Alberto está con su sobrino a unos dos kilómetros en línea recta del volcán. Como al joven le gusta la tecnología han echado mano de un dron para darle un uso que jamás pensaron que le darían . La imagen que ofrece el aparato no es la más bonita ... ; es la peor: la de la destrucción de su casa, ubicada en el municipio de El Paso, la de su madre, la que mantuvo con esfuerzo toda su vida.

« La lava está ahora mismo a 200 metros de mi casa, está quemando la de unos vecinos extranjeros... Se ha ido frenando un poco su avance porque se abrió otra nueva boca y generó dos caminos diferentes, pero en una hora estará en mi casa», dice Alberto resignado.

Video. Vídeo: Una lengua de lava del volcán de La Palma, a vista de dron

«Es difícil resumir lo que me provoca, es la segunda vez que pierdo una casa, la primera fue por una expropiación de Maduro. Entonces, pusimos un poco de dinero y se nos fue al garete», relata este canario. « Yo vivo de la automoción y tengo una casita que me costó mucho esfuerzo y ahora se me va de las manos... », cuenta mientras se prepara para ver un espectáculo desolador, su casa devorada por el fuego. Aún así, pese a las desgracia delante de sus ojos, Alberto se considera afortunado por tener una vivienda en Tenerife y otra en el monte, en el municipio palmeño de Tijarafe.

Es consciente de que ese no es el caso de otros vecinos que, precisamente porque saben que se quedarán sin nada, se niegan a salir de la zona afectada « Hay gente que no quiere ser evacuada; sienten que lo pierden todo », resume y recuerda que ayer por la mañna vio gente durmiendo en los coches, «hay gente que lo va a pasar mucho peor que yo». Aún así, se dice a sí mismo que hay que huir, que «la vida es lo más importante, esto ya no hay quien lo pare, es así y no tenemos vuelta de hoja».

La lava aún no se ha llevado su casa pero él ya piensa en cómo saldrá adelante y sabe que será sobre todo con su esfuerzo: « Hay que ver qué sucede en tres o cuatro meses...Veo muy complicado que la ayuda llegue como debe llegar , confío más en mis manos que en la ayuda externa», señala aunque aclara que se refiere más a los políticos, y no a la gente que está dejándose la piel, como bomberos, policía, guardia civil para ayudarlos en esta tragedia.

«Donde más pudo hacer daño es donde explotó, nos dio en la cabezas para matarnos de golpe»

Alberto habla al teléfono mientras espera, paciente, que su casa se convierta en ceniza. « Me quedaré a ver el final de mi casa e iré a lamerme las heridas »

«Tengo 73 años y también recuerdo la erupción del Teneguía pero la destrucción de este es mayor, es impresionante, donde mas pudo hacer daño es donde explotó, nos dio en la cabezas para matarnos de golpe», relata un vecino de El Paso, Vicente Yañez que cuenta a ABC que cuando explotó el volcán «fue como una película». «Estaba comiendo en un restaurante y aquello fue como una película, éramos 100 personas y fue como si fuera reventado ahí debajo, todo el mundo se levantó y cogió el móvil; ¡fue impresionante!»