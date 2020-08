Simón reconoce que la epidemia «está fuera de control en algunas zonas» y pide ayuda a los infuencers El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, envió un fuerte mensaje: «Las cosas no van bien, que nadie se confunda. El que detectemos mucho no significa que no haya transmisión, cada vez tenemos más»

La rueda de prensa de Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, empezó con una frase desesperanzadora: «En España desgraciadamente no ha habido grandes cambios respecto a la semana anterior, sigue subiendo un alto número de casos, tenemos 7.039 nuevos contagios, 3.349 casos diagnosticados con fecha de ayer (377.906 en total) y el número de fallecidos es de 122 con fecha de defunción en los últimos 7 días».

El epidemiólogo dijo que el número de muertos «se debe a una notificación tardía de Aragón y a otra comunidad que es la que más fallecidos está notificando que es Madrid, la misma que más casos está notificando en este momento, representa un tercio de los casos notificados ayer y un tercio de los casos con fecha de inicio de síntomas en los últimos 7 y 14 días».

En total, hay 1.126 brotes activos que van aumentando y a medida que las comunidades hacen mas esfuerzo se van detectando mas, «pero lo que nos interesa es valorar como evolucionan: los de temporeros van descendiendo, el grueso se centra en el ámbito social (reuniones familiares y ocio nocturno, alrededor del 40 por ciento de los brotes y de los casos) y sabemos que en estos últimos días han subido los brotes en centros sociosanitarios (7,7 por ciento del total)»

Simón recalcó, en cualquier caso, que «se está haciendo un esfuerzo diagnóstico importante, los casos son diferentes a los notificados antes, y no porque el virus haya cambiado sino porque se están detectando un volumen muy importante, el número de PCR está incrementándose mucho, estamos haciendo por encima de las 60.000 PCR diarias», señaló el médico. Los casos son mayoritariamente de jóvenes, «la edad media actual es de 39 años y en los hombres de 37 años. Si observamos los últimos 15 días la edad baja a los 35. Sin embargo, en el pico de la epidemia era de 62-63 años y a principios de mayo era de 53 años. Lo que detectamos ahora es muy diferente y también lo son las tasas de hospitalización, que son bajas: 4%, así como la letalidad también ha ido bajando: 0,4%, que es lo que esperábamos según el tipo de casos que estamos observando».

«Si dejamos que la pandemia siga hacia arriba acabaremos teniendo muchos hospitalizados, muchos ingresados en UCI y muchos muertos»

Simón quiso enviar un contundente mensaje, con mucha más rotundidad que en otras ocasiones: «Las cosas no van bien, que nadie se confunda. Es un momento para parar. El que detectemos mucho no significa que no haya transmisión, cada vez tenemos más transmisión y es importante. A medida que aumenta la transmisión irán aumentando los casos hospitalizados. Si dejamos que la pandemia siga hacia arriba acabaremos teniendo muchos hospitalizados, muchos ingresados en UCI y muchos muertos, Por favor que no se confunda nadie. No nos vale pensar que por ser joven no pasa nada porque ese joven genera casos en personas mayores o vulnerables.

Simón continuó lanzando un mensaje de advertencia y también de ayuda acudiendo a los «influencers»: «Hemos detectado problemas con los temporeros, y seguirá habiendo casos pero se han conseguido reducir, se ha disminuido la transmisión comunitaria en Lérida, La Litera (Huesca), Aragón...El siguiente paso nos los generó el ocio nocturno asociado a las vacaciones. Entiendo que la gente quiera ir de fiesta pero hay maneras y maneras de hacerlo. Todos aquellos que podemos influir sobre la población debemos concienciar a la gente de lo que hay que hacer. Hay muchos influencers en España con visibilidad muy grande que pueden ayudar a controlar la epidemia. Es cierto que lo que vemos ahora no es lo mismo que antes pero no podemos dejar que siga hacia arriba».

Positividad de las PCR en España por encima del umbral de la OMS

Preguntado por qué lanza este mensaje ahora y no antes, Simón dijo que «llevo muchas semanas diciendo que hay que tener cuidado y que esto no se ha acabado, pero me da la sensación de que esos mensajes no eran suficientemente contundentes o no conseguía que otras personas que podían ayudar lo hicieran. Pensé que tenia que decir claramente que hay que hacerlo mejor».

El epidemiólogo fue preguntado por la prensa internacional por la positividad de las PCR que tenemos en España. Actualmente se ubica en un 7 por ciento respecto al 1 por ciento de hace un par de meses y está por encima del umbral que establece la OMS, de 5, que puede indicar que esta la epidemia se está descontrolando.

Simón le respondió que el de la OMS es un indicador más, pero también influye la incidencia global, la forma en que se hace la búsqueda de casos, el número total de infectados que creemos que se detecta respecto a lo que se detectaba previamente...«En España tenemos una evolución mala, pero la distribución geográfica es muy particular: una comunidad incrementa sus casos, luego se estabiliza y cuando llega a unas con mucha población tiene un impacto importante en el indicador nacional. Es cierto que no estamos en una situación favorable y si bien hay una disparidad territorial todos van para arriba. Y aunque a nivel nacional no podemos hablar de que la epidemia esté fuera de control, en algunos lugares, sí».

Respecto a los rastreadores, Simón dijo que se tienen que valorar en cuanto a la población pero también en cuanto a la evolución de la epidemia. «Además, en España tenemos 35-40 grandes ciudades donde se concentra un gran porcentaje de población respecto a zonas rurales con población muy asequible para hacer un seguimiento diario de todos ellos». En este sentido, recordó que las aplicaciones de rastro de contactos, «pueden ayudar pero no son la panacea, no implica que se haga un seguimiento correcto de los mismos».

Vuelta al cole

Respecto a la vuelta al cole dijo que «hay un margen de actuación, y los centros deben aplicar las guías de Educación y Sanidad. Hay también margen de actuación para que las comunidades apoyen, también hay margen para que Sanidad y Educación redactemos guías y protcolos. Todo esto se está haciendo, no está todo implementado ahora pero hay que hacerlo y hacerlo bien. Dicho eso: no podemos tener a nuestros niños sin estudiar, no podemos hipotecar la competitividad de nuestras promociones de niños, no podemos hacer que dos promociones no tengan el nivel de educación que cualquier otra, creo que se conseguirá. Es un año, esperemos que no sean dos. Pero hay que aprender a convivir de la manera más segura posible con el virus. Los centros deben hacer un esfuerzo por abrir, pero no es lo mismo un niño que tiene ordenador y una wifi con otro que comparte habitación con otros hermanos y padres y que no tiene ordenador ni wifi. Hay que hacer un esfuerzo por dar la educación presencial».

Uso de mascarillas en el colegio

Respecto a las mascarillas en los colegios, no queda raro su rol en la transmisión de la epidemia, aunque la mayoría que se infecta tiene cuadro leve. Se pueden usar diferentes opciones para reducir la transmisión, hay niños en que llevar la mascarilla es complicado, a no ser que convirtamos a los menores de 6 años en autómatas. Los más mayores se puede garantizar y se tiene que valorar el uso de mascarillas, implica aprovisionamiento, desecho pero también que su uso fuera de las aulas se realiza correctamente. En el colegio hablamos del tiempo lectivo, de entrada, salida, comedor...Son medidas importantes y que hay que valorar cómo aplicar correctamente y aplicarlas bien pero hacerlo mal podría ser contraproducente aunque es una opción. Habrá que ver si se usa a nivel general o algunas comunidades lo hacen y otras no».

En cuanto a la reunión de Sanidad y Educación prevista para el próximo día jueves, Simón no quiso intervenir en el supuesto paquete de medidas que podrían aprobarse.

Carga viral en los niños

Respecto a los estudios sobre la carga viral en niños, hay estudios que indican que tienen más o menos carga viral, «hasta hace poco había más que había mayor carga viral pero además de los estudios de Suiza hay uno hecho en España que indica que entre niños la transmisibilidad es más baja que en otros grupos sociales, tenemos informaciones en los dos sentidos. Mas carga viral puede indicar más transmisión pero también hay que ser capaz de expelerla y los niños la tienen menos».