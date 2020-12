Primera residencia de España que recibe la vacuna: «Han visto salir los furgones cargados de féretros, los abuelos se van a vacunar todos» Los trabajadores de Los Olmos, en Guadalajara, denuncian que no se les informó detalladamente de la campaña y que llegan al primer día de la vacunación en España con mucha incertidumbre

Este domingo, los ojos de toda España mirarán hacia Guadalajara. Será en la residencia Los Olmos, donde los abuelos y trabajadores del centro recibirán una de las vacunas más esperadas en lo que llevamos de siglo.

El fármaco de Pfizer contra el coronavirus se «estrena» en la capital castellanomanchega porque es donde hay un almacén de logística; «por esta razón, por ninguna otra», aclaró el ministro de Sanidad, Salvador Illa hace unos días.

Las primeras personas que se vacunarán en España serán un residente y un trabajador de este centro a prima hora, están citados a las 9 de la mañana. Uno de los trabajadores, Iván Plaza, cree que todos los abuelos se van a vacunar (aunque la decisión última la tienen las familias). «Han vivido esto de cerca, han visto salir los furgones cargados de féretros», relata recordando los meses duros de este centro a finales de marzo y sobre todo en abril.

Pero, además, considera que lo harán no solo por precaución, sino también por responsabilidad. «No han cuestionada nada, han colaborado en todo; cuando se les decía que había que ponerse la mascarilla lo hacían y así han actuado con todo lo que se les ha pedido», relata Plaza, que asegura que los residentes «no tienen miedo».

Los trabajadores tampoco, al menos Teresa que dice que, en cambio, sí le tiene «respeto». Asegura que la campaña de vacunación ha sido «demasiado rápida», un «aquí te pillo, aquí te mato».

«Si lo pienso mucho no me la pongo»

Esta trabajadora sanitaria, que lleva 14 años en Los Olmos, recuerda que los reunieron el pasado día 23 para informarles de que hoy les vacunaban pero no les aportaron ningún tipo de detalle y que las dudas se las resolverían este mismo domingo. «Me vacuno porque están subiendo los contagios y como trabajadora tengo que hacerlo, para que esto se acabe lo antes posible, pero si lo pienso mucho no me la pongo», confiesa. Pese a la incertidumbre, ni ella ni el resto de sus compañeros se lo pensaron demasiado «si hay otra ola, que no sea por nosotros», asegura.

Otra trabajadora relata que también echó de menos más información. «Nadie sabía qué hacer tras la reunión en las que se informó que empezaban aquí las vacunas. Pero, al final, la gente se vacunará, piensen que o se enganchan ahora o se quedan afuera». En cualquier caso, reconoce que les hubiera gustado un poco más de tacto a la hora de informar, relata una trabajadora que estuvo en primera línea durante las etapas duras de la pandemia.

Plaza, por su parte, asegura que la vacuna se espera con «expectación». «Estamos muy ilusionados y, a la vez, nos invade un sentimiento de deber porque lo pasamos muy mal; todos los trabajadores creemos que debemos hacerlo por responsabilidad», trabajador de la residencia que está citado para recibir la inyección a las 14 horas.