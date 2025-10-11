Suscribete a
Antonio Monroy, el hombre con más títulos universitarios del mundo: «No, no me considero un empollón»

A pesar de tener trece carreras, dos doctorados y tres posgrados, este madrileño asegura que no es «ningún superdotado». El truco, dice, está en «esforzarse más que los demás»

Antonio Monroy, en clase, portando algunos de sus títulos IGNACIO GIL
Beatriz L. Echazarreta

Madrid

La vida académica de Antonio Monroy (Madrid, 1971) parece inventada, un farol. A sus 54 años, es el hombre con más títulos universitarios del mundo y ha terminado las carreras de Ciencias Empresariales, Derecho, Fisioterapia, Ciencias de la Actividad Física y Deporte, Criminología, ... Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas, Psicología, Turismo, Historia del Arte, Trabajo Social, Humanidades, Educación Social, Relaciones Laborales y Recursos Humanos.

