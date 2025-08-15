Suscribete a
ABC Premium

Treinta aviones y 4.000 efectivos se despliegan en cinco comunidades en su lucha contra el fuego

La multitud de incendios provoca que la UME esté activada casi al cien por cien

Un detenido por provocar el incendio que ha vuelto a poner en jaque a la sierra de la Culebra

Trabajos contra los incendios en Cangas del Narcea (Asturias)
Trabajos contra los incendios en Cangas del Narcea (Asturias) EFE

Carlos Mullor

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Mientras el fuego se ceba con gran parte del territorio español, más de cuatro mil efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) apoyan a cinco comunidades autónomas más afectados (Castilla y ... León, Extremadura, Galicia, Asturias y Comunidad Valenciana) por la ola de incendios forestales. Estas unidades, que son desplegadas tras la solicitud de ayuda de las comunidades cuando aumenta el nivel de gravedad de los incendios, están altamente especializadas en la extinción de los fuegos. Además de los miles de efectivos terrestres movilizados por el Ejecutivo, decenas de aviones y helicópteros realizan cientos de descargas diarias de litros de agua para pelear contra las llamas desde el aire.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app