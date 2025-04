Coronavirus España directo: Illa señala que, en estos momentos, no se contempla «ningún confinamiento domiciliario»

La tercera ola del coronavirus en España continúa imparable. Ayer se batió de nuevo el número máximo de contagiados en toda la pandemia, alcanzando desde ayer 40.197 nuevos casos , de los cuales 17.039 han sido diagnosticados en las últimas 24 horas. La cifra de infectados más alta hasta la fecha se había registrado este miércoles, 13 de enero, con 38.869 casos. Así, la incidencia acumulada en los últimos 14 días continúa también al alza hasta los 575 positivos por cada 100.000 personas, 53 puntos más que el día anterior (cuando se quedó en 522).

Respecto a los fallecidos por Covid-19, el departamento que dirige Salvador Illa notificó ayer 235 más . Esto hace que la cifra global de muertos por coronavirus en España se eleve a las 53.314 personas, de los cuales 828 se han registrado en la última semana.

Las autoridades de Perú han suspendido durante quince días la entrada de extranjeros no residentes procedentes de Europa o Sudáfrica, o que hayan realizado escala en estos territorios en los últimos 14 días, para evitar la entrada de más casos de la cepa británica del coronavirus. El decreto publicado por el Gobierno también contempla que los viajeros que accedan al territorio nacional y deban cumplir una cuarentena obligatoria --de 14 días-- puedan salir del aislamiento al sexto día si acreditan una prueba negativa del coronavirus.

El Gobierno de Reino Unido cerrará sus «corredores aéreos» desde este lunes, al tiempo que ha endurecido los requisitos de entrada al país, para «protegerse contra el riesgo de nuevas cepas del coronavirus aún no identificadas», en palabras del primer ministro, Boris Johnson. Los «corredores aéreos» se introdujeron en verano para permitir que las personas provenientes de algunos países con un número reducido de casos de Covid-19 ingresaran a Reino Unido sin tener que ponerse en cuarentena a su llegada. Ahora, las personas que lleguen a Reino Unido deberán guardar una cuarentena de diez días, a no ser que den negativo en una prueba diagnóstica de la enfermedad después de cinco. Además, cualquier que vuele al país desde el extranjero deberá mostrar un resultado negativo obtenido antes de viajar.

Uruguay entró ayer en la zona roja de riesgo de la pandemia del índice de Harvard, según la información brindada por el Grupo Uruguayo Interdisciplinario de Análisis de Datos de Covid-19 (GUIAD-COVID-19). Este colectivo, que reúne a científicos e investigadores uruguayos de diversas disciplinas para medir el impacto del coronavirus en base al análisis de datos, confirmó en su informe diario que el país «entra en la zona roja del índice de Harvard», es decir, un promedio de 25 casos cada 100.000 personas en una semana. Uruguay registró ayer 957 casos en los 8.792 análisis efectuados para un acumulado de 30.946 positivos desde que el 13 de marzo de 2020 se declarara la emergencia sanitaria en el país suramericano y 291 fallecimientos -tras las once muertes declaradas en la jornada- por coronavirus.

La mortalidad por coronavirus en la primera ola se disparó en los hospitales de Brasil al verse desbordado su sistema de salud, con una tasa de mortalidad intrahospitalaria que llegó al 38 %, al 60 % de los que ingresaron en la UCI y al 80 % entre los que necesitaron ventilación mecánica. Esta es una de las conclusiones de un estudio, que publica hoy la revista 'The Lancet Respiratory Medicine', realizado por científicos del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), centro impulsado por la Fundación la Caixa, la Universidad de Sao Paulo, la Universidad Católica de Rio de Janeiro, el Instituto de Investigación y Educación D’Or y la Fundación Oswaldo Cruz. El trabajo ha analizado los primeros 254.288 pacientes ingresados en algún hospital en Brasil por coronavirus, un 47 % de los cuales eran menores de 60 años, y ha concluido que además de la elevada mortalidad, hubo desigualdades regionales en la calidad de la atención sanitaria.

Illa: "No contemplamos en estos momentos ningún confinamiento domiciliario. Dominamos la segunda ola sin el confinamiento domiciliario"

Este segundo caso se trata de una persona de las Terres de l'Ebre (Tarragona) que había viajado a Londres, que ahora se encuentra en aislamiento y que no ha necesitado ingresar en un centro sanitario, ha avanzado Rac1.

Los arzobispos y obispos de las once diócesis de Castilla y León han manifestado su "firme oposición" a la limitación de aforo en términos absolutos, con un máximo de 25 personas por templo, puesto que no les parece "razonado ni aceptable" ya que "la superficie y volumen de los miles de templos, ermitas y capillas que hay en la Comunidad es muy diversa".

Según datos cerrados del viernes facilitados por la Consejería de Sanidad, en Cantabria se registraron en las últimas 24 horas, 182 casos nuevos, 46 más que los 136 que hubo el día anterior. Sin embargo, no hubo que lamentar ningún nuevo fallecimiento, con lo que la cifra se mantiene en 414.