El dique de contención contra la trata y la explotación sexual

La violencia es brutal. Hace unos años, una mujer rumana que había venido a España engañada a ejercer la prostitución le rogó a un cliente que, por favor, la llevara a una comisaría. Los que le prometieron un futuro eran una red criminal que la explotaba sexualmente ... . Pudo denunciar y, de allí, se fue al consulado a documentarse. Pero el diablo vigilaba. Los criminales la secuestraron otra vez y fue vejada, violada y golpeada de forma salvaje. Con el alma rota, en un piso que era su cárcel, ya no esperaba milagros. Pero pasó poco tiempo hasta que la Policía Nacional reventó la puerta y la salvó.

Es una de las tantas operaciones del comisario Fernando Guerrero, jefe de la Brigada Central contra la Trata de Seres Humanos, dentro de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Policía. Al principio, «las víctimas no quieren mirar a los ojos de ningún hombre»; pero con los años, recuerda este comisario con emoción, «alguna de estas mujeres le han puesto a su hijo el nombre de uno de nosotros como agradecimiento».

El comisario Guerrero recibe a ABC en su despacho por el Día Mundial contra la Trata de Personas, hoy, 30 de julio. Las estanterías llenas de boinas, insignias y emblemas de otras policías del mundo recuerdan la importancia de la cooperación internacional y sus exitosas operaciones. La brigada central que lidera está formada por cerca de 80 agentes, y muchas son mujeres.

Su estructura, con policías muy especializados en la trata y la explotación sexual y laboral, es un referente internacional, que lleva décadas desarticulando mafias internacionales que comercian con seres humanos. Su batalla es silenciosa y no se ve, pero también es incombustible: meses y hasta años, noches en vela y viajes a sitios inhóspitos para proteger la dignidad de las personas y salvar vidas.

«Estamos dando servicio a muchos países, porque España no solo es país de destino, lo es de tránsito, es decir, mujeres que llegan de América pasan por España y muchas son trasladadas a otros países de Europa», explica el comisario Guerrero, que reconoce también la labor «espectacular» de las jefaturas en la investigación. Y añade: «Ocurre que otros países nos mandan investigaciones vía orden europea de investigación a través de Eurojust (Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal), porque ni siquiera ellos son capaces de hacerlo y te dicen los compañeros de allí: 'Vosotros siempre dais respuesta'».

Además de las víctimas procedentes de China y países de Europa, la mayoría de mujeres que caen en estas redes vienen de Colombia, seguido de Venezuela, Paraguay y demás países hispanoamericanos. Al no necesitar visado para estancias inferiores a los 90 días, los proxenetas introducen a estas mujeres en España y, pasado el plazo de tres meses, quedan aquí indocumentadas y bajo su control.

La Policía es responsable de entre el 75 y 80 por ciento de las investigaciones de trata sexual a nivel nacional; del resto, se encargan la Guardia Civil y las policías autonómicas. En 2024, la Policía realizó 1.358 inspecciones por el ejercicio de prostitución y 6.660 en centros laborales. Porque la brigada también combate la explotación laboral y los trabajos forzados, donde ahí la mayoría son hombres. El año pasado, detectaron un total de 5.987 personas en situación de riesgo.

Los proxenetas son hombres y mujeres. En el vídeo de este reportaje se aprecia a una de las detenidas en la 'Operación Luna' de la Policía, que desarticuló una organización criminal en pisos prostíbulo en Barcelona, Sevilla y Las Palmas. Las víctimas de origen latinoamericano fueron captadas para trabajar en España mediante ofertas falsas publicadas en internet. Al llegar, adquirían una deuda con la organización de entre 3.500 y 4.000 euros que debían saldar prostituyéndose 24 horas y siete días a la semana. Otras mujeres eran explotadas laboralmente en un piso 'call center' para la recepción de llamadas de los clientes. Se detuvo a 14 personas y se decretó la clausura de cuatro pisos.

«La mayoría de mujeres saben que vienen a prostituirse, pero no todas, también las hay que las engañan ofreciéndoles trabajos de camareras o internas, pero la gran mayoría sí lo sabe, la situación de vulnerabilidad en su país de origen provoca que normalicen esta práctica para salir del apuro económico, lo que pasa es que desconocen en qué condiciones van a estar sometidas por las redes criminales», explica el comisario Guerrero.

«¿Qué ocurre? Que llegan con una deuda que saldar (con los proxenetas) y lo que hacen las mafias es prolongar esa situación de deuda artificialmente. Por ejemplo, le dicen que debe pagarles más porque van a sacarle un documento para que pueda tener la residencia o que le ponen una 'multa' porque no ha cumplido con las condiciones marcadas o porque ha salido del local o piso sin permiso». Son prisioneras de una factura eterna. Y esa situación de dependencia económica con ellos se agrava porque muchas chicas terminan también adictas a las drogas. El cliente reclama el consumo conjunto y el proxeneta lo facilita.

Además, los métodos de la trata sexual están cada vez más refinados. La prostitución coercitiva ha cambiado de escenario. Las mafias evitan ahora los prostíbulos tradicionales y trabajan desde pisos particulares y las redes sociales. Esto complica todavía más la tarea policial, pero no detiene su persecución y la desarticulación final.

«Ya había prostitución en pisos, pero después de la pandemia hay un cambio muy significativo de tendencia y la prostitución pasa a darse mayoritariamente en pisos. Las redes de proxenetas se ocultan mejor en ellos al ser un lugar privado, donde necesitas un mandamiento de entrada de registro, no es como si se produce en un club, que entras sin permiso -salvo a las zonas privadas donde sí necesitas orden-, en un piso el margen para actuar de la policía es menor porque en España la inviolabilidad del domicilio es un derecho constitucional y muy protegido», explica el comisario Guerrero.

Los policías tienen que hilar muy fino en esos oficios para que la autoridad judicial considere que sí hay indicios de prostitución bajo coacción y les autorice la entrada a la vivienda.

El jefe de la Brigada Central contra la Trata también explica que los criminales cada vez operan más por internet, y en todas las fases de la trata: captación, traslado, explotación y control. Las webs van desde páginas de anuncios hasta plataformas como OnlyFans o Instagram. «El fenómeno que vemos en los últimos tiempos es que el consumo de sexo por la red se ha multiplicado, con páginas web que venden sexo virtual, no físicamente, y es un fenómeno en auge», advierte el comisario Guerrero, que subraya que porque no haya contacto físico con el cliente, no significa que no haya explotación sexual detrás de esos contenidos digitales, que muchas veces se presentan como gesto de libertad de la mujer. Y no. «Las mujeres que pueden verse a través de estas páginas también son víctimas de trata», insiste.

Cómo detectan la explotación

La brigada se sirve de trabajos de vigilancia, investigación, inteligencia y cooperación internacional y con los servicios sociales para detectar a las víctimas y los criminales. El comisario Guerrero explica que reciben mucha información de ciudadanos, por ejemplo, vecinos que detectan movimientos extraños en el edificio o familiares de las propias víctimas que contactan con los agentes a través del teléfono de atención a las víctimas de la trata y la explotación sexual, el 900 10 50 90, y el correo trata@policia.es.

«Nos llaman incluso desde sus países de origen. Es un teléfono conocido a nivel internacional, es importante destacarlo, porque está atendido 24 horas por profesionales». También sacan mucha información del seno de las organizaciones criminales y de las ONG, que tienen mucho contacto con las víctimas, y con las que la Policía tiene comunicación fluida. Y el olfato policial es clave: si tocas a una puerta y no quieren abrir, un 'flayer' donde anuncian el servicio de chicas... La mínima sospecha se investiga.

«Es un orgullo esa labor de patrullaje mundial, es raro encontrar una institución policial con esta estructura», dice el comisario Guerrero, que añade que trabajan para ser un dique de contención contra la trata y la explotación sexual.