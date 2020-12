La primera residencia de España en recibir la vacuna: «Le tengo respeto pero había que hacerlo; si el virus vuelve que no sea por mí»

Josefina G. Stegmann SEGUIR GUADALAJARA Actualizado: 27/12/2020 18:30h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Pese a la oscuridad, este domingo no fue difícil localizar la residencia Los Olmos en la calle Sigüenza de Guadalajara. Y no precisamente por ser un enorme bloque de ladrillo rojo sino por las luces azules de los coches de la Policía Nacional y Local.

En la puerta, como si fueran guardaespaldas, cuatro policías custodiaban el portón principal de la residencia que se abrió alrededor de las ocho de la mañana para que una furgoneta de la empresa Tipsa dejara una caja con el logo de Pfizer en cuyo interior estaba la esperanza convertida en vial: las primeras vacunas que iban a inyectarse en España a las nueve de la mañana.

Llegada de las primeras vacunas a la residencia Los Olmos - BELÉN DÍAZ

Pese a las bajísimas temperaturas -los propios locales reconocían que era un día especialmente frío-, varios curiosos se acostaban sobre la pared de la acera de enfrente al centro (o incluso desde algunos balcones) para ver si veían algo más cuando, de vez en cuando, el portón se abría. «¿Dónde está el ministro de Sanidad?», preguntaba indignada Carmen, una vecina de Guadalajara que no parecía muy contenta con que sea su localidad la primera en recibir las vacunas: «¿Por qué aquí ¿Por qué no Madrid? Se las tendrían que haber puesto los políticos primero», agregó.

Pero no, no sería Illa sino Araceli Hidalgo, una extremeña de 96 años y Mónica Tapias, auxiliar segunda, de 48 años. «Estoy bien, no he notado nada», relataba Araceli, según contaban a ABC los trabajadores del centro. Instantes después de recibir el fármaco, se marchó a su habitación con una sonrisa en la cara, aunque sí que sintió nervios en los instantes previos. «Gracias a Dios que soy la primera. Estoy muy contenta», dijo ante las escasas cámaras que pudieron ingresar al recinto.

En Los Olmos se vacunaron el 87 por ciento de los abuelos (en total hay 70), según dijo a los medios la directora del centro, Mónica Vadillo, que se asomó a la verja de la residencia para mantener las distancias. Después, tras la insistencia de los periodistas, y sobre todo de los cámaras, abrió el portón y dio las esperadas declaraciones. «Es un día histórico». Agregó que, pese a que se contó con solo cuatro días de preparación, el personal del Sescam (Servicio de Salud de Castilla-La Mancha) «estaba preparado para vacunar y lo han hecho sin inconvenientes», apuntó Vadillo, preguntada por ABC. Durante toda esta tarde se realizó a los sanitarios y resto de trabajadores del centro. En el caso de los trabajadores, el porcentaje de vacunados fue mucho más alto: el 99 por ciento de los 120 que trabajan en Los Olmos. «En el caso de dos residentes, les dio reacción alérgica o fiebre alguna vacuna y ya sabéis que las creencias de la gente mayor son muy importantes y hay que respetarlo», dijo respecto a la negativa de algunos abuelos respecto a la abrumadora respuesta del personal de la residencia.

Teresa, que lleva 14 años trabajando en Los Olmos, reconoció que no durmió la noche anterior. «He dormido mal, estaba nerviosa, pero ahora me siento más tranquila porque no he notado nada ni siquiera algo parecido a lo que se siente con otras vacunas; estoy contenta de habérmela puesto». Teresa confesó que estuvo dudando acerca de ponérsela o no. Sobre todo por la improvisación. Relata que hubo solo una reunión, el pasado día 23, para informarles de que tan solo cuatro días después les vacunaban, y no les aportaron ningún tipo de detalle y que las dudas se las resolverían este mismo domingo. «Me vacuno porque están subiendo los contagios y como trabajadora tengo que hacerlo, para que esto se acabe lo antes posible, pero si lo pienso mucho no me la pongo», confesaba anoche a ABC.

Otro de los trabajadores del centro, Iván Plaza, ya aseguraba el día anterior a ABC que casi todos los abuelos se iban a vacunar (aunque la decisión última la tienen las familias). «Han vivido esto de cerca, han visto salir los furgones cargados de féretros», relató recordando los meses duros de este centro a finales de marzo y sobre todo en abril.

Pero, además, considera que lo harán no solo por precaución, sino también por responsabilidad. «No han cuestionada nada, han colaborado en todo; cuando se les decía que había que ponerse la mascarilla lo hacían y así han actuado con todo lo que se les ha pedido», relata Plaza, que asegura que los residentes «no tienen miedo».