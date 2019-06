La primera ola de calor de este verano comenzará en España a partir de este miércoles, cuando los termómetros alcancen los 35 grados en amplias zonas del interior peninsular e, incluso, superen los 40º en áreas del centro y de la mitad sur del país.

Un total de diez provincias ya han recibido varios avisos por altas temperaturas que en las horas centrales del día de hoy llegarán hasta los 34 y 38º, dependiendo de las zonas, en una jornada de ascenso térmico en la mayor parte de nuestro país.

La predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), recogida por Servimedia, indica que las temperaturas ascenderán en todo el país excepto los litorales cantábrico y mediterráneo oriental, así como Canarias, donde apenas cambiarán. La subida será notable en León, Zamora, Salamanca y el norte de Cáceres, donde los termómetros marcarán siete grados más en apenas 24 horas.

Este episodio no solo afecta y afectará a España. Buena parte de Europa se prepara para sufrir también unos calurosos días que podrían superar todas las expectativas. Francia, que tiene aún el recuerdo de la grave ola de calor de 2003, que se saldó con 15.000 muertos, sufrirá las altas temperaturas a partir del lunes.

Bélgica y Suiza ya han emitido alertas por calor. En ambos países se esperan altas temperaturas para la próxima semana darían comienzo entre el lunes y el martes.

La masa de aire africano alzcanzará también a Alemania, donde las temperaturas rozarán los 37º el martes y 38º el miércoles, según la agencia metereológica del país. La ola de calor podría traer así el máximo registro histórico de temperatura en Alemania, batiendo el récord de 40,3º que se vivieron en el año 2015 en Baviera.

Europa sufre una ola de calor «potencialmente peligrosa» mientras Edimburgo se inunda. Las fuertes lluvias obligaron a algunos conductores a abandonar sus anegados vehículos durante el día de ayer por los efectos de una «burbuja sahariana» tropical que azota Reino Unido estos días, según informó el diario Metro.

La capital escocesa experimentó 44 mm de lluvia, mientras su caída promedio para julio es de 80 a 100 mm, lo que significa que han tenido alrededor del 50% de la lluvia del mes en solo 24 horas. Una advertencia de tormenta amarilla permanece hasta la medianoche del lunes para la gran mayoría de Inglaterra, Escocia, Irlanda del Norte y casi la mitad de Gales. Otra continúa activa para el sureste de Inglaterra, la región central y partes del noreste, así como Liverpool, Manchester y el norte de Gales hasta las 22.00 horas del martes.

Floods in west Edinburgh are really getting out of hand. Folk are resorting to smoking on their car roofs 🤣 pic.twitter.com/lX0BJsPPnt