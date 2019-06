EvAU 2019 Los nervios de última hora preceden una Selectividad desigual Los estudiantes consideran que son unas pruebas «injustas» por la diferencia entre las autonomías

María Lozano @marialozro Madrid Actualizado: 04/06/2019 01:40h

La Biblioteca Luis Rosales se ha convertido en esta última semana en el «centro social» del madrileño barrio de Carabanchel. Abierta hasta la una de la madrugada, muchos estudiantes se preparan la selectividad en el edificio y hacen de la sala de estudio su segunda casa. Cafés, «snacks» y ceniceros llenos de colillas muestran el nerviosismo de estos jóvenes que realizan desde este martes hasta el 6 de junio los exámenes de la EvAU (Evaluación de Acceso a la Universidad). Este lunes fue el esprint final de los estudiantes que, según la mayoría, se enfrentan a una prueba «injusta».

Madrid es, junto con Asturias, Aragón, Comunidad Valenciana, Extremadura y Navarra, una de las autonomías en las que comienza este martes la EvAU, unas pruebas a las que se enfrentan 290.000 jóvenes en España.

«No me parece bien que los exámenes sean diferentes en las comunidades autónomas y luego te puedas ir a otra a estudiar. Hay pruebas que son mucho más fáciles de los que nos tenemos que enfrentar nosotros en Madrid», señaló María Calvo, estudiante del IES Mariano Jose de Larra.

Como solución, algunos estudiantes proponen un examen único. Germán Tardío, alumno del Colegio La Salle San Rafael, declaró que los exámenes de la EvAU en Andalucía «son un cachondeo porque, por ejemplo, a nosotros nos preguntan un punto entero a desarrollar y allí les ponen un ejercicio para unir con flechas el suceso histórico con la fecha que le correspondía. Tiene dificultad, pero no hay comparación».

Ansiedad y cansancio

Tampoco consideran que el resultado de las pruebas sea representativo. «Nos valoran solo por una nota, no como persona ni otras aptitudes que tenemos. Además, yo en cuanto haga el examen de Historia de España no me voy a acordar de nada», explica Miguel Mateo, alumno del Colegio Nuestra Señora de las Escuelas Pías. «O lo entiendes o, si no te interesa, te lo estudias de memoria», afirma Daniel, alumno que no ha alcanzado todavía la mayoría de edad, que estudia en el colegio Salesianos Carabanchel y que todavía no tiene claro qué carrera quiere cursar.

Como él se encuentran muchos por las altas notas de corte de algunos estudios universitarios. Otros como Adrián Nieto, estudiante en el Colegio Nuestra Señora de las Escuelas Pías que quiere estudiar Medicina o Enfermería, tienen claro que optan directamente a un Grado Superior. «Después del esfuerzo de este curso solo voy a hacer la selectividad para tenerla», apuntó.

La ansiedad y el cansancio que les ha dominado estas últimas semanas llega a su fin para la mayoría de los estudiantes este jueves. No obstante hasta el 14 de junio, fecha en la que se publican las notas, no sabrán en qué universidad podrán estudiar la carrera para la que llevan tanto tiempo preparándose.