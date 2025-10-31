El PP denuncia una encuesta de la Generalitat en la que se pregunta a alumnos de 10 años si se sienten niños o niñas

El grupo del PP en el Parlamento de Cataluña ha presentado una batería de preguntas parlamentarias y tres solicitudes de comparecencia de las consejeras de Derechos Sociales e Inclusión, Salud y Educación, para que informen sobre la Enquesta d'Educació, de Salut i Social ... dels Infants a Catalunya (ESSIC), impulsada conjuntamente por la Generalitat.

El PP considera inaceptable que el Govern promueva cuestionarios dirigidos a niños de tan solo 10 y 11 años, en los que se les pregunta si «se sienten niño o niña» o si «no lo saben». Para el grupo popular, «este tipo de contenidos exceden el ámbito educativo y suponen una intromisión en la formación emocional y afectiva de los menores, además de constituir un intento claro de manipulación de niños y adolescentes a través del sistema educativo».

El portavoz del grupo, Juan Fernández, ha calificado de «inadmisible» que el Govern someta a los escolares a este tipo de cuestiones: «A los menores se les protege, no se les confunde. Pretenden inducirles a rechazar su propio cuerpo, y eso es algo que ninguna administración debería promover».

El grupo popular ha reclamado «transparencia y explicaciones inmediatas» sobre los criterios, objetivos y responsables de esta iniciativa, y ha exigido que la Generalitat dé cuenta en el Parlament de cómo se ha diseñado, aplicado y supervisado esta encuesta.

Además, en una nota hecha pública hoy, el Partido Popular reclama que la encuesta sea retirada de inmediato y se revise el procedimiento de autorización de este tipo de materiales en los centros educativos.

El Partido Popular ha advertido, asimismo, que «seguirá fiscalizando cualquier actuación del Govern que vulnere el principio de protección de la infancia o introduzca contenidos ideológicos en el ámbito escolar, reiterando su compromiso con una educación basada en el respeto, la neutralidad y la protección del desarrollo psicológico de los menores.