«Probamos cien test y la sensibildiad era menor al 20 por ciento» La propia compañía china que suminostró las pruebas advertía en las especificaciones técnicas que no eran eficaces para detectar el coronavirus

«Son un churro, un auténtico churro. De cada tres pacientes solo detectaba uno». Uno de los especialistas en enfermedades infecciosas, encargado de validar los primeros test de diagnóstico rápido de coronavirus no podía ocultar ayer su indignación con ABC. Como él otros médicos de cuatro hospitales madrileños, que piden guardar su anonimato, se encargaron de comprobar a principios de semana las pruebas con las que el Gobierno quería agilizar los diagnósticos. Los kits de diagnóstico se esperan en toda España como un maná. No solo para tranquilizar a muchas personas con síntomas sino para conocer la dimensión real de infectados en España. Sin embargo, la llegada de los primeros comprados por el Ministerio de Sanidad a la compañía china Bioeasy no ha servido de nada.

Los test de China han demostrado una sensibilidad tan baja que nunca permitirían hacer análisis masivos. En uno de los hospitales probados, la eficacia era del 30 por ciento, pero en otros incluso más baja: «Probamos cien test y la sensibilidad era menor al 20 por ciento cuando debería ser superior al 80 por ciento», aseguraba otro especialista. Los resultados se han contrastado con la prueba que ahora realizan los hospitales, una tecnología de análisis molecular llamada PCR. Esta técnica permite hacer un análisis muy fiable, pero su realización es laboriosa y necesita cuatro horas para obtener el diagnóstico.

Estos kits son como una prueba de embarazo. Basta con tomar de la nariz o la garganta una muestra con un bastoncillo para introducirla después en un dispositivo que en diez minutos ofrece un resultado. Tras los ensayos preliminares, la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica ha recomendado no usarlos y seguir haciendo PCR. Ancianos de residencias, sanitarios, policías, los primeros que iban a probarlos deberán esperar aún más.

La compañía Bioeasy no engañaba. En la ficha técnica (prospecto) que acompaña al producto se deja claro que la sensibilidad del producto no es muy alta. «Debido a la limitación del método de detección, el resultado negativo de la prueba de este reactivo no puede excluir la posibilidad de infección», se indica en el prospecto al que tuvo acceso ABC.

También se muestra que «el resultado de este producto no puede ser considerado como un diagnóstico confirmado». En todo momento, Bioeasy deja claras las limitaciones de su producto y reconoce la incapacidad para poder tener un diagnóstico certero utilizando su dispositivo. Pero si su sensibilidad hubiera sido cercana al 80 por ciento hubiera podido utilizarse de forma masiva entre las personas con síntomas leves. Los positivos se tratarían como confimados y los resultados negativos o dudosos se confirmarían con la PCR. Con una eficacia de entre el 20 y el 30 por ciento no tiene sentido utilizarlos. La compra de estos primeros kits defectuosos llegan después de que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, garantizara la compra de pruebas rápidas y «fiables». «Ya se ha materializado la compra y la puesta en marcha de los test rápidos, algo muy importante. Se trata de test fiables y homologados. Este último punto es muy importante porque deben contar con todas las garantías sanitarias», remarcó durante su comparecencia del pasado sábado desde La Moncloa.

«Sensibilidad insuficiente»

El Ministerio de Sanidad puso a disposición del Gobierno madrileño los primeros test llegados desde China. La Comunidad pensaba empezar a utilizarlos con el personal sanitario para poder aislarles ante los primeros síntomas. Pero antes de extender su uso, decidió como medida de precaución validarlos en cuatro hospitales públicos de Madrid: el Ramón y Cajal, Doce de Octubre, Gregorio Marañón y La Paz. «Los test chinos daban negativo en la mayoría de las pruebas que ya sabíamos que eran positivas», explican a ABC fuentes sanitarias. La conclusión unánime fue: «Resultados preliminares muestran indicios que estos test presentan una sensibilidad insuficiente para ser aplicada en nuestros hospitales». Desde hace semanas, la Organización Mundial de la Salud (OMS) repite el mismo mantra a los países con más casos: «Test, test, y más test». La OMS cree que la forma más efectiva de evitar infecciones y salvar vidas es romper la cadena de transmisión del coronavirus. Para eso hay que hacer test y aislar».