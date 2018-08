Medio centenar de científicos piden «justicia» para Francisco Ayala La Universidad de California apartó al biólogo español por acoso sexual

Nuria Ramírez de Castro

«Estamos profundamente preocupados por la forma en que nuestro amigo y colega el profesor Francisco Ayala se ha visto obligado a renunciar de todos sus cargos en la Universidad de California tras ser acusado de acoso sexual». Así comienza la carta que más de medio centenar de personalidades internacionales del mundo académico y científico, entre ellas 18 mujeres, han firmado en la revista «Science» donde reclaman «justicia» para el reconocido biólogo y genetista español.

El pasado mes de julio la Universidad de California en Irvine (EE.UU.) decidió apartar a Ayala de la institución académica tras considerar veraces las denuncias presentadas por cuatro mujeres, colegas de la institución. Le retiraron todos sus cargos e incluso borraron su nombre de la Facultad de Ciencias Biológicas y de la Biblioteca Central de Ciencias, ambas bautizadas como Francisco J. Ayala en su honor. De nada sirvió la donación de siete millones de euros que el científico español hizo a su amada universidad hace años, ni su prestigio internacional labrado durante décadas.

Al anunciar su cese, la Universidad calificó de «inadecuado» el comportamiento del profesor. En su defensa, el biólogo español explicó que se habían malinterpretado «los buenos modales de un caballero europeo», como «saludar a las mujeres de manera cálida con un beso en ambas mejillas o hacerles cumplidos sobre su belleza».

Piden reabrir el caso

Detrás de la carta en defensa de Ayala, está uno de sus discípulos españoles, el catedrático de genética Andrés Moya, pero también otros muchos nombres de prestigio como la astrónoma Virginia Trimble, el filósofo Michael Ruse o el ex rector de la Universidad Menéndez Pelayo, César Nombela. «Hay 63 firmantes, pero podrían ser muchos más si no hubiéramos enviado con tanta rapidez la carta a la revista Science. Me está contactando mucha gente indignada por cómo ha sido tratado Francisco Ayala. Entendemos que haya mujeres que se hayan sentido agraviadas. No entramos en si es culpable o no, sino en cómo ha sido el proceso de la Universidad», explica Moya a ABC.

Los firmantes instan a la Universidad de California a reabrir el caso e investigar más a fondo este asunto. Creen que el proceso no ha gozado de la suficiente «transparencia» ni ha sido totalmente equitativo. «Entendemos el deseo de no prolongar indebidamente este infeliz episodio. Sin embargo, es importante que se haga justicia».

Su mujer, también represaliada

«Science» publica esta carta junto a otras tres en las que se da voz a otras opiniones sobre el caso. Una de ellas, firmada por la profesora de Ciencias Políticas Kristen Renwick, donde cuestiona la forma de actuar de la Universidad y el efecto dominó que tuvo la destitución del biólogo español. Con su cese han salido también de la Universidad su mujer -la conservadora de origen checo Hana Ayala- y dos de sus discípulos, los españoles Camilo José Cela Conde y Diego Bermejo. «¿Por qué se castiga a Hana Ayala por los actos de su marido?», se pregunta Renwick.

En otra de las misivas, sin embargo, se lamenta el tono en el que la prensa ha tratado este escándalo. «Nadie habla del trabajo de las científicas acosadas y sí del eminente profesor y de sus aportaciones a la investigación. A las denunciantes se les reduce a su papel de víctimas», advierte Jane Zelikova en una carta que firman medio millar de mujeres científicas.