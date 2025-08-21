Aumentan a tres los fallecidos en Portugal por los incendios

Portugal continúa luchando contra los incendios forestales en plena ola de calor, aunque este miércoles Protección Civil ha informado de que la situación mejora poco a poco. De los cuatro grandes fuegos que preocupaban al país, dos ya están bajo control –los de Montalegre (Vila Real), originado en Galicia, y Mirandela (Bragança)– y se espera poder dominar un tercero a lo largo del día. Los dos de mayor envergadura que siguen activos son los de Arganil (Coímbra) y Sabugal (Guarda).

El incendio de Mirandela dejó además una nueva víctima mortal: un hombre de 75 años que falleció al caer de la máquina agrícola con la que trataba de sofocar las llamas y ser atropellado por ella. Es la tercera muerte registrada desde el inicio de esta ola de fuegos, tras el fallecimiento de un civil el pasado viernes y de un bombero en accidente de tráfico.

Noticia Relacionada El fuego en la Montaña Palentina obliga a desalojar por segunda vez Cardaño de Arriba La Junta mantiene en índice de gravedad 2 este fuego que afecta a la zona de Velilla del Río Carrión

El frente de Arganil es el más preocupante, con un perímetro «muy extenso» que incluso ha alcanzado el distrito de Castelo Branco y que podría reavivarse en distintos puntos. Allí trabajan 1.500 bomberos, más de 500 vehículos y 16 medios aéreos. Según Paulo Santos, responsable de operaciones de la Autoridad Nacional de Emergencias y Protección Civil (ANEPC), algunas áreas ya solo conservan brasas, lo que permitiría darlo por dominado en las próximas horas.

En Sabugal, en la frontera con España, la evolución es más favorable y se considera el fuego con más opciones de quedar bajo control. Para su extinción se han movilizado 450 efectivos, 121 vehículos y cuatro aeronaves.

Aun así, Santos ha advertido de que la franja limítrofe con Galicia y Castilla y León sigue en condiciones muy delicadas, con temperaturas altas y una humedad relativa mínima, lo que facilita la aparición de nuevos focos. Según el balance oficial, Portugal combatía ayer miércoles 36 incendios rurales con 3.573 operativos desplegados, cerca de 1.200 vehículos y una decena de medios aéreos, tras haber estado en estado de alerta y recurrir al mecanismo europeo de protección civil.