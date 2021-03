Los síntomas de la mujer danesa que murió después de vacunarse con AstraZeneca

S. S. Madrid Actualizado: 15/03/2021 16:31h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Una muerte ha detonado un efecto dominó en varios países europeos. Han sido muchos los que tras conocer la noticia han suspendido la vacunación con el polémico fármaco de AstraZeneca. El último en sumarse a esta prohibición ha sido Países Bajos, y lo ha hecho esta mañana. Antes lo hicieron Dinamarca, Noruega, Islandia, Austria, Estonia, Lituania, Letonia y Luxemburgo. Italia, por su parte, ha bloqueado el uso de una partida tras el fallecimiento de dos personas, un militar de 43 años y un policía de 50, ambas sucedidas en localidades de Sicilia.

La mujer, de origen danés, tenía 60 años y murió a causa de un coágulo de sangre después de recibir el fármaco desarrollado por el laboratorio anglosueco en colaboración con la Universidad de Oxford. La Dirección General de Sanidad danesa (SST) informó el pasado domingo que, tras haber recibido la vacuna, la paciente presentaba síntomas «muy inusuales».

Este organismo menciona que la mujer tenía «una baja cantidad de plaquetas sanguíneas, coágulos en vasos sanguíneos pequeños y grandes y hemorragias». «Fue un inusual cuadro clínico en torno a la muerte lo que nos hizo reaccionar. Se encontró otro cuadro similar en otros pocos casos en la base de datos europea de efectos secundarios. Noruega también ha descrito supuestos efectos parecidos», recogen en un comunicado.

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) insisten en que no hay indicios de que dichos eventos fueran causados por la vacunación, una opinión de la que se hizo eco la Organización Mundial de la Salud el viernes. «No hay por el momento ninguna indicación de que la vacunación causara esas condiciones, que no están clasificadas como efectos secundarios», aseguraba la institución.

AstraZeneca, según informó la corresponsal Rosalía Sánchez, declaró por su parte a la televisión neerlandesa NOS que está en estrecho contacto con la EMA y recordó que es este regulador europeo quien decide sobre las consecuencias prácticas de estos problemas reportados de coagulación en personas vacunadas. «No nos corresponde a nosotros decidir o asesorar sobre el uso de vacunas, para eso están las autoridades sanitarias».