delito de trata de seres humanos con fines de matrimonio forzado.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app