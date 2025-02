El PP exige a Exteriores que explique por qué Celaá es la persona idónea para ser embajadora en el Vaticano

El Partido Popular pidió ayer la comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, para que explique « los criterios de idoneidad de Isabel Celaá , para su nombramiento como embajadora de España ante el Vaticano , así como sobre el anuncio de su nombramiento». Así figura en la petición firmada por la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cuca Gamarra que fue registrada ayer en el Congreso.

«Resulta evidente que la propuesta de nombrar a Celaá embajadora ante la Santa Sede responde al interés de Sánchez de premiar a la exministra por los servicios prestados, siguiendo al dictado sus instrucciones para coartar la libertad de las familias en la elección de la educación que quieren para sus hijos», criticó Gamarra. «Sorprende también que quiera nombrar embajadora de España a la ministra que hizo lo posible para dar respuesta a las exigencias de los quieren romper España, por ejemplo, con el ataque al castellano », agregó la portavoz parlamentaria.

Celaá salió del Gobierno en el marco de la remodelación que hizo el presidente, Pedro Sánchez, junto a otros ministros como el de Ciencia, Pedro Duque, o su entonces mano derecha, Iván Redondo. Celaá fue reemplazada por Pilar Alegría tras aprobarse la Lomloe, más conocida como ‘ley Celaá’, la única ley educativa de la democracia que no contó con la comunidad educativa en su debate parlamentario y que fue contestada en las calles por la concertada . Este sector ha sido (y está siendo) de los más castigados con la norma (tanto en el cuerpo de la ley como en su desarrollo a través de decretos), así como la asignatura de Religión que sufrió los achaques del Gobierno al no computar a efectos académicos y quedarse sin ‘asignatura espejo’ o alternativa . Aún así, Alegría hizo un ‘apaño’ y los centros deberán organizar actividades para que los alumnos que no quieran Religión no se vayan a casa y así no se genere desafección hacia esta materia.

La concertada considera una «provocación» la propuesta del Pedro Sánchez y pide a la Iglesia española que ponga en conocimiento el Vaticano de los « antecedentes » de Celaá en materia educativa. «Este nombramiento está entre la provocación y la torpeza», señaló Jesús Muñoz de Priego , portavoz de Más Plurales, la plataforma de la concertada creada para hacer frente a la Lomloe.

Pidió que «la Iglesia española ponga en antecedentes a la Santa Sede sobre el perfil de Celaá, que se ha mostrado como poco moderada y muy poco dialogante, y no ha dudado en atacar la pervivencia de la asignatura de Religión, y con ello la libertad religiosa, y a la concertada, con enorme implantación de la Iglesia Católica entre sus titulares, y también con ello minorando la libertad de enseñanza».

Begoña Ladrón de Guevara, presidenta de la Confederación de Padres de Alumnos (Cofapa) también lo considera un «contrasentido». « Me sorprende la propuesta; pienso que los cargos diplomáticos tienen una fuerte carga de diálogo y búsqueda de consensos , algo que en la etapa de Ministra de Educación, Celaá no lo demostró». Agregó que, en cualquier caso, «si la Santa Sede da su aprobación, lo desarrollará. Le deseo lo mejor en su buena etapa y que sea enriquecedora para las relaciones de España con el Vaticano»