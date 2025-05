¿Deben los no vacunados asumir el gasto sanitario si enferman?

Los aproximadamente cuatro millones de personas que siguen sin vacunar en España se han convertido ahora en el centro de un nuevo debate, más allá de los ya surgidos sobre si se les debería obligar a recibir la inyección contra el coronavirus o si ... deberían asumir mayores restricciones que quienes sí están inmunizados. El virólogo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Luis Enjuanes , que trabaja en el desarrollo de una vacuna contra el Covid-19, abrió la veda el pasado fin de semana al afirmar en declaraciones a RNE que la sanidad pública no debería cubrir los gastos generados por quienes hayan decidido no inmunizarse . «Si usted no se vacuna, no puede ir a centros públicos y la Seguridad Social española no debería hacerse cargo de su tratamiento si el virus le ocasiona problemas de salud», dijo.

Pero a día de hoy, negar el tratamiento a cualquier paciente que haya optado por no vacunarse contra el virus no es legal. Así lo asegura Fernando Abellán , abogado y director de Derecho Sanitario Asesores, que remarca que no hay posibilidad de desatender a ninguna persona con motivo de sus ideales, condiciones o decisiones. «La atención tiene que ser siempre obligada, no hay ninguna duda . Y tampoco hay magren para imponer una obligación económica», sentencia. «No tiene encaje en la normativa sanitaria».

Evitar la infección

Un paciente de coronavirus ingresado, explica Joan Caylà, miembro de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), supone de media 300 euros diarios de gasto en sanidad . Si es derivado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), el coste se incrementa hasta los 1.000 euros al día . «Lo relevante es dar a conocer estas cifras al público general y que todos seamos conscientes del coste económico que supone. De ahí la importancia de que todos procuremos evitar la infección mediante la vacuna y siguiendo las recomendaciones que todos conocemos», apunta.

En cualquier caso, remarca el doctor Caylà, la atención sanitaria «es una máxima» para todos los profesionales. No es la primera vez, además, que surge este debate, aunque nunca ha llegado a materializarse. «Nunca se ha cobrado a personas con alcoholismo con problemas de trasplante hepático o a personas con tabaquismo que hayan tenido cáncer, por ejemplo», afirma. En esta línea se posiciona también Julián Ezquerra, secretario general de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), que recuerda que España cuenta con un sistema sanitario de cobertura universal en el que hay que atender a todo el mundo independientemente de sus hábitos: «Hay malos hábitos como fumar, beber, conducir sin cinturón de seguridad o no vacunarse. Y eso no significa que haya que dejar de atender a las personas que lo hacen».

Deber de socorro

«Éticamente no cabe, y deontológicamente tampoco», puntualiza el doctor Ezquerra. La única forma de dejar de atender a los no vacunados , dice, sería si en algún momento puntual la administración lo considera y plantea una ley por la que se obligue a no tratar a los pacientes que hayan decidido no recibir la inyección contra el virus . «Pero tengo mis dudas sobre si no se incurriría en la omisión del deber de socorro. En este momento en un país occidental no tiene cabida», dice. «No hay mecanismos legales para desatender desde el punto de vista sanitario», completa Abellán, que además afirma que en caso de generarse una nueva norma que así lo estipulase debería ser un tribunal quien la valorara «porque chocaría con una discriminación».

«En ningún caso se puede negar la atención», asegura Tomás Cobo, presidente de la Organización Médica Colegial, que pone el mismo ejemplo que sus colegas: «Es como si dejáramos de atender a los pacientes fumadores cuando tienen un infarto de miocardio».

Vacunarse contra el coronavirus o no hacerlo, apunta el doctor Cobo, es un derecho individual y a día de hoy no existe la obligación de inmunizarse. «Estamos viendo que los ingresos son mayoritariamente de personas no vacunadas que además transmiten el virus no atenuado a población particularmente susceptible. De momento lo que hay es un ejercicio de insolidaridadabsoluta», dice, y aboga por que los médicos utilicen sus conocimientos para perseverar y ser convincentes con la población sobre los beneficios de recibir el fármaco contra el coronavirus. «Tenemos que tomar una senda de acción coherente y hacer un ejercicio de convencimiento a esa parte de la población que no se ha vacunado, que en España es ínfima», concluye.