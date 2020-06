José Miguel Cisneros: «Algo así no habría pasado desapercibido en los hospitales» El expresidente de la Sociedad Española de Microbiología pide «cautela» para valorar el estudio que confirma la presencia del coronavirus en Barcelona hace un año

Nuria Ramírez de Castro Madrid Actualizado: 27/06/2020 02:19h

Antes de que ningún país detectara la infección que ha puesto en jaque a todo el planeta, el coronavirus pudo circular libremente por Barcelona sin levantar sospecha. Si se confirma el hallazgo de la Universidad de Barcelona tras analizar muestras antiguas de aguas residuales, el virus nos visitó un año antes de que se empezaran a cerrar colegios y a tomar en serio la epidemia en España. Pero de momento es solo una investigación que debe contrastarse, en opinión de José Miguel Cisneros, ex presidente de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, quien pide «cautela» antes de dar por válido este trabajo. El estudio aún no se ha publicado en ninguna revista científica y no ha sido