Esto es lo que tiene que hacer si el coronavirus le afecta psicológicamente

El brote de coronavirus en España, no solo perjudica a los pacientes que dan positivo. También puede hacer mella en la ciudadanía desde un punto de vista poco abordado: psicológico.

Por eso, el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, a través de su grupo de trabajo de Urgencias y Emergencias, ha elaborado un documento para afrontar de forma eficaz «el malestar psicológico generado por el brote de coronavirus».

Marina Fernández Barragán, psicóloga experta en emergencias, señala que ya han aparecido en sus consultas muchas conversaiones relativos al coronavirus: «Gente que está preocupada y que tiene miedo a lo que puede pasar desde el punto de vista de las enfermedades, que llevan mal la incertidumbre y que tienden a rellenar esos agujeros de desconocimiento con pensamientos que generan angustia y hace que los pacientes estén peor».

La experta señala que este documento se ha realizado no a raíz de un aumento de la preocupación en los pacientes sino porque los psicólogos están acostumbrados «a que en situaciones así (también se hizo un documento ante el cambio del nivel alertas terroristas) surja el miedo. Aparte de lo sanitario, faltaba abordar la parte psicólogica y emocional del tema», explicó.

Si bien señala que el coronavirus no puede generar una afectación psicológica directa, «cualquier situación se puede convertir en algo traumatico y por lo tanto necesitar tratamiento».

En el documento elaborado por los psicólogos hay una serie de recomendaciones aunque también insisten en la necesidad de tomar cuidados relacionados con la propia prevención de la transmisión, tales como las medidas de higiene.

Los consejos varían en función de si la persona padece o no la enfermedad. Para quien no está afectado pero está sintiendo una serie de emociones con alta intensidad y/o persistentes como: nerviosismo, agitación o tensión, con sensación de peligro inminente, y/o pánico; si no puede dejar de pensar en otra cosa que no sea la enfermedad, o la preocupación por enfermar; si tiene dificultad para concentrarse; el miedo le paraliza y le impide salir a la calle; está en estado de alerta, analizando sus sensaciones corporales e interpretándolas como síntomas de enfermedad o percibe un aumento del ritmo cardíaco, respiración acelerada, sudoración, temblores sin causa justificada...Estas son las recomendaciones:

1. Identifique pensamientos que puedan generarle malestar. Pensar constantemente en la enfermedad puede hacer que aparezcan o se acentúen síntomas que incrementen su malestar emocional.

2. Reconozca sus emociones y acéptelas. Si es necesario, comparta su situación con las personas más cercanas a usted para encontrar la ayuda y el apoyo que necesita.

3. Cuestiónese: busque pruebas de realidad y datos fiables. Conozca los hechos y los datos fiables que ofrecen los medios oficiales y científicos y evite información que no provenga de estas fuentes.

4. Informe a sus seres queridos de manera realista. En el caso de menores o personas especialmente vulnerables como ancianos, no les mienta y proporcióneles explicaciones veraces y adaptadas a su nivel de comprensión.

5. Evite la sobreinformación, estar permanentemente conectado no le hará estar mejor informado y podría aumentar su sensación de riesgo y nerviosismo innecesariamente.

6. Contraste la información que comparta. Si usa redes sociales para informarse, procure hacerlo con fuentes oficiales.

Qué hacer en caso de pertencer a población de riesgo

1. Siga las recomendaciones y medidas de prevención que determinen las autoridades sanitarias. Confíe en ellos porque saben lo que tienen que hacer. Ellos tienen los conocimientos y los medios.

2. Infórmese de forma realista y siga las pautas emocionales del apartado A.

3. No trivialice su riesgo para intentar evadir la sensación de miedo o aprensión a la enfermedad.

4. Tampoco magnifique el riesgo real que tiene. Sea precavido y prudente sin alarmarse.

5. Si le recomendaran medidas de aislamiento, tenga presente que es un escenario que puede llevarle a sentir estrés, ansiedad, soledad, frustración, aburrimiento y/o enfado, junto con sentimientos de miedo y desesperanza, cuyos efectos pueden durar o aparecer incluso posteriormente al confinamiento. Trate de mantenerse ocupado y conectado con sus seres queridos.

6. Genere una rutina diaria y aproveche para hacer aquellas cosas que le gustan pero que habitualmente por falta de tiempo no puede realizar (leer libros, ver películas, etc.).

Qué deben hacer los que padecen la enfermedad

Por último, para los que padecen la enfermedad, Colegio Oficial de la Psicología de Madrid recomienda:

1. Maneje sus pensamientos intrusivos. No se ponga en lo peor anticipadamente.

2. No se alarme innecesariamente. Sea realista. La inmensa mayoría de las personas se están curando.

3. Cuando sienta miedo, apóyese en la experiencia que tiene en situaciones similares. Puede que ahora no lo asocie por tener percepción de mayor gravedad. Piense cuántas enfermedades ha superado en su vida con éxito