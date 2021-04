Coronavirus España | La ministra de Igualdad, Irene Montero, vuelve a dar positivo en Covid-19

Actualizar

5.26Suben a 110 los casos de coronavirus en Honduras, donde hay dos muertos La cifra de casos de coronavirus confirmados aumentó este sábado de 95 a 110 en Honduras, donde se reportan dos muertos por la enfermedad, informaron autoridades sanitarias. El portavoz del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), Francis Contreras, señaló en cadena nacional que este día se realizaron cerca de 88 pruebas, de las cuales quince resultaron positivas en coronavirus, lo que eleva a 110 el número de contagios.

5.06Guaidó propone un gobierno de emergencia para evitar muertes por COVID-19 El líder opositor venezolano Juan Guaidó propuso este sábado a las fuerzas políticas y militares de su país que den la espalda al presidente Nicolás Maduro y le ayuden a conformar un gobierno de emergencia nacional que pueda acceder a financiación internacional con el fin de evitar "miles de muertes" por el COVID-19. "En concreto planteamos instalar un Gobierno de emergencia nacional que incluya a todos los sectores políticos del país", planteó Guaidó en un vídeo divulgado por la noche en sus redes sociales.

4.54México confirma 848 casos de COVID-19 y descarta hacer prueba al presidente El Gobierno mexicano reportó este sábado un total de 848 casos de COVID-19 en su país, lo que representa 131 más que el día anterior, cuando se contabilizaban 717, y un aumento del 18,2 %; además de 16 muertos, cuatro en las últimas 24 horas. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no se hará la prueba del coronavirus pese a haber convivido hace 10 días con el gobernador del estado central de Hidalgo, Omar Fayad, quien reconoció hoy haberlo contraido, según el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

3.51China sigue registrando contagios "importados", pese al veto a extranjeros China continúa registrando contagios por el coronavirus SARS-CoV-2 en viajeros procedentes del exterior pese a haber puesto en marcha, desde primera hora del sábado, un veto temporal de acceso a su territorio a toda persona de nacionalidad extranjera. La Comisión Nacional de Salud de China informó hoy de que hasta la pasada medianoche local (16.00 hora GMT del sábado) se habían detectado 45 nuevos casos, 44 de los cuales corresponden a los llamados "importados", una cifra que en los últimos días se ha mantenido constante en torno al medio centenar.

3.35Ascienden a 24 los casos confirmados de coronavirus en El Salvador Los casos positivos de COVID-19 en El Salvador aumentaron a 24 en las últimas 24 horas, con cinco nuevos positivos, según el sitio web de datos y estadísticas sobre dicha enfermedad del Gobierno. Hasta las 17.51 hora local (23.51 GMT), El Salvador registraba 24 casos positivos, de los que 15 corresponden a varones y 9 a mujeres, y del total 22 son importados y 2 locales, de acuerdo con la información oficial.

3.23Nuevo vuelo humanitario con pasajeros españoles viajó de Ecuador a Madrid Un nuevo avión de la compañía Iberia con capacidad para 359 pasajeros, en su mayoría españoles, salió este sábado de Ecuador con destino Madrid, itinerario que se repetirá el próximo lunes, dijeron a Efe fuentes diplomáticas españolas. La aeronave, que salió de la capital española con dirección a Quito el pasado viernes con 58 menores ecuatorianos, partió hoy de esta ciudad para hacer la ruta Quito-Guayaquil-Madrid, precisó el embajador de España en Ecuador, Carlos Abella y de Arístegui.

3.14Trump afirma que no será necesaria una cuarentena en Nueva York por COVID-19 El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que finalmente no será necesaria una cuarentena en los estados de Nueva York -epicentro de la pandemia de coronavirus en el país-, Nueva Jersey y partes de Connecticut. "Bajo la recomendación del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca, y tras consultas con los gobernadores de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut, he pedido a los CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) que emitan un fuerte aviso de viaje, que será administrado por los gobernadores, de acuerdo con el Gobierno Federal", tuiteó el mandatario.

1.59Tres muertos y 115 contagios más en Panamá, que acopia 901 casos de COVID-19 Tres personas murieron y 115 fueron diagnosticadas con COVID-19 en las últimas 24 horas en Panamá, que acumula ya 17 decesos y 901 casos vinculados a la pandemia, informaron este sábado las autoridades del país. Hay 753 pacientes en aislamiento domiciliario en territorio panameño por presentar síntomas leves y 127 hospitalizados, de ellos 32 en la unidad de cuidados intensivos y 95 en planta, mientras que se registran ya 4 recuperados.

1.47La UE concede 250 millones de ayuda a Túnez contra el COVID-19 La Unión Europea ha concedido un paquete de ayudas a Túnez por valor de 250 millones de euros para luchar contra la propagación del corovirus, anunció hoy en el embajador de la UE en el país norteafricano, Patrick Bergamini, en un escueto mensaje en la cuenta oficial de Twitter. Túnez fue el último país en blindar sus fronteras y en tomar medidas de confinamiento contra la enfermedad, que ha causado oficialmente seis muertes y 227 contagios.

1.40Argentina prevé su pico de COVID-19 en mayo y dispone de 31.000 reactivos más El ministro de Salud argentino, Ginés González García, dijo este sábado que espera el pico particular de contagios del coronavirus en el país se produzca en mayo y las autoridades sanitarias informaron de que ya disponen de 31.000 nuevos reactivos para detectar nuevos casos. La transmisión comunitaria del COVID-19 se confirmó hace varios días en Argentina, cuya población se encuentra desde hace ocho días en el aislamiento social preventivo que el Gobierno decretó hasta el 31 de marzo, periodo que González García estima que se extenderá más allá de esa fecha.

1.27Argelia impone un toque de queda en nueve ciudades para frenar el COVID-19 El régimen argelino impuso hoy un toque de nocturno en nueve ciudades del país para tratar de frenar la propagación del COVID-19, que ya ha segado la vida de 29 personas e infectado oficialmente a 454. La medida fue anunciada por el primer ministro Abdelaziz Djerad y afecta a las localidades de Batna, Tizi Ouzou, Sétif, Constantina, Médéa, Oran, Boumerdés, El Oued y Tipaza.

0.40Panamá autoriza tránsito por el Canal de crucero con enfermos de COVID-19 Las autoridades sanitarias panameñas anunciaron este sábado que autorizaron el tránsito por el Canal de Panamá del crucero Zandaam, donde murieron cuatro adultos en medio de un confinamiento total de sus pasajeros, dos de los cuales dieron positivo en una prueba de COVID-19. El paso por el Canal del Zandaam, que navegaba por el Pacífico con 1.243 pasajeros y 586 tripulantes, había sido negado el viernes por el Ministerio de Salud de Panamá alegando razones de salubridad.

23.35La pandemia deja 156 muertos más en Cataluña, cifra menor a la de ayer El número de fallecidos en Cataluña por el coronavirus ha aumentado a 1.226 personas, 156 más que ayer, jornada en la que se contabilizaron 190 fallecidos a consecuencia de la pandemia, que ha ocasionado en las últimas 24 horas otros 763 casos positivos nuevos, cifra también inferior a la de ayer. El Departamento de Salud de la Generalitat ha informado esta noche de que, tras los nuevos casos positivos, la cifra total de personas contagiadas por el coronavirus es de 15.026, de las 1.391 están graves.

23.24El coronavirus ha infectado a 575.000 personas en el mundo El coronavirus ha causado en las últimas 24 horas unos 65.000 nuevos infectados, con lo que la cifra global de casos se eleva a 575.444, según los datos más recientes que maneja la Organización Mundial de la Salud (OMS). Las muertes totalizan 26.654 en todo el mundo. Un aumento en esta jornada de más de 3.100 decesos con respecto a la anterior. La propagación más rápida del virus sigue ocurriendo sin duda en Estados unidos, que en un día ha registrado al menos 17.000 casos nuevos y que ha superado los 100.000 caso.

21.48Irene Montero vuelve a dar positivo La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha vuelto a dar positivo en la prueba del Covid-19. Montero terminó esta semana su cuarentena después de 14 días aislada en su domicilio, pero la repetición del test ha revelado que todavía no ha superado el coronavirus. «Se encuentra bien y seguirá en cuarentena trabajando desde casa al menos una semana más por indicación de las autoridades sanitarias», informan fuentes del Ministerio de Igualdad. Informa Gregoria Caro.

21.45Arrimadas pide «claridad» a Sánchez a la hora de distinguir entre las actividades esenciales y las que no lo son La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha pedido «claridad» al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a la hora de distinguir entre actividades esenciales y no esenciales para dar «garantías y tranquilidad» a los trabajadores. Lo ha hecho en un mensaje publicado en su perfil de Twitter, donde ha señadado como «necesario» para muchos españoles reforzar las medidas que garantizan el distanciamiento social: «El Gobierno no puede generar más incertidumbre».

21.42Localizan el cadáver de una víctima del coronavirus seis días después de su fallecimiento La familia de Manuel Pérez, fallecido el pasado lunes por coronavirus a los 75 años, ha pasado seis días sin conocer el paradero de su cadáver, que han localizado este sábado en la morgue provisional del Palacio de Hielo después de que el caso apareciera en los medios de comunicación. El hijo del finado, Luis Pérez, y su mujer, Nuria Blanco, han anunciado esta tarde a través de Facebook que habían «encontrado» a Manuel, mientras que fuentes de la compañía con la que tenían contratado su seguro de deceso, Santalucía, han confirmado a Efe que se ha informado a la familia de que el fallecido está en el Palacio de Hielo.

21.38Los medios de comunicación podrán seguir en la calle porque son «servicio esencial» Los medios de comunicación no se verán afectados por la decisión del Gobierno de limitar los movimientos de los trabajadores no esenciales, que el Gobierno aprobará este domingo 29 de marzo en un Consejo de Ministros extraordinario, porque son «sin duda alguna un servicio esencial», según Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno también ha asegurado que los medios de comunicación están haciendo una labor «extraordinariamente importante» de pedagogía de asesoramiento también, sobre todo, a aquellos colectivos más vulnerables a esta enfermedad. Informa Europa Press.

21.34Air Nostrum comunica a la plantilla que deja de volar por el coronavirus La aerolínea Air Nostrum ha comunicado este sábado a la plantilla que deja de volar temporalmente y hasta nuevo aviso debido a las restricciones a la movilidad nacional e internacional y al cierre de fronteras ocasionados por el coronavirus, según ha podido saber la Agencia EFE. El presidente de Air Nostrum, Carlos Bertomeu, ha informado a sus trabajadores de que a las siete de esta tarde ha despegado el último vuelo operado por la compañía, que en los últimos 25 años ha funcionado de forma ininterrumpida y ha operado más de dos millones de vuelos.

21.29El PP aplaude la paralización de actividades no esenciales pero afea a Sánchez la falta de autocrítica El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha saludado la decisión del Gobierno de paralizar durante dos semanas las actividades no esenciales para evitar desplazamientos aunque le ha afeado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, la falta de autocrítica por la compra de los tests rápidos que resultaron ser fallidos. Durante su comparecencia, García Egea ha recordado que eran peticiones de los presidentes autonómicos del PP como Isabel Díaz Ayuso y Fernando López Miras: «Hay medidas que llegan tarde». Informa Europa Press.

21.26El PNV considera una «falta de respeto» cómo se ha comunicado la medida El PNV considera una «falta de respeto» y una «excesiva unilateralidad» la «forma» en la que el Gobierno español «ha tomado y comunicado» la medida de paralizar a partir del lunes todas las actividades no esenciales hasta el jueves 9 de abril, ambos inclusive. A través de las redes sociales, la formación nacionalista, que apoyó la investidura de Pedro Sánchez como presidente de España, ha expresado su «sorpresa» por este anuncio lanzado esta tarde y ha criticado que «no se ha especificado cuáles son las actividades esenciales, ni en qué criterios de expertos se basa». Informa Efe.

21.18Torra celebra el anuncio del Gobierno del confinamiento total El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha mostrado hoy su satisfacción por el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de paralizar todas las actividades no esenciales desde el lunes 30 de marzo y hasta el jueves 9 de abril. En una breve comparecencia desde la Casa dels Canonges, donde permanece confinado tras dar positivo en coronavirus, Torra ha considerado que se trata de una «buena noticia en el combate que tenemos contra la pandemia de coronavirus». Informa Efe.

19.38Finaliza la comparecencia Sánchez finaliza su comparecencia pidiendo que el ya habitual aplauso de las 20.00 horas se dirija, además de al personal sanitario y de emergencias que sigue trabajando para combatir el coronavirus, a todos aquellos ciudadanos que siguen quedándose en casa.

19.37Tests defectuosos «El Instituto Carlos III garantiza que el material sanitario cumple con las exigencias», dice. Sobre los tests defectuosos, asegura que «se han devuelto al proveedor y se va a suministrar otro tipo de test con las suficientes garantías». Además, recalca la importancia del autoabastecimiento para fabricar «de manera urgente», en nuestro país, «aquellos materiales que permitan defendernos de esta pandemia».

19.33Gasto en material sanitario Sánchez defiende que, «desde hace dos semanas», España ha gastado más de 600 millones de euros en material sanitario. «Hemos tenido que tomar las riendas de esta crisis cuando los expertos nos han dicho que los territorios, por sí solos, no podían responder ante la gravedad de esta pandemia», afirma el presidente.

19.28Con respecto a los Países Bajos La televisión pública holandesa pregunta por la postura de los Países Bajo, contraria a la española en el Consejo Europeo: «Estamos hablando de crear instrumentos de mutualización de la deuda para que podamos hacer frente entre todos a esta crisis». «Estamos en eso, no en otra cosa, en crear un gran Plan Marshall de recuperación», insiste. «Tengo una extraordinaria relación con el primer ministro y espero que entre todos podamos encontrar una solución que satisfaga a toda la Unión Europeo», afirma antes de repetir que el virus «no distingue de fronteras».

19.22Sobre la UE «No entendemos que la zona euro no comparta instrumentos de respuesta fiscal, además de los de respuesta monetaria, en situaciones de crisis», afirma Sánchez. Sobre la crisis de 2008, recuerda que «muchos jóvenes españoles emigraron a Alemania». «La diferencia ahora es que es una crisis que nos afecta a todos, no obedece a fronteras ni distingue de políticas económicas pasadas de unos países u otros», continúa.

19.18Sánchez decreta el confinamiento total y obliga a quedarse en casa las próximas dos semanas «Todos los trabajadores de actividades no esenciales deberán quedarse en casa en las próximas dos semanas», anuncia el presidente. Lea la información de Víctor Ruiz de Almirón.

19.12«Solidaridad» «Estamos hablando de 15 días», explica Sánchez, que habla d eun gesto de solidaridad.

19.11«El objetivo que tenemos es reducir la movilidad» «Las actividades son las mismas, las medidas afectan a las actividades que son calificadas de no esenciales según el decreto de alarma. El objetivo que tenemos es reducir la movilidad», afirma el presidente. «Hay que dar un pequeño paso más», añade Sánchez, que desea reducir la movilidad que hay los fines de semana.

19.07Habrá «toda una vida para recordar que en tiempos difíciles España dio la talla» «Rindo un tributo a los guardias civiles fallecidos», dice Sánchez antes de acordarse de todos aquellos que están trabajando, pidiendo a la gente que siga su ejemplo. «Un día más es un día menos, un día más para vencer una guerra contra un enemigo criminal que arrasa vidas, un día menos para volver a abrazarnos y disfrutar del gran país que somos», añade. Finaliza su intervención inicial señalando que habrá «toda una vida para recordar que en tiempos difíciles España dio la talla». Comienza el turno de preguntas.

19.04«Sacrificio, resistencia y moral de victoria» «Sacrificio, resistencia y moral de victoria», proclama Sánchez, que defiende que existen «dos tipos de actitudos»: «Hay quienes buscan culpables y quienes buscan soluciones, quienes buscan un provecho y quienes se desviven por ayudar». «La inmensa mayoría de los españoles han optado por el trabajo, por la ayuda, por la solidaridad», añade.

19.01Suspensión del trabajo no esencial Sánchez reclama que, tras el paso de «la cresta de la ola», «no es el momento de bajar la guardia, sino de intensificar la lucha». Siguiendo «las recomendaciones» de los científicos, el Gobierno anuncia que «aprobará mañana una medida excepcional: todos los trabajadores de actividades no esenciales deberán quedarse en casa en las próximas dos semanas como hacen durante el fin de semana». Se aprobará «un permiso retribuido que se aplicará a todos los trabajadores de servicios no esenciales desde el lunes 30 de marzo hasta el jueves 9 de abril».

18.59«En España vivimos las horas más duras» «Más de un tercio de los seres humanos estamos en estos momentos confinados en nuestras casas para luchar contra el virus», sostiene el presidente. «El mundo se enfrenta ya a amenazas globales y no tenemos mecanismos de respuestas globales. Entretanto, en España vivimos las horas más duras», continúa.

18.57«Es la hora de la UE» «Es la hora de la UE. Europa se la juega, hagamos que la bandera azul de las doce estrellas arraigue para siempre en el corazón de los europeos», asegura Sánchez, que defiende el «proyecto europeo» frente a los euroescépticos.

18.55«Economía de guerra» «Necesitamos que la UE actúe, necesitamos contundencia, pero también solidaridad», continús Sánchez: «Si Europa quiere, Europa puede. España está demandando medidas para combatir la emergencia sanitaria». «Europa debe dar una respuesta económica y social unida, es una catástrofe que no obedece a fronteras. En segundo lugar, Europa debe promover una suerte de economía de guerra y promover la resistencia», afirma el presidente del Gobierno. Habla de movilizar «una gran cantidad de recursos» a través de un «nuevo Plan Marshall».

18.53«La Unión Europea tiene que estar a la altura» Sánchez califica a la actual pandemia como la peor desde la gripe española de 1918 y asegura que se está «cebando» con nuestro continente. Pasa a hablar de la Unión Europeo, cuyo fin fue «evitar una tercera guerra mundial». «Hoy se enfrenta a un desafío distinto», señala. «Europa no ha alumbrado este virus, tampoco lo ha hecho ningún país europeo como España. Ha penetrado en Europa siguiendo un viaje aleatorio (...) y está poniendo a prueba el proyecto europeo. Es el momento de mayor dificultad desde su creación y la UE tiene que estar a la altura, no puede defraudar a sus ciudadanos».

18.50Comienza la comparecencia Da comienzo la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con unos 20 minutos de retraso. Lo hace recordando a los fallecidos y lanzando un «mensaje de ánimo» a los que se están recuperando. Anuncia nuevas decisiones.

18.40 La comparecencia, prevista para las 18.30 horas, aún no ha comenzado.

18.31Estado de alarma Desde la publicación del decreto del estado de alarma, el texto ha sido acompañado por varias órdenes que han complementado o modificado el original. Se ha permitido, por ejemplo, la salida bajo prescripción médica de personas que lo necesitan —como aquellas con trastorno del espectro autista—, la apertura de clínicas veterinarias o se han modificado los servicios mínimos de transporte. También se han cerrado las fronteras terrestres.

18.23Comparecencia de Pedro Sánchez El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá en el Palacio de La Moncloa a las 18.30 horas. Se trata de una convocatoria urgente, conocida hace pocos minutos, que podrán seguir a través de ABC.

17.55Pedro Sánchez comparece a las 18.30 horas.

17.52El hospital de campaña de Ifema atiende ya a 581 pacientes y rondará el millar cuando en las próximas horas ingresen otros 300, informa la agencia EFE. «En breve» se abrirá un nuevo pabellón, el número 7, con 500 camas, 32 de ellas de cuidados intensivos (UCI). Con esas nuevas camas Ifema contará con 1.400 plazas, pues actualmente tiene 900 y se convertirá de esta forma en el más grande de España. Además, tiene capacidad de crecer hasta las 5.000 camas y 500 UCI si fuese necesario.

17.48 Los casos de coronavirus en Nueva York aumentan a 54.318 y los muertos llegan a 728.

17.41 Una cadena difundida por redes sociales ha convocado un minuto de silencio con velas encendidas mañana domingo a las 21.00 horas para homenajear a las personas mayores fallecidas por coronavirus. De este modo, los ciudadanos que participen en la iniciativa saldrán a sus balcones, terrazas o ventanas con una vela encendida y ofrecerán un minuto de silencio por las personas mayores «que se están marchando sin poderse despedir».

17.39Argentina confirma 18 víctimas mortales por el coronavirus y un total de 690 casos El Gobierno de Argentina ha confirmado este sábado el fallecimiento de un nuevo afectado por coronavirus, la víctima mortal número 18 en el país, que registra ya 690 casos.

17.35Un pueblo asturiano multa a todo aquel que no resida en el concejo Los agentes de la Policía Local del municipio asturiano de Valdés tienen orden de proponer para sanción a toda aquella persona que esté en el municipio de viaje o acuda a una segunda residencia sin justificación. El primer edil de la localidad, el socialista Óscar Pérez, ha dicho que ha dado la orden a los policías para sancionar a esas personas por «violar flagrantemente» el decreto de estado de alarma, especialmente en un pueblo donde hay tantas personas mayores.

17.33Los Bomberos de Barcelona inician la desinfección de geriátricos de la ciudad Efectivos de los Bomberos de Barcelona han iniciado este sábado la desinfección de la Residencia Casal Asil, en el distrito de Sant Andreu, donde han fallecido una veintena de sus 220 residentes por el coronavirus, y el lunes trabajarán en otros centros, han confirmado a Efe fuentes del Ayuntamiento.

17.23 La Generalitat ha garantizado este sábado su apoyo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, si en la reunión de presidentes autonómicos de mañana propone el confinamiento total para hacer frente a la expansión del coronavirus.

17.22Marruecos confirma 358 casos y 23 muertes por el coronavirus El Ministerio de Sanidad de Marruecos ha confirmado trece nuevos casos de coronavirus, con lo que suman ya 358 el total de contagiados hasta las 8.00 horas de este sábado.

17.15La Policía revela que tenía orden de comprar mascarillas y guantes desde enero El Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, ha revelado este mediodía que el Cuerpo lleva desde enero intentando conseguir material de protección contra el coronavirus. Sigue la información aquí.

16.39Los primeros test rápidos para el coronavirus Castilla-LaMancha ha recibido este sábado los primeros 5.850 primeros test rápidos de los 60.000 que ha comprado el gobierno de esa comunidad para la detección del coronavirus que provoca la Covid-19. Estas pruebas rápidas permiten establecer si una persona está infectada o no en apenas quince minutos. La información, aquí.

16.26Cataluña reubicará en hoteles a 160 mayores con coronavirus ahora en residencias La Generalitat reubicará en tres hoteles a 160 mayores con Covid-19 ahora distribuidos entre 16 residencias de ancianos, al tiempo que contratará «de forma inmediata» a 70 profesionales para que se incorporen a este tipo de centros. Así lo ha anunciado este sábado la portavoz del Govern, Meritxell Budó, que ha comparecido en una rueda de prensa telemática. Las personas mayores que se trasladarán a hoteles se encuentran en «una situación prioritaria de alerta sanitaria» y, una vez allí, «tendrán acompañamiento de los centros de atención primaria» más cercanos al lugar. Informa Efe.

16.09El colapso de los crematorios de Madrid obliga a trasladar a los difuntos a otras provincias El colapso que sufren los crematorios en la Comunidad de Madrid, tanto en los dos públicos de la capital como los 28 privados en toda la región, está obligando a que las empresas funerarias privadas trasladen a los difuntos a otras provincias para su incineración. No se están haciendo estos traslados desde la funeraria municipal del Ayuntamiento de Madrid, han señalado a Efe fuentes del Consistorio de la capital.

15:55El Gobierno británico ha anunciado este sábado que el número de fallecidos por coronavirus en el país es de 1.019 y el total de contagios es de 17.089 personas. Esta cifra de fallecidos supone un incremento de 260 víctimas mortales sobre el día anterior (759), un incremento superior al récord marcado en el balance previo, de 181 muertos. El Departamento de Salud ha realizado ya pruebas a un total de 120.776 personas, según el comunicado oficial, de las cuales 103.687 han dado un resultado negativo.

15:50La Generalitat atenderá a pacientes de coronavirus en las instalaciones de Fira de Barcelona, en lo que será un hospital temporal llamado Fira Salut. La consejera de Salud, Alba Vergés, ha explicado en rueda de prensa que los hospitales de Cataluña elegirán a los pacientes que desplazará a la nueva instalación en función de su gravedad.

15:45En medio de tanta actualidad, os contamos también que las familias con niños autistas, hartas de que les insulten cuando salen a la calle, deciden identificarse con una prenda azul. En todos estos días, muchos padres y madres de niños con TEA denuncian recibir insultos de ciudadanos cuando van con sus hijos por la calle.

15:40La Policía halla dos cuidadores muertos en una residencia psiquiátrica en San Sebastián de los Reyes (Madrid), donde hay varios contagiados graves por coronavirus y sin medios de protección. El centro tiene 68 residentes con enfermedades mentales y once de ellos estaban aislados por síntomas claros de Covid-19, a pesar de lo cual nadie había acudido a atenderlos más allá de alguna consulta por teléfono,

15.25El Gobierno oculta el precio de los test de coronavirus y tampoco dice por qué sigue confiando en la empresa china de las pruebas fallidas

15.24 Fernando Simón prefiere no decir, por precaución, qué comunidades pueden haber superado ya el pico.

15.20 María José Rallo del Olmo, secretaria general de Transportes: «La movilidad se mantuvo el viernes en niveles similares a los días anteriores. Renfe va reestructurar sus servicios. En Madrid, se reducirán un 30%. Las operaciones de transporte aéreo se situaron en un 11% del día equivalente del año anterior. Hoy se han recibido 1.200.000 mascarillas para el sector».

15.15 José Ángel González, director adjunto operativo de la Policía Nacional: «Hasta ahora se han detenido 699 personas. También se detectado el envío de correos electrónicos de forma masiva para hacerse con datos bancarios. En cuanto a las noticias falsas, ayer se viralizó un bulo que creó una verdadera alarma social y que desde lo perfiles de la Policía Nacional se desmintió rápidamente. Alertaba de un SMS enviado a los trabajadores indicando que su empresa había hecho un ERTE y debían dar su número de cuenta para recibir la prestación. Esto no queda impone. Una mujer envió un audio que alertaba de la llegada de un autobús con personas infectadas al hospital de Lugo, solo para altera el orden público. Se identificó a la persona que gravó el audio. En Dos Hermanas (Sevilla), una joven propagó un bulo sobre el colegio mayor donde residía manipulando una noticia real y diciendo que dos estudiantes habían llegado de Italia infectadas de coronavirus. Era una broma, dijo la joven, pero creó una gran alarma entre los estudiantes de la residencia y sus familias». La Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido en las últimas 24 horas en toda España a 91 personas y han tramitado 10.120 denuncias por incumplir las normas del estado de alarma.

15.05 José Manuel Santiago, general de brigada y jefe del estado mayor de la Guardia Civil: «Ayer sufrimos la pérdida del jefe del grupo de acción rápida por el coronavirus. Hubo doce detenidos por resistencia y desobediencia. Se formularon 5.600 denuncias».

15.04 Miguel Ángel Vilarroya, Jefe del Estado Mayor de la Defensa: «3.440 efectivos participan en la operación, más 2.914 dedicados a la curación de los infectados ingresados en la red sanitaria militar. A esto hay que añadir 14.000 efectivos diarios en misiones en el territorio nacional y el extranjero para asegurar la defensa de España en las fuerza armadas. Este esfuerzo se centra en tres ámbitos: desinfección de instalaciones críticas y servicios esenciales, estaciones de ferrocarril, siete hospitales, diez centros de salud y 152 residencias de mayores». Además, el Ejército, «trasladó este viernes 83 fallecidos a las instalaciones del Palacio de Hielo de Madrid». Allí permanecen a la espera de que las funerarias puedan hacerse cargo de ellos.

14.55 Fernando Simón: «Estamos muy cerca del pico y en algunas zonas incluso lo hemos superado, pero el punto ahora clave no es la transmisión sino la saturación de las UCI. Las personas ingresadas en UCI están en ellas períodos largos y se produce un efecto de acumulación incluso si la infección desciende. Tenemos que hacer un esfuerzo extra para reducir al máximo las transmisión para que el efecto de acumulo sea lo menor posible en las UCI. Así podremos garantizar el mejor tratamiento a los pacientes y probablemente una reducción de la mortalidad».

14.53 Fernando Simón: «Es cierto que tenemos más médicos infectados que otros países. Hay varias hipótesis posibles. Solo el 8,8% ha requerido hospitalización. Se identifican casos más leves e incluso algunos asintomáticos. La razón de esto es la capacidad grande que tenemos en España de hacer pruebas diagnósticas cuando hay uno afectado, todos a su alrededor son testados y se identifica a los que dan positivos. Se les considera como positivos reales». Antes, Rodrigo Gutiérrez, del Ministerio de Sanidad, dice que hay muchos sanitarios infectados «por la mayor exposición». Y que se ha incrementado el número de profesionales para cubrir estas bajas.

14.49 Fernando Simón: «España está siendo lo más transparente posible con la información».

14.41 Fernando Simón: «Seguimos teniendo un problema importante con la saturación de las UCI. Los pacientes que se infecten hoy podrán necesitar una cama dentro de siete o diez días. La saturación de las UCI va con retraso, por eso el pico de saturación puede llegar a finales de la semana que viene o a comienzos de la siguiente»

14.39 Fernando Simón: «Estamos llegando al pico de la curva. En algunas zonas del país, igual están superándolo, pero hay que ser precavidos».

14.35 Patricia La Cruz, directora de cartera de Farmacia: «Hemos contratado capacidad de producción en las fábricas de China. 620 millones de euros que se traducen en 659 millones de mascarillas para pacientes y más de 30 millones para profesionales».

14.35 María Jesús Lamas Díaz, directora de la Agencia Española de Medicamento y Productos Sanitarios: «Hemos recibido 92 propuestas y hemos autorizado ocho. Se tratarán 4.000 profesionales desde el 1 de abril. La comunidad médica ha puesto el foco sobre el comportamiento de la enfermedad en distintas fases de la infección. Hemos autorizado tres estudios, uno de ellos un ensayo mundial. El segundo punto de interés está en evaluar distintas opciones en la prevención de la enfermedad de las personas en contacto con pacientes, como los profesionales sanitarios. Tenemos trece ensayos en evaluación de los que dos están autorizados, uno de Fundación de la Lucha contra el Sida y otro con tres estrategias distintas (dos de ellos con retrovirales) en el que participan 40 centros de nueve comunidades autónomas.

14.26 Raquel Yotti, directora del Instituto Salud Carlos III: «Estamos identificando y hemos empezado a financiar los primeros proyectos de la comunidad científica» contra el coronavirus. «Ayer financiamos dos enfocados a las fases precoces para evitar que los pacientes empeoren».

14.24 Fernando Simón: Los casos confirmados se elevan a 72.248, 8.100 más que ayer ( Un 13% más respecto al día de ayer). El número de víctimas mortales ha llegado a su máximo con 832 fallecidos hasta un total de 5.690. 12.285 personas han recibido el alta (un 17%) y más de 4.500 pacientes han precisado UCI. El incremento de casos se va reduciendo frente a las semanas anteriores, pero puede haber casos en las comunidades sin detectar.

14.14 Comienza la rueda de prensa de los responsables técnicos de la crisis del coronavirus en la Moncloa.

14.12Datos actualizados en Países Bajos: Las infecciones confirmadas de coronavirus en Países Bajos aumentan en 1.159 a 9.762, con 93 nuevas muertes.

14.04Los médicos valencianos: «Los políticos no están protegiendo a los ciudadanos ante el coronavirus» El secretario general del Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana (CESM-CV), Andrés Cánovas, ha denunciado este sábado que los hospitales de campaña previstos por la Generalitat para reforzar el sistema ante la crisis del coronavirus se «van a posponer en un intervalo de tiempo de al menos una semana más». «Los profesionales estamos alarmados ante la falta de camas», ha dicho. [La información, aquí].

13.55 La rueda de prensa de los responsables técnicos de la crisis del coronavirus desde el Palacio de la Moncloa comenzará este sábado a las 14.00 horas. Primero hablará el grupo sanitario, formado por Fernando Simón, director de CCAES; María Jesús Llamas, directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios; Patricia Lacruz, directora de Cartera y Farmacia, y Raquel Yotti, directora del Instituto de Salud Carlos III. Cuando finalice su exposición, hablarán los responsables de Policía Nacional, Guardia Civil, JEMAD y Transportes.

13.47Plácido Domingo, hospitalizado en Acapulco por coronavirus Plácido Domingo ha sido internado en un hospital de Acapulco tras haber sido infectado por el coronavirus, según informa el medio mexicano «Quadratin Guerrero», que cita fuentes oficiales. El martes, su hijo Álvaro Domingo decía a ABC: «Aquí está mi Papá tranquilo y ya recibiendo el tratamiento indicado». [Lee la información completa aquí].

13.43Graves tensiones en el sur de Italia: primeros saqueos en supermercados y llamadas a la rebelión La emergencia sanitaria se convierte también, como se temía, en emergencia social en el sur de Italia: Se temen fuertes protestas sociales y se han iniciado los primeros saqueos, lo que obliga a los supermercados a dotarse de vigilancia especial, informa el corresponsal Ángel Gómez Fuentes. Desde el sur emerge con fuerza un grito de alarma del que se hacen eco los alcaldes y los servicios de información italianos que advierten al gobierno: «La gente tiene hambre».

13.28Más de 700 llamadas atendidas en el teléfono gratuito de apoyo psicológico de Madrid Los profesionales del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid que atienden el teléfono gratuito 900 124 365 de la Comunidad de Madrid, han intervenido en más de 700 llamadas el primer día de funcionamiento. Este teléfono está operativo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y en él participan más de 600 psicólogos colegiados en diferentes turnos. Su principal objetivo es minimizar el impacto psicológico negativo de la crisis sanitaria y social provocada por la Covid-19. Está destinado principalmente a las personas enfermas y sus familias, las personas en cuarentena, los familiares de fallecidos por coronavirus, los mayores que se encuentran en situación de soledad y aquellos con cualquier tipo de discapacidad que se encuentren en condiciones psicológicas delicadas y sus familias.

13.25Llegan a Cantabria las 100.000 mascarillas retenidas en Bélgica El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha confirmado en su cuenta de Twitter la llegada a su comunidad de un camión con 100.000 mascarillas. El material estuvo retenido en la frontera de Bélgica cinco días y tuvieron que enviar un camión para recogerlo. Ya está repartido en los hospitales cántabros.

13.20Aplazado el Primavera Sound El Primavera Sound cambia de fechas por el coronavirus y se celebrará a finales de agosto.

13.11 Así avanza la curva por comunidades autónomas: Cataluña, peor que Madrid.

13.00 Está a punto de comenzar la comparecencia de los responsables técnicos de la crisis del coronavirus tras la reunión en La Moncloa.

12.57Denunciado por salir de Andorra por una pista forestal para ir a Barcelona a ver a su novia Los Mossos d'Esquadra han denunciado a un hombre que había salido de Andorra por una vía forestal para entrar a Cataluña pese a las restricciones de movilidad por el coronavirus, con el objetivo de dirigirse a Barcelona para ver a su pareja.

12.50Aumentan a 1.070 las víctimas mortales del coronavirus en Cataluña, con 1.323 positivos más en un día El número de fallecidos en Cataluña por el coronavirus ha aumentado en las últimas 24 horas a 1.070 al haberse registrado 190 nuevas víctimas mortales. El día anterior, el pasado jueves, fueron 208. Paralelamente, durante este viernes se registraron 1.323 positivos nuevos. [Los datos, aquí].

12.44El TSJ de Madrid ordena a la Secretaría de Estado de Seguridad que proporcione protección a los policías El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha estimado parcialmente una denuncia presentada por el sindicato policial Jupol en relación a la «carencia de protección suficiente para hacer frente al Covid-19» entre sus afiliados y ha acordado requerir a la Secretaría de Estado de Seguridad que provea de todas las medidas necesarias para que los agentes desarrollen sus funciones en condiciones de seguridad «en el mismo instante» en que reciba esos materiales. [Lee la información aquí].

12.37Muere un anciano con coronavirus tras precipitarse por una ventana de un hospital en Granada Un hombre de más de 70 años de edad, ingresado en el Hospital Virgen de las Nieves con coronavirus, ha fallecido esta mañana tras precipitarse por una ventana del centro hospitalari0. Según informa Europa Press, el deceso se produjo sobre las 10.00 horas y los agentes no descartan la hipótesis de que el hombre decidiera quitarse la vida.

12.33La Guardia Civil entrega comida a un vecino de un pequeño pueblo de Asturias Juan, un vecino del Berodia de 80 años, de un pequeño pueblo de los Picos de Europa, en el concejo de Cabrales, bajaba caminando cinco kilómetros para abastecerse de los productos cotidianos para su vida cotidiana. Tras el decreto de alarma, no puede acercarse a hacer la compra, así que es la Guardia Civil quien se la ha llevado a casa, asegurándose de que estaba bien de salud. Así trabaja este cuerpo armado en las zonas rurales.

12.25Inmovilizado en Asturias un camión cuyo conductor no respetó la cuarentena tras hacerse el test del coronavirus La Guardia Civil ha inmovilizado en Asturias un camión cuyo conductor, de nacionalidad ucraniana, no respetó la cuarentena debida tras hacerse la prueba del coronavirus en el hospital de Jarrio. Tras activarse la orden de búsqueda, los agentes localizaron y detuvieron el vehículo en una zona aislada mientras circulaba por la A8 con dirección Gijón. El conductor quedó confinado en la cabina del camión hasta poder encontrarle un lugar más adecuado.

12.13 El mapa del coronavirus en España, así evoluciona en cada comunidad autónoma.

12.09Defensa envía un avión a Shanghái para recoger material sanitario El Ministerio de Defensa ha fletado un avión de transporte militar de largo alcance, un Airbus A400M, con una tripulación de ocho aviadores para traer material sanitario desde la ciudad china de Shanghái. En total se completarán 33 horas de vuelo con tres escalas, una de ida y otras dos de vuelta.

12.00Madrid suma 345 muertes y 3.777 contagios en 24 horas, con 6.326 curados. Las muertes ocurridas en Madrid suponen el 48,45 % de los 5.960 fallecimientos ocurridos en toda España, según los datos que ha dado a conocer este viernes el Ministerio de Sanidad.

11.35En España, 832 personas han fallecido en las últimas 24 horas por coronavirus, el máximo registrado hata ahora. En total, el número de casos confirmados son ya 72.248. Hay 5.690 fallecidos. 4.575 han precisado UCI y 12.285 se han curado, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad. Somos el cuarto país del mundo en número de afectados, el segundo en número de fallecidos.

11.26Un total de 91 centros de Atención Primaria abren este fin de semana para el seguimiento telefónico por coronavirus y urgencias Un total de 91 dispositivos de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid, centros de salud y Servicios de Atención Rural, abren durante este fin de semana para garantizar el seguimiento telefónico de pacientes por coronavirus (COVID- 19) y la atención de urgencias. El listado de los centros de salud y Servicios de Atención Rural abiertos este sábado y domingo, con los teléfonos de contacto y dirección, está disponible en la página web de la Comunidad de Madrid. La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid solicita a los ciudadanos su colaboración e insiste en no acudir a los centros sanitarios salvo en situaciones urgentes y contactar por teléfono con los profesionales de los centros de Atención Primaria.

11.17Los Mossos inmovilizan 1.681 litros de un falso gel de manos contra la Covid-19 Los Mossos d'Esquadra han inmovilizado 1.681 litros de un producto para la limpieza que requiere el uso de guantes y que un local de Tarrasa (Barcelona) vendía falsamente como un gel higienizante para las manos, ante la escasez de este tipo de productos en plena pandemia del coronavirus.

11.10Más de 2.500 muertes reportadas en Irán por la Covid-19 Las autoridades iraníes han anunciado 139 nuevas muertes por el nuevo coronavirus, elevando el número oficial de la pandemia en Irán, uno de los más afectados por la enfermedad, a 2.517. Las autoridades de salud han identificado 3.076 nuevos casos den las últimas 24 horas, ha dicho Kianouche Jahanpour, portavoz del Ministerio de Salud durante su conferencia de prensa televisada todos los días. Un total de 35.08 casos han sido registrados oficialmente en Irán.

11.00El PP pide al Gobierno todos los informes científicos del coronavirus que ha recibido del CSIC y otros centros desde diciembre El grupo del Partido Popular en el Congreso de los Diputados ha solicitado al Gobierno todos los informes y notas informativas elaborados por el CSIC, el Instituto de Salud Carlos III o por cualquier otro organismo científico dependiente del Gobierno sobre la Covid-19 desde diciembre de 2019 hasta la declaración del estado de alarma. De igual modo, reclama al Ejecutivo de Pedro Sánchez copia de las notas diarias que ha enviado el Departamento de Seguridad Nacional a los miembros del Consejo de Seguridad Nacional desde el 17 de noviembre de 2019, momento en el que se diagnosticó el primer caso mundial de coronavirus.

10.55Vea el emocionante documental de ABC que homenajea la lucha de Madrid contra el coronavirus ABC recorre la ciudad de Madrid para contar la lucha de una ciudad que está sufriendo el duro golpe del coronavirus, pero demuestra que se puede sobreponer al virus con unidad y responsabilidad. [Puedes verlo aquí].

10.40Llegan a España 1,2 millones de mascarillas para personal sanitario y trabajadores del sector transporte Un primer envío con cerca de 1,2 millones de mascarillas ha llegado esta madrugada al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, en el marco del operativo que Aena está manteniendo para facilitar la llegada de este tipo de operaciones. Las mascarillas serán para personal sanitario y trabajadores del sector transporte, según ha informado el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que las ha adquirido de forma centralizada. Informa Europa Press.

10.20Ascienden a 30 los fallecidos en Baleares por coronavirus El Gobierno balear ha informado este sábado de que cuatro personas que habían dado positivo por SARS-CoV-2 fallecieron ayer en Mallorca. En el Hospital de Son Espases de Palma murió un hombre de unos 80 años con enfermedad pulmonar previa. En el mismo centro, una mujer de 42 años falleció por neumonía causada por coronavirus. En el Hospital de Manacor murieron un hombre de más de 60 años con enfermedad previa y una mujer de unos 70 años con patología oncológica. En total, son 30 las personas que han fallecido ya en Baleares —29 en Mallorca y una en Ibiza— por coronavirus, informa Josep María Aguiló.

10.00Una herramienta para saber si el coronavirus está fabricado por el hombre Un equipo de investigadores de la Society Risk Analysis, un foro especializado en el análisis de riesgos para la sociedad, ha puesto a punto un test de evaluación especialmente diseñado para saber si coronavirus es de origen natural o ha sido fabricado por el hombre. La herramienta contiene 11 criterios.

9.31Residencias de ancianos comprarán test rápidos en el mercado privado Un grupo de residencias de la Comunidad de Madrid comprarán material de protección y test rápidos ante la crisis del coronavirus en el sector privado ya que siguen «sin noticias concretas» de cuándo llegarán el material anunciado por el Ejecutivo regional. En una misiva enviada a los familiares de los usuarios a la que ha tenido acceso Efe, han señalado que ante las gestiones «infructuosas» de Sanidad para adquirir los test rápidos han decidido "adquirirlos en el mercado privado".