La Justicia tumba los artículos clave del blindaje del catalán en la escuela a la espera del fallo definitivo del TC

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha anulado los artículos claves del decreto 91/2024 de régimen lingüístico del sistema educativo no universitario aprobado por el Ejecutivo de Pere Aragonés, que blinda la inmersión en catalán en las escuelas.

El fallo, consultado por ABC, considera que el castellano no puede estar excluido en las aulas de Cataluña y que la normativa lingüística vigente «vulnera derechos fundamentales». Así lo ha comunicado la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña (AEB), que celebra la sentencia, un nuevo balón de oxígeno para los defensores del bilingüismo en espera de la sentencia definitva del Tribunal Constitucional (TC) sobre el 25% de castellano.

La sentencia nº 2949/2025 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), estima parcialmente el recurso interpuesto por la AEB contra el decreto. «La resolución judicial constituye un mazazo al intento de la Generalitat de excluir al castellano como lengua vehicular y supone un hito en la defensa de los derechos fundamentales de alumnos y familias en Cataluña», asegura en declaraciones a este medio Ana Losada, presidenta de la AEB.

La anulación de las partes nucleares del régimen lingüistico del Govern es la antesala al esperado pronunciamiento del TC sobre la normativa aprobada por el Govern (una ley y un decreto ley) para frenar la aplicación de la sentencia del TSJC de diciembre de 2020 que obliga a imaprtir un mínimo de un 25% de castellano en todas las aulas de Cataluña.

