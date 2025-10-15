Suscribete a
La Generalitat de Cataluña niega información pública sobre en qué lengua y cómo aprenden los alumnos con necesidades especiales

El Govern tampoco ha proporcionado, pese a ser instado por el órgano, datos sobre los usos lingüísticos en el Bachillerato Internacional

El ente de Transparencia recuerda al Departamento de Educación su deber de entregar la información, según la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

«Nunca antes el gobierno catalán había ignorado las peticiones del órgano. Es muy grave», afirma la presidenta de la AEB

El fallo del TC sobre el 25% de castellano marcará el año académico en Cataluña

Imagen de un aula de Primaria en Cataluña
Esther Armora

Esther Armora

Barcelona

«Desde que arrancó nuestra asociación hasta ahora la Generalitat nunca se había negado a facilitar información a la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) -órgano de Transparencia en Cataluña-. Siempre había atendido sus peticiones porque tiene el ... deber de hacerlo para respetar el derecho de los ciudadanos a conocer datos de interés público». La Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) denuncia que el Departamento de Educación de la Generalitat, que dirige Esther Niubó, ha negado, por primera vez, al órgano de Transparencia y también al Defensor del Pueblo información sobre dos cuestiones sobre las que lleva meses reclamando datos: la lengua y las condiciones en la que aprenden los alumnos con necesidades educativas especiales en Cataluña, que suponen 1 de cada 3 alumnos del total, y las lenguas en las que se imparte el Bachillerato Internacional.

