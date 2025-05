Alumnos de navegación se niegan a dar clases con una pianista y un químico: «Con nuestro futuro no se juega»

La reivindicación es razonable. «Queremos profesores marinos«. »Venimos a aprender. «¿Dónde están vuestros títulos?». Cada mañana los alumnos de la Escuela Náutico Pesquera de Palma se concentran a las 7.20 horas y cuelgan carteles para protestar contra cuatro profesores que dan clase sin ... el título preceptivo de la Marina Mercante. Desde septiembre, un químico, una pianista, una psicóloga y un ingeniero imparten enseñanzas de FP en esta Escuela «sin tener ni idea de navegación o de máquinas», denuncian los alumnos afectados, que han convocado una manifestación el 11 de octubre para pedir que estos «intrusos» sean reubicados y no pongan en peligro la homologación de sus estudios.

Estos cuatro profesores sin especialización consiguieron una plaza fija en el concurso de estabilización de plazas convocado por el anterior Gobierno autonómico de Francina Armengol. De siete plazas, cuatro fueron ocupadas por profesores sin el título de la Marina Mercante, incumpliendo el Convenio Internacional (STSW 78-10) suscrito por 175 países que obliga a que los profesores de estos estudios sean especialistas titulados.

La ex presidenta Armengol hizo oídos sordos a las reiteradas advertencias de la Marina Mercante, que ha realizado dos inspecciones en la Escuela y amenaza con quitar la homologación de los estudios náuticos y marítimos. Corre peligro incluso la convalidación de este centro de formación de Palma, uno de los más prestigiosos de España.

«Es como estudiar en Harvard y que te digan que no sirve para nada», se lamenta Michael, alumno gallego de 37 años que dejó su profesión como carpintero tras 20 años en el sector para buscar un futuro mejor. Se matriculó en esta prestigiosa escuela el año pasado y está en segundo curso de una FP superior de Máquinas en Palma. Tiene muy buenas calificaciones pero, tras el esfuerzo económico y vital«, teme que no le convaliden sus estudios.

«La situación es ésta: tenemos a una pianista dando clases de automática, que el otro día hablando de la densidad de un fluido decía que a ella sólo le suena la densidad de población; tenemos a una psicóloga que tenía que dar guardia de máquinas pero ni se ha presentado, está de baja, y tenemos a un químico que está dando planes de mantenimiento y que se limita a explicar los PDF pero no sabe responder las dudas que nos surgen porque no tiene ni idea», expone Michael, que acusa a la anterior Consejería de Educación de «pasarse la normativa por el forro».

Hay alumnos de la Escuela que han acordado no asistir a las clases de estos docentes intrusos. Planean también hacer encierros en el centro si no se resuelve pronto la situación: «Sólo pedimos tener profesores acreditados, no es mucho pedir», claman.

El nuevo consejero de Educación se ha reunido con el director de la Escuela esta semana y promete una solución. Antoni Vera recuerda que es una «herencia» recibida del anterior Gobierno y reconoce que estos profesores no están capacitados para impartir estos estudios. Pide respeto para los docentes intrusos, que han conseguido su plaza fija en un concurso de méritos, aunque no descarta reubicarlos en otros centros.

¿Y el respeto a los alumnos?, se preguntan los alumnos. Ana Claudia d'Amico tiene 45 años y «ya no está para perder el tiempo». Se trasladó de Ibiza a Mallorca para cursar una FP superior de Máquinas en Palma: «Mi plan a futuro depende de mi carrera como jefa de máquinas. Ahora soy marinera de máquinas pero mi empresa me ha dado una oportunidad de oro y me espera a que me saque el título». Espera que «este despropósito se solucione» porque «si deshomologan los estudios de la Escuela sería como perder mi trabajo«.

Más de 2.500 euros al mes

Ana asume más de 2.500 euros al mes entre la hipoteca de su vivienda en Ibiza, el alquiler de una habitación en Palma, más los gastos de desplazamiento. Un esfuerzo que será «papel mojado» si estos docentes sin acreditar siguen dando clases en la Escuela y la Marina Mercante quita la homologación de los estudios. «Con mi futuro no se juega; no estoy dispuesta a que mis dos años de esfuerzo se vayan al garete», advierte.

Alejandro es otro alumno indignado. Tiene 46 años y lleva unos años trabajando en el mar, formándose poco a poco. El año pasado empezó a estudiar el grado medio de mantenimiento y control de maquinaria de embarcaciones, un título académico que está relacionado con el título profesional, «que vendría a ser mecánico naval», apunta. «Pero el título académico sin el profesional no sirve para gran cosa». Lo que más le preocupa es que toda esta situación pueda acarrear la pérdida de homologación y no poder acreditarse del título profesional.

«En este segundo curso he tenido que dejar de trabajar porque los estudios son difícilmente compatibles con trabajos del sector«, se lamenta. Como él, hay otros compañeros sin trabajo, sin prestación por desempleo y sin derecho a becas. »Todos estamos preocupados porque después de hacer este esfuerzo, queremos que nos sirva para algo. Un año perdido sería un desastre«.

Aunque el consejero de Educación, Antoni Vera, promete que «no se deshomologará nada», los alumnos no están tranquilos. «Sabemos que es una chapuza del gobierno anterior pero es éste al que le corresponde solucionarlo. Las palabras no sirven si no se acompañan con hechos. Por eso, seguiremos peleando», advierten, mientras se quejan de que la inspección educativa les está silenciando y ha ordenado retirar sus carteles de protesta. «¿Dónde está nuestra libertad de expresión? ¿Acaso no tenemos derecho a pedir una formación digna?».

Intrusismo de varios docentes

Esta insólita situación provocada por el intrusismo de varios docentes se produce debido al concurso de estabilización de plazas para interinos, convocado por el Gobierno balear el pasado curso. Como ya informó ABC, hubo profesores que aprovecharon que en esta convocatoria sólo se valoran los años de experiencia docente —sin necesidad de oposición ni tener la especialidad correspondiente— para optar a cualquier asignatura sin tener ni idea. Hubo casos exagerados como el de un interino que se apuntó a más de 100 plazas desde chino hasta oboe.

Así fue como el proceso que debía servir para estabilizar a los interinos especialistas que llevaban años dando clases fueron expulsados por intrusos de otras áreas. «Fue un coladero», denunciaron el pasado verano varios profesores de la Escuela sin que la Conselleria hiciera nada.

Un grupo de profesores de la Escuela Náutico Pesquera presentó una denuncia por presunta prevaricación contra los responsables de las bases del concurso de méritos. La Fiscalía de Baleares no ha contestado al escrito.

La Dirección General de Marina Mercante hizo tres advertencias a la Consejería de Educación del anterior Gobierno de la socialista Francina Armengol, alertando de que los profesores de los estudios náuticos debían tener un título profesional de la Marina Mercante, a lo que el anterior Gobierno autonómico hizo oídos sordos. Si la Marina Mercante no homologa las titulaciones académicas que emitirá la Consejería balear de Educación no serán válidas para trabajar en la mar. alertan. Si eso ocurre, las casi 1.000 personas que anualmente estudian aquí pueden quedar sin homologación académica.

Ante esta incertidumbre, ya se ha iniciado una fuga de alumnos a centros de la península donde se cumplen los requisitos de la Dirección de la Marina Mercante y la Organización Marítima Internacional. «La pena es que no nos convalidan nada y tendremos que empezar de cero».