Los distritos de Usera, Carabanchel, Villaverde y Puente de Vallecas, en el sur de Madrid capital, fueron seleccionados por el Gobierno regional la semana pasada para realizar pruebas aleatorias en su población debido a su alarmante situación epidemiológica por el coronavirus. La situación de hoy, a la espera de los resultados de los PCR que comenzaron este lunes, es aún peor.

En Userase han alcanzado los 585 casos de Covid-19 por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, según las estadísticas de la Consejería de Sanidad hasta el 17 de agosto. Es una cifra peor que la actual de Aragón, la región de la Unión Europea con la situación epidemiológica más grave. Puente de Vallecas (468 casos por cada 100.000 habitantes), Carabanchel (437) y Villaverde (424) son los otros distritos con mayor difusión del virus.

Todos los distritos de Madrid capital, excepto Barajas, están por encima del umbral de los 120 casos por cada 100.000 habitantes en las dos últimas semanas, fijado por el Centro Europeo para la Detección y Control de Enfermedades (ECDC) para indicar para una zona de alto riesgo. El número de contagios de coronavirus en la capital se ha duplicado una semana más: ya son 8.306 los contagios detectados en las últimas dos semanas en toda la ciudad. Suponen ligeramente más de la mitad del total de toda la región.

En el conjunto de Comunidad de Madrid, como en la capital, los casos del nuevo coronavirus se han duplicado en la última semana. Ya rozan los 15.000 diagnosticados en las últimas dos semanas, mientras que hace siete días eran poco más de 7.500 los casos diagnosticados en los 14 días previos. En la región, según las estadísticas de Sanidad, ya hay 251 casos por cada 100.000 habitantes en las últimas dos semanas hasta el 18 de agosto. Tan solo Aragón (516) está peor.

Alcobendas y Móstoles

Alcobendas y Móstoles son, además de los cuatro distritos del sur de Madrid capital, los municipios elegidos para hacer pruebas aleatorias. La situación de Móstoles era la más delicada de todos los municipios de Madrid las últimas semanas, pero su crecimiento se ha visto superado por otros tanto en número total de contagios (Fuenlabrada cuenta más casos de coronavirus), como en número de casos en relación a su población.

Entre los municipios madrileños con más de 50.000 vecinos, Alcobendas (424 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días), Torrejón de Ardoz (367), Fuenlabrada (335), San Sebastián de los Reyes (332), Parla (305) superan a Móstoles (272) en número de casos por cada 100.000 habitantes. Los otros municipios grandes por encima del umbral de 120 que marca una zona de riesgo alto, según la ECDC, son: Alcorcón, Leganés, Collado Villalba, Majadahonda, Getafe, Coslada, Alcalá de Henares, Pinto, Rivas-Vaciamadrid y Pozuelo de Alarcón.

Muchos municipios, no obstante, no han registrado ningún positivo en las últimas dos semanas, según las cifras de la Consejería. De los 178 municipios de la región, 41 tienen menos de cinco casos de coronavirus en las últimas dos semanas, y 53 no han detectado ningún positivo en los últimos 14 días. En ambos casos descienden respecto hace una semana, cuando 47 localidades contaban menos de cinco casos, y 67 ninguno.