El fallo del TC sobre el 25% de castellano marcará el año académico en Cataluña

Las clases arrancan con 30.956 alumnos menos y el veto total a los móviles en el aula

El secesionismo hace de la lengua su campo de batalla a la espera del fallo del TC

Un grupo de estudiantes de Primaria en un centro catalán ADRIÁN QUIROGA
Esther Armora

El curso escolar en Cataluña arranca el lunes marcado por la caída de la natalidad (habrá 30.956 alumnos menos en el sistema), la prohibición total de los móviles en las aulas, y la previsión de que el Tribunal Constitucional (TC) desencalle definitivamente el conflicto lingüístico ... vigente desde hace años en Cataluña al decidir si avala o no la normativa de la Generalitat que impide aplicar la primera sentencia que obliga a impartir más castellano en todas las aulas de Cataluña.

