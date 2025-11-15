El Gobierno llevará a Ayuso a los tribunales por negarse a crear el registro de objetores del aborto

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha cargado contra Isabel Díaz Ayuso y la ha acusado de «trumpista» y de «rebelión» por negarse a elaborar un registro de objetores del aborto. El Ministerio de Sanidad ha anunciado que llevará la decisión de la Comunidad de ... Madrid a los tribunales e iniciará los trámites ante el Contencioso-Administrativo.

García ha empleado un tono bronco contra Ayuso, el día en que cientos de médicos piden su dimisión en las calles de toda España: «En una mezcla de soberbia e ignorancia no solamente está desoyendo al Tribunal Constitucional si no que está yendo contra la ley de salud sexual y reproductiva». Lo más grave, ha zanjado, es que está yendo contra el derecho de las mujeres: «No sé qué contienda o cruzada tiene Ayuso contra las mujeres de la Comunidad de Madrid. La señora Ayuso ha decidido ponerse una vez más en el lado equivocado de la historia».

Sanidad ha contraprogramado hoy la manifestación que se celebra hoy en toda España con un acto de su partido, Más Madrid, en el que junto a su número dos, Javier Padilla, ha destacado «los avances» de su departamento desde que asumió la cartera.

En cuanto a la protesta que hoy pide su renuncia, la ministra Mónica García se limitó a afirmar que la semana pasada estuvo reunida con los sindicatos sanitarios: «En el estatuto marco los sanitarios verán plasmadas todas sus reivindicaciones, como la disminución de las guardias y de la jornada». La ministra defendió el texto sin hacer alusión directa a las protestas y volvió a criticar a la presidenta de la Comunidad de Madrid por «trocear la atención primaria».