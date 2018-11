Hablan tres afectados por «la receta de la lejía: «A mi madre le salieron úlceras en los ojos»

«La falsa cura para mi hijo me ha costado 4.000 euros»

José Carlos Mélida, con su hijo - ABC

La vida de José Carlos Mélida, ex trabajador de la ONCE de 52 años, natural de Huelva, no ha sido fácil. Su mujer padece fibromialgia, él tiene un 80 por ciento de discapacidad y no trabaja, uno de sus hijos fue diagnosticado autista a los dos años, y el otro padece un retraso madurativo. El MMS ha complicado aún más su calvario. Desesperado en busca de una solución para su hijo autista, Mélida se puso, sin saberlo, en manos de los curanderos de la lejía. Su hijo estuvo cinco meses tomando el «falso producto milagroso».

¿Cómo llegó al MMS?

Estaba cansado de ir de consulta en consulta cuando di con una doctora en Barcelona que me habló de un tratamiento milagroso. Debía realizar una análitica a mi hijo para detectar los metales pesados de su cuerpo y luego seguir una dieta con suplementos alimenticios. Lo descarté por caro y porque no podía ir a Barcelona con regularidad. Después acudí a un endocrino de Huelva y él me dirigió a una tienda de dietética donde había una bióloga de la alimentación, que me recomendó el MMS. Era la hija del endocrino

¿Qué le hizo a su hijo?

Le hizo una analítica y dijo que tenía en su organismo muchas bacterías. y metales pesados. Después, le recomendó una dieta con suplementos, entre ellos el MMS.

¿Cuánto le ha costado poner a su hijo en manos de estas personas?

La falsa cura para mi hijo (analíticas, dietas, complementos) me ha costado unos 4.000 euros.