Treinta aviones y 4.000 efectivos se despliegan en cinco comunidades en su lucha contra el fuego

Mientras el fuego se ceba con gran parte del territorio español, más de cuatro mil efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) apoyan a cinco comunidades autónomas más afectados (Castilla y ... León, Extremadura, Galicia, Asturias y Comunidad Valenciana) por la ola de incendios forestales. Estas unidades, que son desplegadas tras la solicitud de ayuda de las comunidades cuando aumenta el nivel de gravedad de los incendios, están altamente especializadas en la extinción de los fuegos. Además de los miles de efectivos terrestres movilizados por el Ejecutivo, decenas de aviones y helicópteros realizan cientos de descargas diarias de litros de agua para pelear contra las llamas desde el aire.

El ministerio ha desplegado más de 600 efectivos de sus diez Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF). Estas «son unidades helitransportadas de personal altamente especializado en la extinción de incendios que proporcionan un servicio de apoyo a las comunidades autónomas, pudiendo actuar en cualquier punto del territorio nacional, incluyendo Canarias».

Además de estos efectivos, se han movilizado más de treinta aviones y helicópteros con capacidad de soltar miles de litros de agua para frenar el avance del fuego. Los más importantes y más utilizados, los cuatro Bombardier 415 y los diez anfibios Canadair CL-215T, disponen de un depósito para carga de agua con capacidad entre 5.500 y 6000 litros con la posibilidad de realizar descargas únicas o parciales. Además de los aviones anfibios, hay que sumar tres tipos de helicópteros: el Lima, con dos unidades; el Mike, con cinco; y el Kilo con una sola unidad. Por último, cinco aviones Tango y cinco Aco completan la flota que arroja miles de litros de agua y aditivos en los focos de incendios forestales.

Militares de ataque directo

Por parte del Ministerio de Defensa, la UME aporta más de tres mil efectivos, siendo un grupo esencial para la lucha terrestre contra el fuego. De estos, 1.200 son militares en ataque directo contra las llamas y 2.200 llevan a cabo tareas de apoyo. Las labores principales de estas unidades se centran en atacar directamente las llamas y generar cortafuegos. Además, apoyan en la defensa y evacuación de los pueblos que pudiesen estar afectados por la propagación del fuego y dan apoyo a los bomberos y agentes de la Guardia Civil desplazados por las comunidades autónomas.

Según informó el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Aéreas cuentan, además, con la ayuda del gigantesco avión A400M del Ala 31, que ha sido utilizado para transportar efectivos y equipos. El 43 Grupo de Fuerzas Aéreas, aunque forman parte del Ministerio de Defensa, apoya a Miteco mediante la utilización de los diez aviones Canadair CL-215T que dispone el Estado. Esta unidad, pionera en la lucha contra los incendios forestales, esta realizando realizando 190 descargas diarias de agua sobre los principales focos activos.

Países vecinos como Francia también cuentan con unidades organizadas por el Estado para la defensa contra el fuego. La 'Sécurité civile' ('Seguridad civil' en castellano) cuenta con 12 aviones anfibios Canadair CL-415, un modelo más moderno que el español; 8 bombarderos Q400 con configuración para descarga de agua, y 3 Beechcraft 200 utilizados para la vigilancia aérea y transporte de pasajeros o carga.

Portugal, por su parte, no cuenta con aviones antiincendios en propiedad y los tres Canadair que alquiló para combatir las llamas están averiados.