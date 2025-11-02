Suscribete a
Los objetores al aborto temen que el registro se use para señalarlos

Los médicos que no realizan estas intervenciones exigen que el listado no se use con fines políticos

En el último mes, el Gobierno ha puesto el foco en los profesionales al exigir a las autonomías este registro

Los médicos entran en el debate del aborto y recuerdan que la objeción de conciencia no debe conllevar sanciones ni discriminación

Los ginecólogos Cristina Castellets, Jaime Siegrist y Claudia Arispe
Elena Calvo

La objeción de conciencia de los médicos vuelve a salir a la palestra. Los recientes movimientos del Gobierno señalando a las comunidades autónomas en las que la mayoría de los abortos se llevan a cabo en centros privados han vuelto a poner el foco ... en los profesionales, tras haber requerido el Ejecutivo a las autonomías que aún no lo tienen, la puesta en marcha del registro de objetores que contempla la ley. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dio un plazo de un mes a tres regiones y les amenazó con emprender acciones legales contra ellas si no creaban el citado listado. Pero la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aseguró que iba a «proteger» a los sanitarios y que en la región no se les señalaría por sus convicciones. Mientras, los profesionales reclaman que se respeten sus derechos y que no se les estigmatice.

