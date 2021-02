Cosas que hacemos mal y que no sirven para evitar el coronavirus La pandemia de coronavirus ha ocasionado que tomemos una serie de hábitos para evitar los contagios, pero no todos ellos son verdaderamente efectivos por sí solos

La pandemia de coronavirus ha acaparado todos los aspectos de nuestra vida. Hemos tenido que adaptarnos a las medidas sanitarias impuestas por la situación epidemiológica e intentar cumplir con todas las restricciones impuestas para frenar los contagios. Las mascarillas, los geles desinfectantes y la distancia de seguridad se han convertido en cosas totalmente cotidianas. Además, hemos comenzado a realizar una serie de rituales antes de salir o entrar en un sitio para evitar tocar objetos innecesarios o desinfectar todo lo que entra en un domicilio. Sin embargo, por sí solos, estos hábitos pueden no ser completamente efectivos y pueden crear una falsa seguridad.

Desinfectar las suelas de los zapatos

Se ha demostrado que el virus puede permanecer en superficies, pero las principales vías de transmisión es por vías respiratorias y a través de aerosoles. Si existen partículas de virus en los zapatos, la probabilidad de transmisión a través de ellos puede ser pequeña. Nunca está de más una correcta higiene y limpieza de cualquier elemento que entre en nuestras casas, pero sin duda es más importante la higiene de manos y la protección mediante mascarillas, geles hidroalcohólicos y distancia de seguridad. Por todo ello, limpiar las suelas de los zapatos puede ser una buena medida, pero sin dejar de prestar atención a los principales elementos de contagio que son las manos a la cara y las vías respiratorias.

No tocar los botones del ascensor

Cualquier tipo de dispositivo público que requiera contacto, como los botones de ascensor, picaportes, carritos de la compra, etc. suponen una vía de transmisión del virus ante la que hay que maximizar las precauciones. Es conocida la recomendación de no tocar los botones del ascensor directamente, sino con una llave o algo interpuesto, aun así esta medida por sí sola no es suficiente. A veces este tipo de acciones pueden dar una sensación de falsa seguridad, en el sentido que nos sentimos seguros no tocando los botones del ascensor y usando una llave o cualquier elemento, pero luego manipulamos esos otros elementos sin lavarnos las manos ni conservando la higiene. Una vez más, esta puede ser una medida útil, pero insuficiente por sí sola.

Abrir las puertas con llaveros 'anticontagio'

Existen dispositivos con forma de gancho que se venden como llaveros “anticontagio”. Estos elementos se utilizan para tirar de las puertas que lo permitan y así evitar tocar pomos y picaportes que pueden ser una vía de transmisión del coronavirus. Esto, que puede llegar a ser muy útil, puede no ser tan efectivo si no realizamos una limpieza exhaustiva del llavero y nos lavamos las manos tras su uso. No tocamos con las manos la puerta, pero sí lo hacemos con el llavero. Si después tocamos el dispositivo con las manos y no nos las lavamos, la acción habrá sido inservible.

Limpiar las bolsas de la compra

Cualquier elemento que entre en nuestros domicilios del exterior puede ser susceptible de portar algún tipo de suciedad o incluso de virus depositado en superficies. Se ha demostrado también que el virus puede permanecer en superficies, dependiendo del material, varias horas o incluso días. Aun así, la mayor parte de los contagios se producen por vía respiratoria y aerosoles, por lo que más importante que limpiar las propias bolsas de la compra es lavarse las manos cuando se está manipulando cualquier elemento. Si nos obsesionamos con la limpieza de las bolsas, pero descuidamos otras cuestiones como las manos que las limpian estaremos consiguiendo el efecto contrario al deseado.

Usar mascarillas caseras de tela

Estetipo de mascarillas fueron muy útiles en un primer momento de la pandemia ante la escasez de recursos de protección individual. Sin duda cumplieron un digno papel a la hora de frenar la transmisión cuando no existía stock en el mercado de mascarillas quirúrgicas, ni ffp2 o ffp3. Pero a estas alturas del calendario ya existen suficientes opciones en el mercado para acudir a otro tipo de mascarillas con mayor porcentaje de filtrado y mejor adaptación a la cara. El uso de mascarillas de tela puede ser un recurso de emergencia si no se tienen otras a mano, pero no es la mejor opción si queremos evitar contagios.

Tomar la temperatura al entrar a establecimientos

Se ha demostrado que la fiebre es un síntoma del coronavirus que suele presentarse en la primera fase de la infección, pero ni todos los infectados presentan este síntoma, ni existe fiebre durante toda la fase en la que un positivo puede ser infeccioso. Además, una persona puede tener fiebre por multitud de cuestiones más allá del coronavirus. Digamos que tomar la temperatura puede ser un buen filtro, se pueden llegar a detectar positivos, pero este filtro no es ni mucho menos infalible, así que conviene tener en cuenta el resto de medidas para evitar contagios.

Usar solo una pantalla facial

Los contagios pueden provocarse por gotículas que se desprenden de nariz y boca de persona a persona, estas partículas pueden llegar por ejemplo, con las manos a los ojos y suponer una vía de contagio. El uso de pantallas ha demostrado utilidad para prevenir contagios, pero esta utilidad siempre es complementaria al uso de mascarillas. Usar solamente una pantalla ocular estará haciendo que no nos protejamos del todo y, además, que podamos contagiar a los demás al dejar libre nariz y boca.

Oxímetros

El uso de dispositivos como los oxímetros ha crecido exponencialmente durante esta crisis del coronavirus. Estos aparatos dan información sobre saturación de oxígeno en sangre y algunos también la frecuencia cardiaca. Estos datos, aunque muy útiles, necesitan del adecuado criterio médico para que sean ponderados en su verdadera importancia. No hay duda que una baja saturación de oxígeno, acompañado de síntomas como la disnea o sensación de falta de aire, puede ser un síntoma importante a tener en cuenta ante posibles complicaciones del coronavirus, pero eso no quiere decir ni mucho menos que usar un oxímetro y consultarlo insistentemente prevenga la aparición de síntomas o que estos puedan agravarse. Lo mejor es tomar estos datos como un indicativo y acudir al médico si se desarrolla cualquier síntoma.

Desinfectar las patas de los animales al volver de los paseos

De nuevo se trata de una medida que puede ser buena para la higiene y para evitar que entre en nuestro hogar cualquier tipo de suciedad, pero no es ni mucho menos la principal causa de contagio. Si hablamos de paseos de perros, puede ser más importante cuidar el contacto con bolsas de basura, papeleras, correa y otros dueños de animales durante el paseo para prevenir posibles contagios.

Solo mantener la distancia de seguridad

La distancia de seguridad es una medida imprescindible para evitar contagios y ponérselo difícil al virus, pero solo con eso no estaríamos haciendo las cosas bien para frenar totalmente los contagios. De hecho, si solo existe la distancia de seguridad y no se establece ninguna medida más, no estaríamos evitando demasiado un posible contagio. Sumada a la distancia deben establecerse otras medidas como el uso de mascarillas, o una correcta ventilación en espacios cerrados.