La Palma mira ahora al mar: la lengua de lava sigue su camino hacia el mar aunque ralentiza su avance

El volcán de La Palma, que después de miles de seísmos en los últimos días, entró en erupción en la parte oeste de la isla el domingo, no pierde fuerza . Este lunes, la isla ha amanecido con cientos de casas destruidas por la lava y los incidencios que esta ha dejado a su paso.

El Gobierno de Canarias, en aplicación del Comité Director del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico (Pevolca), ha ordenado este lunes el desalojo de 40 viviendas en Tazacorte ante la previsión de que la colada de lava toque la costa del municipio en torno a las 20.00 horas en las islas (a las 21.00 en la Península). Así, el número de personas evacuadas desde que se inició la erupción el pasado domingo asciende a unas 5.500. Hasta el momento se contabilizan daños entre 120 y 130 viviendas , pero Protección Civil advierte de que «la cifra va a subir».

El dispositivo de seguridad se intensificará durante la llegada de la lava al mar, que puede generar explosiones y emisión de gases nocivos. La lava avanza más lentamente de lo previsto inicialmente y no llegará al océano Atlántico esta noche como se había pronosticado anteriormente, han explicado este lunes las autoridades regionales de emergencia. La corriente de lava se encuentra aproximadamente a mitad de camino entre el volcán y la costa , dijeron las autoridades. Anteriormente habían advertido de posibles explosiones y nubes de gases tóxicos cuando la lava llegara al mar.

Hasta 17 o 20 millones de metros cúbicos de magma

Aunque los profesionales y expertos habían previsto que la erupción pudiese ocurrir en el corto plazo , los 11 millones de metros cúbicos de magma han alcanzado la superficie más rápido de lo previsto, sorprendiendo con toda la fuerza de la naturaleza y con una lengua de lava a 1.075 grados que avanza por la isla. Según ha comunicado este lunes el presidente de las Islas Canarias, Ángel Víctor Torres, las previsiones actuales es que el volcán albergue entre 17 y 20 millones de metros cúbicos.

El volcán encontró su salida cuando la isla estaba en semáforo amarillo, una alerta diseñada para fases preruptivas y no inminentes. La vulcanología es una ciencia muy compleja, y la isla de La Palma, como ya había indicado a ABC la directora del Instituto Geográfico Nacional (IGN), María José Blanco , es una isla muy fracturada, que no necesita de tanto temblor para que el magma encuentre su salida en la corteza. No había previsiones posibles , solo el carácter imprevisible de estos fenómenos.

«Una colada de lava con una altura media de seis metros se come literalmente viviendas, infraestructuras, cultivos que va encontrando a su camino hacia la costa del valle de Aridane», ha explicado el presidente del Cabildo, Mariano Hernández Zapata. Además, la lava avanza a un ritmo de entre 700 metros y 1 kilómetro por hora . Se espera que esta llegue a la zona costera a las 20.00 horas insular, las 21.00 en la Península.

«Fuera de aquí, esto es más peligroso de lo que parece»

La colada de lava avanza más rápido de lo esperado, tomando calles y casas a su paso, que en cuestión de minutos se convierten en parte del territorio calcinado. El ruido, ensordecedor, la lluvia de ceniza, intensa . La fuerza del volcán de La Palma es fascinante y terrorífico a partes iguales.

Hasta la zona se han movilizado equipos de bomberos, policía local y Protección Civil, el objetivo es controlar que no haya nadie en el perímetro cuando la lava lo arrase todo a su paso. Casa, cultivos, coches, fincas enteras están enterradas en seis metros de colada.

Uno de os bomberos que trabajan en la zona de la erupción Manuel Navarro

Algunas de ellas se han salvado, mostrándose milagrosamente intactas mientras los patios y las zonas exteriores son ya tierra del volcán. La colada de lava se apoya en las paredes y las casas aguantan, aunque los derrumbes de la colada son imprevisibles.

Los bomberos del consorcio de Emergencias de Gran Canaria ya prevén el corte de la LP-2 que une el norte y el sur de la isla, y organizan un dispositivo para que haya suficientes equipos en un lado y otro de la colada cuando atraviese una de las vías principales de conexión de La Palma. El fuego hasta el momento es convectivo , no se expande al exterior por lo que el peligro de incendio ha bajado. El problema ahora, que la colada ya solidificada y la nueva que sigue manando del volcán se unan y formen un tapón que la expanda a los lados .

Nueve bocas: 20.000 toneladas de dióxido de azufre

El volcán de La Palma, aún sin nombre, comenzó su erupción por dos bocas, cercanas entre sí, que se fueron multiplicando a lo largo de la tarde del domingo y este lunes hasta alcalzar las nueve grietas que actualmente vuelcan lava sobre la superficie. Se produjo tras dos terremotos de gran intensidad en la zona, donde los vecinos pudieron notar un fuerte crujido que anunció la erupción. Ya en El Paso, durante la mañana, se registraron los mayores temblores del enjambre sísmico que comenzó el pasado sábado 11 de septiembre, con magnitud 4,2 en la escala Richter a dos kilómetros de profundidad y réplicas de baja intensidad durante horas.

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres , ha señalado este lunes que el volcán ha emitido más de 20.000 toneladas de dióxido de azufre, si bien el hecho de que no haya viento hace que la actividad aeroportuaria de la isla se mantenga. De todos modos, ha matizado que habrá que ver cómo evoluciona la situación aunque espera que se pueda mantener «esa normalidad aeroportuaria». Además, según ha informado el presidente canario en la Cadena ser, « dos lenguas se dirigen al mar, y pueden unirse ». Según ha dicho el alcalde de El Paso, a estas horas ya una tercera lengua baja hacia el oeste y ha arrasado una veintena de casas.

Siete carreteras arrasadas

Los temblores anunciaron el magma , que comenzó su camino ladera abajo en forma de colada, rumbo a la costa. Los vecinos más próximos a la zona fueron evacuados los primeros. El Paso , Tazacorte o L a costa de Los Llanos de Aridane son solo algunos de los municipios afectados por la erupción del volcán. Además de residentes en la zona también han sido evacuados en torno a 500 turistas. Se estima que podrían tener que ser evacuados hasta los 10.000, según a dónde avance la lengua de fuego.

En El Paso, los vecinos ya ven en la ladera cómo la lava se llevaba por delante varias casas de la zona de Cabeza La Vaca y Las Manchas, y esta cifra no dejará de aumentar en su avance hacia la costa. La lengua del volcán ya ha arrasado siete carreteras en ambos sentido en la isla. En concret,o la Guardia Civil ha registrado incidencias en la LP301 y LP212 en El Paso, la LP214, LP211 y LP213 en Los llanos de Aridane, LP105 en San Andrés y LP2 en Tajuya.

Por el momento no se han tenido que lamentar daños personales, y los animales domésticos y de granja también están siendo evacuados.

La Guardia Civil ha movilizado 200 efectivos por el volcán y la Policía Nacional otros 92 agentes dentro de un refuerzo activado en las últimas horas para atender a la emergencia, según ha informado el Ministerio del Interior.

La Dirección General de la Marina Mercante, del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha restringido la navegación marítima en La Palma en previsión de que las coladas volcánicas lleguen al mar. La medida se delimita a la zona próxima a la erupción, y se mantendrá hasta que cese el vertido de lava. El departamento que dirige Raquel Sánchez explica en redes sociales que con esta restricción, también se pretende evitar la concentración de embarcaciones en las zonas circundantes a los posibles puntos de llegada de la lava a la costa para observar este fenómeno.

Un aire que se ha vuelto peligroso

El humo y las cenizas convierten el aire en peligroso no solo para la visibilidad, sino para las personas y animales. Se activa el protocolo por ceniza, y se ha advertido a la población que use ropa larga que cubra brazos y piernas e intente no salir de casa , y si tiene que hacerlo que lo haga con la precaución suficiente. La ceniza volcánica, que puede contener elementos incandescentes, puede provocar irritaciones en la piel, daños en las vías respiratorias y en los ojos , por lo que la recomendación es cubrir ojos y boca si se tiene que estar expuestos a ellas.

El aeropuerto sigue funcionando con normalidad y el Cabildo de La Palma pide la colaboración vecinal para que no se acerquen a la zona. Como señaló anoche el presidente de la corporación insular, lo importante es protegerse, porque «habrá tiempo de ver el volcán».

El presidente del Gobierno junto al presidente canario en La Palma este lunes Moncloa

Hasta la zona se desplazó a última hora del domingo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , el presidente canario Ángel Víctor Torres y efectivos de los cabildos de todas las islas, la Unidad Militar de Emergencias, entre otros. Sánchez tiene programadas varias visitas a la zona durante la mañana de este lunes, a las que acudirá junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. El presidente señaló que las instituciones canarias y el Gobierno de España han colaborado en «un ejercicio de anticipación» para lo que «pudiera producirse» y también han transmitido «información pública a la ciudadanía para concienciarla» ante la erupción.

Canarias se vuelca con la Isla Bonita, y manda todas sus fuerzas para ayudar en las evacuaciones, el montaje de infraestructuras de emergencia, y para sofocar los posibles incendios forestales que puedan declararse y para prestar ayuda emocional a los vecinos . En la zona de Cabeza de Vaca se declaró un incendio forestal hace en torno a hace un año, y aunque muchos ven el fenómeno con emoción, otros lo viven con terror y con un recuerdo reciente de lo que ocurrió en aquel fuego.

Ya por la tarde de este lunes, Sánchez ha visitado el centro de coordinación de emergencias desde el puesto de mando avanzado , instalado en el centro de visitantes del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente. El jefe del Ejecutivo ha sido testigo además del avance de la lava hacia el mar por las laderas de la isla .

La Palma registra 15 terremotos tras la erupción

La actividad sísmica en la isla continúa y suma ya 15 terremotos desde que tuvo lugar la erupción volcánica. Todos ellos han sido de menos de 3 puntos de magnitud en la escala de Richter , en concreto de entre 2 y 2,9 puntos, según consta en la información actualizada del Instituto Geográfico Nacional (IGN).

Los seísmos han tenido todos lugar en El Paso y Tazacorte, aunque uno de ellos tuvo lugar algo más al sur, en Fuencaliente, que también ha registrado actividad sísmica en estos últimos días. El más importante, de 2,9 puntos, fue también el más profundo, pues tuvo lugar a 14 kilómetros de profundidad en El Paso a las 19.25, hora local.

Como una bomba

Los vecinos de Cumbre Vieja hace días que miran a lo alto de la ladera con preocupación, y es que en La Palma ya hay un centenar de viviendas afectadas , según ha asegurado Mariano Hernández, presidente del Cabildo de La Palma. Además, se han tenido que suspender vistas y hay daños materiales en los juzgados de los Llanos de Arídane. Fincas, ganado y especialmente cultivos se han visto ya afectados por este despertar volcánico. Los locales con los volcanes y algunos de ellos aún recuerdan la última vez que la lava se adueñó de la zona . Fue en octubre de 1971 , pero para algunos este ya es el tercer volcán . Ya en 1949 entró en erupción el volcán de San Juan, en la misma zona por la que ahora bajan nuevas coladas de lava que entierran las de hace más de 53 años. Los mayores son los que están más tranquilos, quizás porque no es la primera vez que viven un suceso parecido.

En redes sociales los vecinos de la zona han publicado decenas de fotos y vídeos, que se mezclan entre la emoción y el terror. El sonido lo describen «como una bomba» , y siguen de cerca el suceso que valoran de «surrealista» e «impresionante» y se declaran asustados ante este acontecimiento. La incertidumbre es muy grande y muchos temen haber perdido sus hogares.

En semáforo rojo

El Comité Director del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por riesgo Volcánico (Pevolca) recuerda que continúa en semáforo rojo por la erupción de La Palma y recomiendan, entre otras cosas, el cierre de todas las ventanas y puertas exteriores, bajar las persianas, cerrar los suministros de agua, gas y electricidad. También aconsejan llevar encima la documentación y medicamentos de uso diario , teléfono móvil y su cargador, radio a pilas, linterna, ropa para unos tres días. En caso de tener animales indican que la evacuación se realizará siguiendo las directrices del Protocolo de Actuación de Animales ante situaciones de emergencia.

Turistas evacuados

El plan de evacuación de los turistas que se encontraban en la Palma durante la erupción volcánica de Cumbre Vieja ha culminado con el traslado de un total de 354 a Tenerife , vía marítima a través de Fred.Olsen, para proseguir allí sus vacaciones, y el realojamiento del resto en otros complejos turísticos de la isla.

Así lo ha expuesto el consejero de Turismo del Cabildo, Raúl Camacho, quien ha valorado que el plan de evacuación se ha cumplido «sin problemas» y sin daños personales, aunque sí materiales, destacando la labor de los guías de los centros turísticos para explicar la situación a los turistas afectados.