Suscribete a
ABC Premium

El Gobierno llevará a Ayuso a los tribunales por negarse a crear el registro de objetores del aborto

La ministra de Sanidad ha cargado contra la presidenta de la Comunidad de Madrid y acusarla de «trumpista» y de «rebelión» por negarse a elaborar este registro

El Gobierno llevará a Ayuso a los tribunales por negarse a crear el registro de objetores del aborto
RAÚL DOBLADO

E. Calvo

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha cargado contra Isabel Díaz Ayuso y la ha acusado de «trumpista» y de «rebelión» por negarse a elaborar un registro de objetores del aborto. El Ministerio de Sanidad ha anunciado que llevará la decisión de la Comunidad de ... Madrid a los tribunales e iniciará los trámites ante el Contencioso-Administrativo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app