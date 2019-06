«No es verdad que exista desigualdad aunque haya exámenes de Selectividad diferentes» Julio Contreras, secretario ejecutivo de asuntos estudiantiles de la CRUE (Conferencia de Rectores), cree que una única prueba para todo el territorio sería un «error»

Desde este lunes (y varios días y meses antes para los que las preparan) solo se habla de Selectividad. Y no solo porque unos 300.000 alumnos se enfrentan a ella en toda España hasta el próximo 14 de junio (en la convocatorio ordinaria) sino porque con ella ha regresado el debate sobre las supuestas diferencias de dificultad que existen en esta prueba entre las 17 comunidades autónomas.

La ministra de Educación en funciones, Isabel Celaá, aseguró este miércoles que se creará una Selectividad (también llamada EBAU, EvAU, PBAU o PAU) única en todo el territorio: «Si por única entendemos exacta, no, no es necesario, sería un empobrecimiento del currículo». Sin embargo sí aclaró que el Gobierno «va a garantizar la equidad» para que las pruebas «tengan el mismo grado de dificultad». «Si en un sitio una falta ortográfica se puntúa de manera muy negativa hasta descontar equis puntos, y en otro no, esa es una diferencia que se puede corregir y creemos que las comunidades autónomas estarán en disposición de aunar criterio», dijo la ministra en declaraciones recogidas a Ep. El Gobierno creará, de hecho, un grupo de trabajo que pueda detecar y corregir las «incidencias» que puedan existir en el nivel de dificultad en las pruebas entre comunidades.

Uno de los que ha abanderado la «lucha» de la prueba única ha sido el consejero de Educación de Castilla y León, Fernando Rey, quien dejará el cargo próximamente y quien aseguró en varias ocasiones que las pruebas en su comunidad son más difíciles que en otras provocando que entren a carreras con altas notas de corte como Medicina alumnos de otras regiones donde, en teoría, la Selectividad en más fácil (como Canarias) y no los propios castellano y leoneses. Afirmación que no termina de entender Julio Contreras, secretario ejecutivo de asuntos estudiantiles de la CRUE (Conferencia de Rectores) y vicerrector de estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid que asegura que a esta universidad han llegado cientos de alumnos de Castilla y León con muy buenas notas y no porque hayan sido desterrados de su región. «Muchos alumnos de Castilla y León no quieren hacer Medicina en su región y vienen a Madrid. No es verdad que no puedan sacar un 13 sobre 14 en su comunidad. La movilidad de los estudiantes es muy grande y vienen aquí, al igual que alumnos de otras comunidades, donde las notas de corte, por ejemplo, de Medicina, también son altas».

Contreras no está de acuerdo en implantar una prueba única en toda España para limar esas supuestas diferencias y que han pedido no solo las comunidades «afectadas» sino partidos políticos como PP y Ciudadanos. «No es verdad que exista desigualdad aunque haya exámenes diferentes. Existen cientos de centros de Bachillerato en una única comunidad que tiene exámenes diferentes para titularse. ¿El examen de Matemáticas o de Historia de un centro es igual a otro? No, ¿por qué no cuestionamos las evaluaciones de Bachillerato y sí las de Selectividad?», se pregunta Contreras, que asegura que una prueba única sería un «error» en una situación como la de ahora, «en la que la educación universitaria y preuniversitaria está transferida a las comunidades». Sin embargo, no descarta cambios e el modelo. «Tenemos que mejorar, coordinar mejor a las comunidades pero la Selectividad tiene 40 años de existencia y el sistema funciona igual de bien que los centros a la hora de titular el Bachillerato. Los que defienden la prueba única no dicen cómo, hay muchos mantras que desterrar, se necesitan datos y ahora mismo ningún estudio demuestra que hay diferencias entre comunidades».

Lo que realmente preocupa a los rectores son «las diferencias socioeconómicas que existen en el entorno de cada provincia y de cada comunidad autónoma», aseguró a este periódico el presidente de los rectores, José Carlos Gómez Villamandos, actual rector de la Universidad de Córdoba. «Una única prueba seguro que creaba más desigualdades que el sistema que tenemos actualmente porque hay distintas situaciones socioeconómicas. Me preocupan más estas diferencias que se puedan producir en el entorno de cada provincia y comunidad autónoma».

Villamandos defiende que el sistema actual «garantiza la equidad aunque se puede mejorar» y no descarta estudiar si existen diferencias en las pruebas pero «sin olvidar que estas son competencia de las comunidades autónomas».