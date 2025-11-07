Suscribete a
El Defensor del Pueblo urge a la Generalitat a aclarar cómo garantiza el aprendizaje del castellano en las aulas

Societat Civil Catalana presentó una queja ante la sospecha de que el Govern aplica de facto criterios de discriminación del español pese a la suspensión cautelar del decreto del régimen lingüístico

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, en una imagen de archivo JOSÉ RAMÓN LADRA
Esther Armora

Barcelona

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha requerido a la Generalitat la remisión urgente de la información que, a instancias de Societat Civil Catalana (SCC), solicitó el pasado mes de junio al Departamento de Educación «con la finalidad de conocer las orientaciones que ... haya podido facilitar a los centros educativos para garantizar que los criterios pedagógicos aplicados respecto del uso y aprendizaje de las lenguas oficiales sean respetuosos con la suspensión cautelar del decreto del régimen lingüístico y se garantice el aprendizaje en castellano».

