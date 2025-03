Isabel Celaá: «No se recomiendan las extraescolares si mezclan alumnos»

Celaá advierte a los padres qeu no quieren llevar a sus hijos a clase: «La educación es obligatoria»

La ministra de Educación, Isabel Celaá , aseguró ayer que las actividades extraescolares «no se recomiendan si suponen mezclar alumnos de distintos grupos convivenciales».

Los grupos de conviencia estable o « grupos burbuja » son un tipo de organización formado por un número reducido de alumnos y un tutor de referencia; dichos grupos deben evitar la interacción con otros, según consta en el documento aprobado entre Educación y Sanidad con las comunidades el pasado jueves para las etapas de Infantil y primer ciclo de Primaria, y que recomienda que se extienda a etapas superiores .

Celaá aseguró a La Sexta que las actividades extraescolares no se suspenderán si las realizan los grupos de convencia estable. «Dentro de la misma burbuja supondrán un punto a favor para su continuidad; si suponen mezclar alumnos de distintos grupos convivenciales, obviamente esto no es recomendable, no se van a hacer, porque hay que salvaguardar la salud de los alumnos. Esto es fundamental para todos». En la misma línea se pronunció respecto a la Educación Física: « Obviamente podrá haber actividad física dentro del grupo de convivencia ».

El documento aprobado hace dos días por Educación, Sanidad y las regiones ya establecía que se evitarán las actividades en el centro «que conlleven la mezcla de alumnado de diferentes grupos de convivencia o clases en las que no se pueda mantener la distancia mínima interpersonal».