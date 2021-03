Ocho países europeos suspenden la vacunación con AstraZeneca tras dos muertes por trombos

Rosalía Sánchez SEGUIR Actualizado: 11/03/2021 17:03h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) está revisando su recomendación sobre la vacuna de AstraZeneca y espera emitir hoy o mañana un nuevo comunicado al respecto. La EMA ya anunció el miércoles, en un primer comunicado, que la investigación preliminar llevada a cabo en torno a una partida de vacunas de AstraZeneca utilizado en Austria había determinado que estas vacunas no tuvieron relación alguna con la muerte de una enfermera vacunada con ellas ni con la situación grave de un segundo paciente en el mismo hospital. «No hay por el momento ninguna indicación de que la vacunación causara esas condiciones, que no están clasificadas como efectos secundarios», aseguraba la institución.

Parecía quedar zanjado así el caso de la enfermera de 49 años fallecida «a causa de severos problemas de circulación sanguínea» días después de haber recibido la vacuna. Una segunda mujer también hubo de ser hospitalizada con una embolia pulmonar tras ser vacunada y las autoridades sanitarias austriacas habían procedido a la retirada de todo el lote, parte de una partida de un millón de dosis que ha sido repartida entre 17 países. Dinamarca fue el primer paíse en seguir la estela de Austria -que retiró una partida de dosis de este fármaco-, a pesar de que la EMA insiste en que «un defecto de calidad es considerado poco probable en estos momentos». Tras Dinamarca, se han sumado a la suspensión de la vacunación con AstraZeneca Noruega, Islandia, Austria, Estonia, Lituania, Letonia y Luxemburgo. Italia, por su parte, ha bloqueado el uso de una partida tras el fallecimiento de dos personas, un militar de 43 años y un policía de 50, ambas sucedidas en localidades de Sicilia.

La Dirección General de Sanidad danesa (SST) es ha decidido suspender, durante 14 días, no la aplicación de ese lote, sino de todas las vacunas de AstraZeneca, tras registrar «graves casos de trombos» en personas que la habían recibido, uno de los cuales terminó con la muerte del paciente. La SST ha puesto toda la información a disposición de la EMA, pero de momento prefiere aplicar un «principio de prudencia» y no vacunará a más personas con esta marca hasta finales de marzo. «Estamos en la campaña de vacunación más grande e importante de la historia de Dinamarca y necesitamos todas las vacunas que podamos conseguir, por eso no es una decisión fácil la suspensión de una de ellas, pero debemos reaccionar con mucho cuidado cuando hay evidencia de posibles efectos graves», ha dicho el director de la SST, Soren Brostrom.

La medida dilatará la campaña de vacunación danesa durante cuatro semanas y la inmunidad proyectada se retrasa, por tanto, hasta el 15 de agosto. «Ante todo es importante que, cuando surjan riesgos en relación con una vacuna, seas investigados a fondo. Por eso pienso que es correcto suspender la vacunación de AstraZeneca», ha justificado en rueda de prensa la primera ministra danesa, Metter Frederiksen, «creo en un verano con una Dinamarca casi normalizada, me atrevo a decirlo, si los daneses siguen haciéndose test y vacunándose, pero con garantías».

Tras recibir los informes daneses, la EMA está estudiando esa documentación sobre los problemas de coagulación diagnosticados en coincidencia con la recepción de una vacuna de AstraZeneca y espera emitir «hoy o mañana» un consejo al respecto sobre el uso del fármaco en la Unión Europea. El comité de seguridad (PRAC) de la EMA se encuentra ya reunido en Amsterdam para analizar la nueva información disponible y que podría afectar al lote ABV5300. El PRAC está revisando ahora todos los casos notificados de afecciones y todos los casos de eventos tromboembólicos y afecciones relacionadas con coágulos de sangre que hayan sido notificados por pacientes coincidiendo con los días posteriores a la vacunación.

Las autoridades neerlandesas también registraron este jueves un caso de trombosis diagnosticado tras una inyección con la vacuna de AstraZeneca, pero no se trata de un caso grave que haya requerido hospitalización. No obstante, el centro neerlandés que registra los efectos secundarios de las vacunas, Lareb, lo está investigando en profundidad.

AstraZenecaha declarado por su parte a la televisión neerlandesa NOS que está en estrecho contacto con la EMA y recordó que es este regulador europeo quien decide sobre las consecuencias prácticas de estos problemas reportados de coagulación en personas vacunadas. «No nos corresponde a nosotros decidir o asesorar sobre el uso de vacunas, para eso están las autoridades sanitarias».