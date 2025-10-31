Suscribete a
El PP denuncia una encuesta de la Generalitat en la que se pregunta a alumnos de 10 años si se sienten niños o niñas

«Supone una intromisión en la formación emocional y afectiva de los menores», denuncia los populares

Un estudio pediátrico avala que pocos niños transgénero cambian de opinión después de cinco años

El grupo del PP en el Parlamento de Cataluña ha presentado una batería de preguntas parlamentarias y tres solicitudes de comparecencia de las consejeras de Derechos Sociales e Inclusión, Salud y Educación, para que informen sobre la Enquesta d'Educació, de Salut i Social ... dels Infants a Catalunya (ESSIC), impulsada conjuntamente por la Generalitat.

