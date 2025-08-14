Un incendio de Orense obliga ya a evacuar a cuatro pueblos en la provincia de Zamora

Uno de los incendios de Orense entra en la frontera de Zamora

La provincia de Orense también esta viviendo estos días una lucha sin cuartel contra el fuego, con varios incendios que avanzan sin poder ser contenidos. Uno de ellos, concretamente el de La Mezquita, ha saltado la 'frontera' con Castilla y León, adentrándose en Zamora por al comarca de Sanabria.

Las llamas continúan sin dar tregua a los efectivos y la densa humareda formada ya ha obligado a la evacuación también de cinco pueblos en la provincia de Zamora. A Castromil, el más cercano a Galicia, evacuado a primera hora de la tarde de este jueves, se han sumado con el paso de las horas otros cuatro.

Así, según han informado fuentes oficiales, también los vecinos de Pías, Bajacoba, Villanueva de la Sierra y Porto deben dejar sus casas por esta situación.

Además, la densa humareda ha llevado al corte total de la circulación en la autovía A-52 (Rías Baixas) a la altura del kilómetro 79 y de la carretera nacional N-525, en el 86 sentido.