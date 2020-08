Coronavirus España pierde el control de la pandemia El 7,9% de los test dan positivo a pesar de que la OMS recomienda no superar el 5%

Una excusa habitual de las autoridades sanitarias en España para explicar el crecimiento en el número de contagios de coronavirus es que se están realizando más test y, por tanto, se detectan más casos. En España se están haciendo más PCR, cierto, pero el número de casos aumenta mucho más rápido que el número de pruebas practicadas. Tanto que, según los criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ya se ha entrado en una fase de descontrol de la pandemia, alarmante en algunas regiones.

El porcentaje de resultados positivos sobre el total de pruebas realizadas ha subido progresivamente en España hasta el 7,9% en la semana del 7 al 13 de agosto, última fecha con datos disponibles de contagios del Instituto de Salud Carlos III y de las estadísticas semanales de pruebas diagnósticas del Ministerio de Sanidad. La OMS establece que por encima del 5% la situación epidemiológica se está descontrolando.

Un porcentaje bajo en este indicador significa que se están realizando un amplio número de test, anticipándose a la transmisión del virus para cortar su progresión. Un porcentaje alto indica que la detección va por detrás del virus, puesto que se realizan test principalmente a personas con síntomas. España cruzó esa línea roja a finales de julio y, desde entonces, ha ido empeorando su situación.

Hay grandes diferencias entre comunidades autónomas en el porcentaje de positivos sobre el total de PCR realizadas. En la Comunidad de Madrid la positividad de la semana del 7 al 13 de agosto es del 15,5%, la más alta de toda España. Le siguen Aragón (12,5%) y Castilla y León (12,1%). Por encima del umbral del 5% recomendado por la OMS como límite están también La Rioja, Cataluña, Baleares, País Vasco, Navarra, Andalucía, Región de Murcia y Canarias. Por debajo, están la Comunidad Valenciana, Galicia, Castilla-La Mancha, Cantabria y, la mejor de todas, Asturias (1,5%).

«Es cierto que no estamos en una situación favorable. Si bien hay una disparidad territorial, todos van para arriba. Aunque a nivel nacional no podemos hablar de que la epidemia está fuera de control, en algunos lugares sí», reconoció este jueves Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.

El peor de la UE

En España se hacen ahora casi 59.000 PCR diarias. Cada semana se hacen más pruebas que la anterior. Ahora son más del doble que a finales de junio, cuando comenzó la «nueva normalidad». Tras el final de estado de alarma, tan solo el 1,1% de esos test daban resultado positivo. Se detectaron casi 2.000 casos en la semana del 19 al 25 de junio. Ahora, con más del doble de test practicados a la semana no se han detectado el doble de casos, sino que los positivos en coronavirus se han multiplicado casi por veinte, más de 34.000 contagios en la semana del 7 al 13 de agosto.

En comparación con los países del entorno, España, el país de la Unión Europa con más casos por cada 100.000 habitantes, sale de nuevo mal parada en este indicador. En Alemania, la positividad durante la misma semana de agosto es del 0,9%; en Italia, del 1,4; en Francia, del 2,0%. En la UE, solo Bulgaria y Rumanía superan el umbral del 5%, pero con un dato más favorable que el español, según las estadísticas de la Universidad de Oxford, recogidas en su proyecto Our World in Data, que permite la comparación entre países.

Número de PCR

El número de pruebas diarias realizadas según el tamaño de la población es similar al de Francia y Alemania, y mayor que el de Italia. España practicó en la semana del 7 al 13 de agosto una media diaria de 130 test por cada 100.000 habitantes. La cifra es ligeramente superior a la de Alemania (113) o Francia (116), mayor que la de Italia (42), aunque inferior a Reino Unido (220). Dinamarca hace casi 500 pruebas diarias por cada 100.000 habitantes y su positividad es del 0,4%, la más baja de la UE.

Sin embargo, el número de test practicados no debe tener en cuenta el tamaño de la población, sino el número de contagios, según advierte el doctor Joan Caylà, exjefe del servicio de epidemiología de la Agencia de Salud Pública de Barcelona. «España tiene el doble, el triple o diez veces más casos que esos países. Por tanto, el número de test también se debería multiplicar por dos, tres o diez. A más casos, más pruebas, porque hay que hacer más estudios de contactos», explica.

«En España el problema está en los estudios de contacto. Están muy limitados. Se hacen pocos test y se hacen sobre todo en personas infectadas. Lo ideal sería que si se hacen estudios de contactos de personas convivientes y no convivientes tocaría que saliese un porcentaje de positivos de alrededor del 5%. Si encontramos porcentajes más altos significa que no hacemos estudios de contactos de forma amplia», afirma Caylà, que lamenta el momento perdido desde junio, cuando la incidencia era muy baja, pero no se impulsó el rastreo lo suficiente.

Cribado masivo

«Ahora lo tenemos mal porque no se ha hecho el estudio de contactos y tenemos muchos casos. Hay que ver y corregir esto. En el momento actual sería muy importante las medidas de prevención y control para evitar el aumento de la incidencia», afirma Caylà. «El virus está muy activo. Hay transmisión comunitaria».

El epidemiólogo defiende los cribados masivos de Madrid y Barcelona, entre otras ciudades, como forma activa de controlar la infección. «Es relevante porque se detectan personas asintomáticas o que presentarán síntomas. Si las controlamos, evitaremos contagios más adelante», argumenta Caylà. Advierte, no obstante, que para que sean efectivos debe haber un control de las cuarentenas y un estudio de los contactos. Como recomienda la OMS, recuerda, «invertir en test, aislamiento y estudio de contactos».