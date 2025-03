Las dudas sobre la vacuna de AstraZeneca aumentan las tensiones políticas

No solamente hay un problema con el incumplimiento del volumen de suministro de vacunas que figura en el contrato por parte de la farmacéutica anglo-sueca AstraZeneca, sino que este jueves nueve países de la UE decidieron suspender el uso de este preparado ... ante la aparición de síntomas preocupantes en algunas de las personas vacunadas. Aunque la Agencia Europea del Medicamento (EMA) comunicó a media tarde que considera que esos casos no pueden considerarse como extraordinarios, eso no ha impedido que se mantenga cierta desconfianza en una vacuna que desde el inicio de su aprobación ha generado dudas sobre si era indicada para personas de cierta edad. España es uno de los 17 países que han recibido ese lote bajo sospecha.

En este ambiente, casi era lo de menos el rifirrafe político que dura ya tres días y que empezó cuando el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, acusó abiertamente al Gobierno británico de obstaculizar la llegada a la UE de vacunas de AstraZeneca fabricadas en el Reino Unido, lo que ha acabado con una llamada al embajador de la UE en Londres y un nuevo episodio de fricciones entre los dos antiguos socios. El problema es ahora la creciente desconfianza hacia ese preparado y que aprovechan por ejemplo los responsables rusos para promover su remedio, a pesar de que no ha recibido la aprobación por parte de la EMA. En países como Eslovaquia las encuestas indican que una mayoría de ciudadanos prefiere la vacuna rusa a la de AstraZeneca.

La noticia saltó ayer jueves por la mañana cuando las autoridades sanitarias danesas decidieron detener temporalmente el uso de la vacuna de AstraZeneca debido a los informes de «casos graves de coágulos de sangre entre las personas vacunadas» . Al parecer se ha detectado a una persona que falleció por problemas de coagulación después de que se le hubiera inoculado la vacuna y otro paciente tuvo problemas respiratorios debidos también a efectos similares aunque en su caso estaba en el hospital en pleno restablecimiento. Austria ya había suspendido anteriormente el uso del mismo lote de vacunas AstraZeneca después de que una enfermera de 49 años muriera de «graves problemas de coagulación sanguínea» días después de recibir una inyección y a esta decisión siguieron otros cuatro países europeos, Estonia, Letonia, Lituania y Luxemburgo, que habían recibido parte de ese lote de un millón de dosis. Bulgaria, Chipre, Francia, Grecia, Islandia, Irlanda, Malta, Holanda, Polonia, España y Suecia también han recibido parte de ese lote, pero no han informado sobre efectos secundarios graves. Noruega, que no es miembro de la UE pero comparte la mayoría de sus políticas, también decidió ayer seguir el ejemplo de Dinamarca y suspender el uso de la vacuna de AstraZeneca.

El comité de seguridad (PRAC) de la EMA está revisando la situación a la luz de estos últimos casos, pero mientras tanto ayer a media tarde emitió un comunicado en el que afirma que sigue analizando los datos, pero asegura que no considera los problemas detectados como extraordinarios e insiste en que entre los tres millones de personas vacunadas hasta ahora con el preparado de AstraZeneca en toda la UE hasta el 9 de marzo se habían notificado un total de 22 casos de «eventos tromboembólicos» lo que constituye una proporción que no es mayor que la observada en la población general. También la agencia austriaca (BASG) reconoce que a pesar de las medidas precautorias «sobre la base de los datos clínicos conocidos, no se puede establecer una relación causal, ya que las complicaciones trombóticas no se encuentran entre los efectos secundarios conocidos o típicos de la vacuna en cuestión». Y la propia AstraZeneca publicó también un comunicado para decir que colabora de forma activa en la investigación de estos casos en insiste en recordar que su vacuna es «eficaz y segura » y no solo tiene la autorización de la EMA y la NDA norteamericana sino de la propia OMS.

Dudas sobre la edad

La EMA había dudado antes de aprobar el uso de esta vacuna sobre su idoneidad para ser utilizada en mayores de 65 años, aunque finalmente los expertos consideraron que no era necesaria esa limitación que de todos modos han aplicado ciertos países. Pero el problema más vistoso han sido los incumplimientos de los laboratorios que han entregado menos dosis de las que se habían comprometido por contrato, lo que llevó a una batalla diplomática con Londres, que se puede reproducir a su vez con Estados Unidos ahora que ya se ha aprobado la vacuna de Janssen, propiedad de la norteamericana Johnson & Johnson, dado que el nuevo presidente norteamericano Joe Biden había dicho el miércoles que está dispuesto a «compartir» con los demás países «las vacunas que le sobren». La compañía podría haber advertido ya a la Comisión de que no podrá cumplir con los compromisos de suministro que había firmado para el segundo trimestre de este año. El comisario de Comercio, Thierry Breton, responsable del grupo de trabajo que ha creado la Comisión para acelerar la producción y distribución de vacunas en la UE, habló el martes con su homólogo estadounidense, Jeffrey Zients, sobre la posibilidad de cooperar en la distribución de las vacunas y tenía previsto volver a hacerlo ayer una vez que la EMA ya había aprobado la vacuna de Janssen, con la idea de no tener que pasar por las mismas tensiones que se han producido en el caso británico.

En realidad, a este lado del Atlántico también se mantiene una actitud de cautela ante la opción de compartir las dosis de las que se dispone. La Comisión decidió ayer prolongar hasta final de junio el mecanismo de control de exportación de vacunas, que obliga a las farmacéuticas que comercializan su fármaco en la UE a avisar con antelación a las autoridades nacionales cuántas dosis quieren vender a terceros países.

Por ahora, solo se ha bloqueado la venta a Australia desde Italia de 250.000 dosis de la vacuna de AstraZeneca, mientras que en las últimas semanas se ha autorizado la exportación de más de 34 millones de dosis a 31 países, casi un tercio (9,1 millones) precisamente al Reino Unido.