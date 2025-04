El último negocio: test de Covid a domicilio, sin licencia y por Glovo

«Ya llevamos más de 6 millones de test vendidos y ahora queremos llegar a todos vosotros. Hacemos dos test rápidos a domicilio para que sepas si tienes el Covid, eres asintomático o lo has pasado . El test te lo realizará un sanitario ... cualificado que asegura la calidad del proceso», así se vende Testeo Covid , una empresa que, pese a no llevar ni tres meses de vida, ya se considera, según su propia definición, «referente en combatir la pandemia». Hasta tal punto llega su alcance que sus servicios se pueden contratar desde hace algo más de una semana a través de Glovo -conocida plataforma de comida a domicilio- en varias ciudades españolas, como Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla.

La autorización de este tipo de actividades, apuntan desde el Ministerio de Sanidad, corresponde a las comunidades autónomas. «Testeo Covid comunicó el inicio de su actividad a las autoridades sanitarias competentes en las comunidades autónomas en las que opera el día 10 de diciembre de 2020», explican desde la empresa a través de correo electrónico. « Contamos con el registro sanitario necesario y adicionalmente cada comunidad nos solicita sus requisitos», dicen. Sin embargo, las consejerías de Sanidad de varias de las comunidades en las que realiza los test a domicilio niegan, tras ser consultadas por ABC, tener constancia de esta actividad .

Dos frentes abiertos

La Comunidad de Madrid, tras investigar su ejercicio, ha iniciado una propuesta de sanción contra la empresa por publicidad de una actividad sanitaria no autorizada , tal como han confirmado fuentes de la Consejería de Sanidad a ABC. Tampoco Cataluña ha autorizado a esta empresa a operar en su territorio, donde ya ha sido denunciada por el sector farmacéutico . Según han confirmado fuentes de la Dirección General de Ordenación Sanitaria, adscrita al departamento de Salud, Testeo Covid, con sede en la localidad de Castellbell y Vilar (Barcelona), «no dispone de ninguna autorización como centro o servicio sanitario ni como distribuidor de productos sanitarios (diagnóstico in vitro). Por lo tanto, no está validada para distribuir pruebas diagnósticas, ni para prescribirlas, realizarlas ni emitir diagnósticos». Las citadas fuentes de Salud aseguran también que la Federación de Asociaciones de Farmacias de Cataluña (Fefac) interpuso una denuncia a la empresa el pasado 21 de enero, denuncia que aún está en curso, informa Esther Armora .

Desde la Junta de Castilla y León confirman también que esta empresa no tiene autorización sanitaria, de manera que los inspectores de los Servicios Territoriales de Sanidad realizarán «las acciones oportunas para el esclarecimiento de esta situación y, en su caso, la incoación de expedientes que pudiera derivar en propuestas sancionadoras por incumplimiento de distintos preceptos, entre ellos el referido a la autorización de funcionamiento de actividad sanitaria». En Baleares , por su parte, ya habían detectado la presencia de Testeo Covid en las islas, de manera que la Dirección General de Acreditación se puso en contacto con la empresa para advertirle sobre su falta de autorización y, según explican fuentes del organismo, la empresa accedió a retirar su publicidad en el territorio y se encuentra en estos momentos llevando a cabo los trámites necesarios para conseguir el permiso.

Comunidad Valenciana, Murcia y Extremadura, donde también realiza labores de testeo a domicilio , niegan del mismo modo haber autorizado a esta empresa para poder desarrollar este tipo de actividades en sus territorios, aunque la compañía insiste en su legalidad: «Cuando las comunidades nos han requerido información adicional o procedimientos particulares, los hemos tramitado sin incidencia».

Testeo Covid promete resultados en 15 minutos . A través de Glovo oferta -en un plazo aproximado de dos horas- la realización de u n test de antígenos o de uno de anticuerpos por 60 euros, así como ambos por 70 euros. «Si lo necesitas, disponemos de certificados de test Covid-19 negativo», se puede leer en la descripción. Desde Glovo apuntan que en este caso, como en el de cualquier otra compañía que quiera colaborar con ellos, la empresa «se declara sujeta a la regulación vigente aplicable» . La propia compañía de pruebas para detectar el coronavirus asegura que la aplicación de comida a domicilio «únicamente funciona como plataforma de compra » y es a través de su página web -en la que también ofertan test para empresas o eventos- por donde captan más clientes.

Todo el personal que trabaja en la compañía, explican desde la misma, está plenamente cualificado para llevar a cabo este tipo de tareas. Basta una simple búsqueda en internet para dar con decenas de ofertas de trabajo que Testeo Covid ha publicado en las últimas semanas . Busca personal para varias zonas de España, sobre todo en Cataluña, Comunidad Valenciana y Aragón, al que ofrece un contrato por obra y servicio de 10 euros brutos por cada paciente al que se le haga la prueba a domicilio. Los requisitos: incorporación inmediata, carné de conducir, vehículo propio y tener una titulación de técnico en cuidados auxiliares de Enfermería o similar.

«Es ilegal»

«Todos nuestros sanitarios son enfermeros o técnicos auxiliares en cuidados de enfermería. Tenemos trabajadores que desarrollan su actividad tanto en la sanidad pública como en la privada, incluso trabajando para laboratorios, por lo que la gran mayoría cuenta con experiencia», aseguran. Pero los técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, aclaran desde la Asociación Española de Técnicos de Laboratorio (Aetel) no son el tipo de personal adecuado para realizar estas pruebas . «La toma de muestras siempre tiene que hacerla una enfermera o un técnico superior de laboratorio », explica su presidente, Juan Carlos Rodríguez , que tacha la práctica de esta empresa de «ilegal».

Rodríguez asegura que pondrá este caso en conocimiento de los servicios jurídicos de la asociación para que no haya personal sin la suficiente cualificación realizando este tipo de pruebas . « Es increíble que en España pasen estas cosas », concluye.