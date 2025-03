Coronavirus España directo: Cierran dos colegios en Mataró por posibles contagios

5.00

El Consejo de Ministros de Cuba abordó este miércoles la estrategia de recuperación tras el control de la epidemia del Covid-19 en la isla y las medidas que se pondrán en marcha de manera gradual, entre ellas la promoción del turismo nacional en una primera fase. Cuba cerró sus puertas al turismo a finales de marzo y de momento no se ha anunciado una fecha oficial de reapertura de las fronteras, aunque las embajadas de varios países con representación en La Habana han adelantado que no ocurrirá al menos hasta agosto próximo.

La Comisión Nacional de Sanidad de China informó hoy de que ha registrado un ligero repunte de nuevos positivos por el coronavirus SARS-CoV-2 este miércoles, con 11 casos más en el país asiático, respecto a los 3 detectados en la víspera. La fuente oficial detalló que todos los casos son de viajeros procedentes del extranjero y se distribuyeron geográficamente de la siguiente manera: Shanghái (este, 6), Cantón (sureste, 3), Tianjin (noreste, 1) y Fujian (sureste, 1). Las autoridades sanitarias agregaron que, hasta la pasada medianoche local (16.00 hora GMT del miércoles), se había dado de alta a 4 pacientes, por lo que el número de contagiados activos en el país asiático es de 62, sin ningún caso grave desde el pasado sábado.

Guatemala registró este miércoles el deceso de 27 personas debido al coronavirus, la mayor caifra en 24 horas, por lo que suma 316 fallecidos en total a causa de la enfermedad. El país centroamericano contabilizó además 355 nuevos contagios de coronavirus entre la noche del martes y este miércoles, por lo que acumula 8.221 casos positivos, según detalló el ministro de Salud, Hugo Monroy, en cadena nacional. Los 27 decesos contabilizados en las últimas 24 horas es la mayor cifra desde que fuera detectado el primer caso de coronavirus en Guatemala, el 13 de marzo, pues la nación centroamericana no había superado la barrera de los 22 fallecimientos diarios.

Las autoridades sanitarias de Panamá registraron este miércoles un nuevo récord de 656 contagios diarios de Covid-19, lo que elevó a 17.889 los casos de infectados, mientras que la cifra de fallecidos aumentó a 413, con 10 muertes en las últimas 24 horas. Según los datos proporcionados por el Ministerio de Salud (Minsa), hasta la fecha se han realizado 82.774 pruebas de detección del nuevo coronavirus, con 2.054 en las últimas 24 horas, el número más alto desde que el pasado 9 de marzo se detectó el primer caso de SARS-CoV-2 en el país. Del total de pruebas, el 68,06 % son negativas y el 31,94 % positivas.

Brasil y Estados Unidos siguen rompiendo récords por contagios y fallecimientos derivados del coronavirus, mientras varios países de América como Chile y Perú han tenido que retroceder en sus reaperturas por el avance imparable del coronavirus. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los muertos en todo el mundo por el coronavirus llegaron a 408.025 y los casos a 7,14 millones, de los cuales 3,41 millones de contagios se registraron en América, mientras que en Europa las cifras se mantienen estables en torno a los 2,32 millones.

México notificó este miércoles 4.883 nuevos casos de Covid-19, la mayor cifra de contagios en una sola jornada, con lo que totaliza 129.184 desde el comienzo de la pandemia, informaron las autoridades sanitarias. En las últimas 24 horas los casos confirmados se incrementaron en un 3,9 % al pasar de 124.301 a 129.184, de acuerdo con los datos del informe técnico divulgado. Además, México ha superado ya los 15.000 decesos por el coronavirus con los 708 fallecimientos registrados hoy, que suponen una cifra acumulada de 15.357.

Estados Unidos alcanzó este miércoles la cifra de 1.999.313 casos confirmados de coronavirus y la de 112.833 fallecidos, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. El balance es de 25.510 contagios más que el martes y de 1.082 nuevas muertes. Al menos 533.504 personas han superado la enfermedad a fecha de este miércoles. El estado de Nueva York se mantiene como el gran epicentro de la pandemia en Estados Unidos con 380.156 casos confirmados y 30.500 fallecidos, una cifra solo por debajo del Reino Unido, Brasil e Italia.

Los casos diarios de coronavirus continúan en aumento en Argentina y marcaron un nuevo récord este miércoles, con 1.226 positivos confirmados en las últimas 24 horas que acrecientan el total a 25.987 contagios. Según el informe vespertino diario del Ministerio de Salud, 735 personas murieron hasta el momento por Covid-19, de las cuales 18 perecieron hoy, mientras el foco principal de contagios continúa en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En el AMBA, formada por la capital y el amplio cordón urbano que la rodea, viven cerca de 13 millones de habitantes y alrededor del 90 % de nuevos positivos se han registrado en ella.

Las autoridades de Colombia confirmaron este miércoles 1.604 casos nuevos de coronavirus en su país y 61 fallecidos más, entre ellos el primero que se registra en el departamento selvático de Guainía, fronterizo con Brasil. Según el boletín diario del Ministerio de Salud, el número total de contagios ascendió hoy a 43.682, mientras que el de víctimas mortales subió a 1.433. La información agrega que en las últimas 24 horas se recuperaron 799 personas, para un total 17.333 que han superado la enfermedad.

Perú llegó este miércoles a los 208.823 enfermos de Covid-19, tras registrar un nuevo pico de 5.087 nuevos casos en las últimas 24 horas, en tanto que los decesos se acercan a los 6.000, según el último informe del ministerio de Salud. En el día 87 de la declaración de emergencia en el país, las autoridades sanitarias peruanas han realizado 1.255.756 pruebas, con 28.065 aplicadas el martes, lo que arroja un porcentaje de positividad al virus del 16,6 %. Ese porcentaje se duplica en las regiones amazónicas de Ucayali y Loreto, donde registran un 33,7 y 31,6 % de positividad respectivamente, con 5.648 casos en la primera y 6.719 en la segunda.

Brasil registró 1.274 nuevas muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, con lo que el número de fallecidos ascendió a 39.680, y contabilizó 32.913 nuevos infectados por la enfermedad, lo que elevó el total de casos confirmados a 772.416, informó este miércoles el Ministerio de Salud. El boletín confirma el acelerado ritmo de expansión de la epidemia en el país sudamericano y ratifica a Brasil como el segundo país con más casos de Covid-19, por detrás solamente de Estados Unidos, que tiene casi 2 millones de infectados. De mantenerse la fuerte expansión de la pandemia, Brasil podría sobrepasar en los próximos días en número de muertos al Reino Unido, que tiene 41.213 decesos, lo que le ubicaría como el segundo país del mundo también en cifra de fallecidos, según los datos recopilados por la Universidad John Hopkins.

La Asamblea Legislativa de Río de Janeiro abrió este miércoles un juicio político con fines de destitución contra el gobernador de este estado brasileño, Wilson Witzel, por las supuestas irregularidades en su gestión de la pandemia del Covid-19, como fraudes en la compra de respiradores. El Legislativo dio así el primer paso en un engorroso y largo juicio político que puede concluir con la destitución de Witzel, líder del minúsculo Partido Social Cristiano (PSC) -que por ahora continúa ejerciendo su cargo-, en caso de que una amplia mayoría de los diputados regionales lo considere culpable.

El Ministerio de Sanidad de Francia ha informado este miércoles de que en el último día han muerto otras 23 personas a causa del coronavirus en los hospitales del país, si bien ha anunciado que la cifra de fallecidos en residencias de ancianos y centros de día será actualizada el 16 de junio. En total son 29.319 los decesos registrados desde el inicio de la pandemia, 18.935 de ellos en hospitales y otros 10.384 en residencias de ancianos, tal y como reza el comunicado del Gobierno.

Las autoridades de Costa Rica registraron este miércoles 86 casos nuevos de Covid-19, la mayor cifra desde que empezó la pandemia en el país, por lo que advirtió a las empresas agrícolas que apliquen los protocolos sanitarios, pues en ese sector es donde se contabilizan más contagios. El ministro de Salud, Daniel Salas, dijo en la conferencia de prensa diaria que el principal foco de contagio en la actualidad se ubica en las comunidades del norte del país, cercanas a la frontera con Nicaragua, las cuales dependen en gran parte de las actividades agrícolas.

Las autoridades sanitarias de Indonesia han informado este miércoles de que se han registrado otros 1.241 nuevos casos de coronavirus en un día, una cifra récord por segundo día consecutivo. En total son 34.316 los casos confirmados de Covid-19 en el país, si bien el martes se sumaron otros 1.043. Por el momento se han constatado, además, otras 36 muertes a causa de la pandemia, por lo que la cifra de muertos ha ascendido a 1.923, tal y como ha indicado Achmad Yurianto, director general de prevención y control de enfermedades del Ministerio de Sanidad. En total son 287.470 las personas que han sido sometidas a pruebas de Covid-19 desde el inicio de la pandemia, según informaciones de la cadena CNA. Otros 12.129 pacientes han logrado recuperarse.

La Comunidad de Madrid ha recibido esta noche su vigésimo avión con 102 toneladas de material sanitario para afrontar las necesidades derivadas de la pandemia en los hospitales de la región. La Comunidad ha recibido por vía aérea desde el 2 de abril y hasta hoy casi 50 millones de unidades de material sanitario entre mascarillas, trajes de protección EPI, guantes de nitrilo, gafas de protección, batas médicas, calzas o monitores para UCI y camas hospitalarias. El aparato, un Boeing Jumbo 747 de carga, ha aterrizado sobre las 21.00 horas en las pistas del aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez con un flete compuesto en exclusiva por batas médicas, en concreto 625.800 unidades.

La crisis del Covid-19 ha provocado que las energías renovables sean más rentables que nunca gracias a que la pandemia ha golpeado a la industria de los combustibles fósiles, lo que brinda la oportunidad de priorizar las energías limpias en los paquetes de recuperación económica y acercar al mundo a cumplir los objetivos climáticos del Acuerdo de París. Así se recoge en el decimocuarto informe anual 'Tendencias mundiales de inversión en energía renovable', hecho público este miércoles por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma), el Centro de Colaboración Escuela de Finanzas y Administración de Fráncfort-Pnuma para la Financiación del Clima y la Energía Sostenible, y la firma londinense BloombergNEF.

El director del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), Valentín Fuster, ha dicho este miércoles que, a partir de un estudio observacional en el hospital neoyorquino en el que trabaja, ha detectado que el uso de anticoagulantes reduce la mortalidad en pacientes con Covid-19. Fuster ha participado esta tarde en una videoconferencia organizada por el Círculo Ecuestre junto al jefe de servicio de Cirugía Torácica del Hospital Clínic y Sagrado Corazón de Barcelona, Laureano Molins. El cardiólogo afincado en Nueva York ha explicado que, dada la situación de emergencia vivida en los hospitales, la «intuición» ha sido una de las principales armas de los médicos para frenar al virus.

La cuarentena obligada en casa por la pandemia del Covid-19, enfermedad causada por el último coronavirus, ha tenido un gran impacto en la vida cotidiana de las personas en todo el mundo y uno de sus efectos es que las personas duermen más en días laborables, pero con menos calidad. Así se desprende de dos estudios publicados este miércoles en la revista 'Current Biology' y realizados en Alemania, Austria y Suiza, de un lado, y Estados Unidos, de otro. Uno de ellos indica que el confinamiento ha reducido el 'jet lag social', es decir, los horarios de sueño en los días de trabajo y los de los fines de semana. Y el otro señala que la pandemia tiene un coste en cuanto a la calidad del sueño.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prevé reanudar los mítines en el marco de su campaña para las presidenciales previstas en noviembre a pesar de la crisis sanitaria provocada por la pandemia de coronavirus. «Anunciaremos próximamente dónde será el primer mitin, que tendrá lugar antes de que finalice el mes», ha afirmado el director de comunicaciones de la campaña de Trump, Tim Murtaugh, a la cadena de televisión Fox News.

Una guardería y una escuela de Infantil y Primaria de Mataró (Barcelona) han cerrado preventivamente por dos casos «no confirmados» de coronavirus. Según han informado fuentes de la Conselleria de Educación de la Generalitat a EP, se trata de dos adultos y se está a la espera del resultado de la prueba PCR. Los alumnos no han acudido este miércoles a la escuela por prevención y se han seguido los protocolos que ha indicado Salud Pública, según las mismas fuentes.

La Consejería de Educación descarta aplazar las pruebas presenciales de certificación de idiomas en las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI), previstas para la segunda quincena de junio, porque los alumnos necesitan los certificados «para las universidades o para mejorar profesionalmente», y además el inicio de curso se vería retrasado hasta octubre. Así lo ha manifestado la Consejería tras la convocatoria de una huelga indefinida a partir del lunes, 13 de junio, en las 36 Escuelas de la región, en protesta por la celebración de pruebas presenciales a partir de mañana jueves, pese a que otras comunidades las han aplazado a septiembre por considerar que no estaban preparados para acoger a un gran número de alumnos en la actual crisis de Covid-19.

El Gobierno chileno anunció este miércoles la extensión de las cuarentenas vigentes en el país y la incorporación de otras ocho nuevas zonas a la medida a partir de este viernes ante el avance de la Covid-19, que en las últimas 24 horas ha acumulado 5.737 nuevos contagios y 192 fallecidos. Con estos datos, el total de casos desde que el pasado 3 de marzo se confirmó el primer contagio es de 148.496 casos, de los que 24.201 corresponden a casos activos, y el número de fallecidos ascendió a 2.475.

El Ministerio de Sanidad de Chile ha informado este miércoles de que se han constatado casi 6.000 nuevos casos de coronavirus en un solo día, por lo que el total de fallecidos asciende a 148.496. El titular de Sanidad, Jaime Mañalich, ha indicado que en las últimas 24 horas se han constatado 5.737 nuevos infectados, de los cuales 5.226 han presentado síntomas y otros 511 serían asintomáticos.

Un hombre de 83 años diagnosticado de coronavirus ha fallecido en las últimas horas, lo que eleva a 619 el saldo mortal de la pandemia en Galicia y rompe una racha de una semana sin decesos. Según informan fuentes de la Consellería de Sanidad, se trata de un paciente con patologías previas que estaba ingresado en el complejo hospitalario de Vigo.

La Justicia italiana se ha puesto en marcha para conocer la verdad sobre la tragedia del coronavirus , que ha causado más de 34.000 muertos. La Fiscalía de Bérgamo (Lombardía) interrogará como «personas informadas» al jefe del gobierno, Giuseppe Conte; al ministro de Sanidad, Roberto Speranza; a la titular de Interior, Luciana Lamorgese, y a dos científicos del comité que asesora al Gobierno. Más detalles.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, aclaró hoy durante una conferencia de prensa celebrada en Ginebra la cuestión del supuesto «malentendido» causado al calificarse, el pasado lunes, de «muy rara» la posibilidad de contagio de los casos asintomáticos . Tedros declaró que el organismo ya había contestado a preguntas sobre este tema antes y que, por el momento, al tratarse de una enfermedad nueva, se está aprendiendo a medida que avanza la pandemia. «La mejor terapia contra el coronavirus sigue siendo encontrar, aislar y testear», añadió el dirigente. Más detalles.

La movilidad entre los ciudadanos de País Vasco y Navarra no se producirá hasta que concluya la fase 3 de la desescalada y no el próximo lunes, según le ha comunicado la presidenta del Gobierno foral, María Chivite, al lehendakari, Iñigo Urkullu. Ambos presidentes han mantenido este miércoles una conversación tras la disposición mostrada por el lehendakari en la conferencia de presidentes celebrada el domingo pasado de intentar abrir la movilidad entre País Vasco, La Rioja, Cantabria y Navarra a partir del próximo 15 de junio.

Dos centros educativos de Mataró, en Cataluña, han tenido que cerrar sus puertas por la sospecha de posibles contagios de coronavirus, según ha adelantado RTVE. La localidad se encontraba en fase 2 y la medida está establecida en el protocolo que regula la reapertura de este tipo de centros.

Las autoridades sanitarias de Perú, el octavo país en el mundo con mayor cantidad de casos de la epidemia de COVID-19, consideran que el tratamiento ambulatorio temprano con hidroxicloroquina e ivermectina «es una alternativa seria y segura» para los pacientes afectados por el coronavirus. El Ministerio de Salud (Minsa) señaló este miércoles que el doctor Eduardo Gotuzzo, miembro del Comité de Expertos conformado para enfrentar la enfermedad en el país, sostuvo que estas medicinas deben recetarse para la atención ambulatoria a pacientes con riesgo.

La Comunitat Valenciana ha registrado dos fallecimientos relacionados con el coronavirus, 15 nuevos casos positivos de Covid-19 y 183 altas desde la última actualización. En cuanto a casos positivos nuevos, desde la actualización de este martes se han detectado 15 casos a través de PCR que elevan a 11.357 el total de positivos desde que comenzó la pandemia: tres son en Castellón (1.586 en total); uno en la provincia de Alicante (3.937 en total); y 11 en la provincia de Valencia (5.831 en total), según ha detallado la Conselleria en un comunicado.

El uso de mascarillas en toda la población mantiene el número de reproducción del coronavirus por debajo de 1, y evita que se produzcan nuevas oleadas del virus cuando se combinan con confinamientos intermitentes, según sugiere un estudio de modelización de las universidades de Cambridge y Greenwich (Reino Unido).

El Gobierno ha impulsado la creación de otras 11 líneas de producción de mascarillas quirúrgicas, que se suman a las cuatro puestas en marcha a raíz del estallido de la crisis del coronavirus y que permitirán la fabricación en España de más de 100 millones de mascarillas a un precio inferior al existente en el mercado internacional. Así lo ha anunciado este miércoles la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, durante su primera intervención en la comisión de Industria del Senado desde que comenzase este última legislatura, que se ha ido retrasando por la situación excepcional creada por la pandemia.

La Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) ha culpado este miércoles al vicepresidente del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, de «dar la vuelta a la realidad» con el mando único al culpar a comunidades autónomas de la gestión en residencias de ancianos durante la pandemia del coronavirus. De esta forma ha expresado su apoyo al Gobierno de la Comunidad de Madrid después de las duras críticas de Iglesias, que ha exigido la dimisión de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por considerar un «escándalo sino un crimen» lo ocurrido en las residencias de Madrid.

La directora del Departamento de Salud Pública y de Ambiente en la Organización Mundial de la Salud (OMS), María Neira, ha asegurado que la vacuna contra el Covid-19, la enfermedad que provoca el nuevo coronavirus, no va a estar disponible este año, si bien ha asegurado que en pocas semanas habrá «buenas noticias» sobre los tratamientos. Durante los encuentros 'Conversaciones 2020', organizados por elEconomista, Neira ha señalado que, «tal vez», a principios de 2021 ya se pueda comercializar una vacuna contra el nuevo coronavirus, aunque ha avisado de que hay que ser «realistas» y ver que sólo quedan seis meses para terminar el año y que no va a dar tiempo a desarrollarla.

El grupo estadounidense Johnson & Johnson anunció este miércoles que comenzará ensayos en humanos para una vacuna del coronavirus en la segunda mitad de julio, adelantando sus planes iniciales, que preveían hacerlo en septiembre, informa Efe. En un comunicado, la empresa explicó que ha sido posible «acelerar el desarrollo clínico» del producto gracias a los buenos datos obtenidos hasta ahora con él y a los contactos con los reguladores.

El número de muertes confirmadas por test de COVID-19 en el Reino Unido ascienden a 41.128, tras sumar 245 en 24 horas, informó este miércoles el ministerio de Sanidad del Gobierno conservador británico. El ministerio indicó que hasta ahora se han registrado 290.143 casos positivos de contagio del coronavirus en territorio británico, 1.003 este martes.

Castilla-La Mancha ha registrado dos fallecimientos por COVID-19 en las últimas veinticuatro horas, uno en la provincia de Ciudad Real y otro en Guadalajara, así como 39 nuevos casos por infección de coronavirus detectados a través de PCR en la jornada del martes. Según ha informado la Consejería de Sanidad en nota de prensa, el número acumulado de fallecidos en la región desde el inicio de la pandemia es de 3.004 y por provincias, Ciudad Real acumula 1.112 fallecidos por COVID-19, Toledo 788, Albacete 535, Cuenca 313 y Guadalajara 256.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha comentado que los pacientes con Covid-19 asintomáticos pueden transmitir la enfermedad, si bien ha señalado que se necesitan más investigaciones para confirmarlo. En una rueda de prensa, Tedros ha recordado que el organismo de Naciones Unidas ha advertido desde principios del mes de febrero que las personas sin síntomas e infectadas por el nuevo coronavirus pueden contagiar a los demás.

Por último, sobre el paso de Galicia a la nueva normalidad desues de una semana en la fase 3 ha señalado que si solo esa comundad evoluciona de fase «tiene algún beneficio pero al movilidad exterior no es en principio factible» si las regiones cercanas no están también en la nueva normalidad. «Si son justificadaas las propuestas que hacen, sería posible».

Simón ha recordado que «una prueba negativa un día no implica que sea positivo al día siguiente. Debemos tener cuidado con sobrevalorar las pruebas». Sobre la toma de temperatura, ha indicado que «no es la panacea para nada, tiene más impacto psicológico, desde el punto de vista que un pasajero va a tomar, se pueden detectar algunos pero no van a ser la solución. La solución va a ser el seguimiento».

Sobre el brote de B asurten el que se han detectado 25 positivos y un hombre ha fallecido, Simón ha explicado que si no aparecen casos fuera del grupo de contactos aparentemente no habría supuesto una transmisión grupal descontrolada. En cuanto a la movilidad entre comunidades autónomas, ha indicado que primero tienen que prosentar la solicitud y que ambas tienen que estar en la misma fase y de acuerdo en que haya movilidad entre ellas.

«Hemos tenido un periodo muy largo de confinamiento, no podemos estar en una situación como esa. Ahora que estamos en una situación muy favorable con pocos casos. En este momento tenemos que empezar a pensar en la movilidad de las personas y que se vuelva a los colegios. A la vuelta de las vacaciones se va a reevaluar la siuación sobre si estamos en una situación adecuada o no. Si hay rebrotes o incremeto de casos habrá que replantear las cosas».

En cuanto a si hay riesgo de contagio en las pruebas de selectividad, Simón ha detallado que «se van a establecer medidas de control de riesgo importantes y se va a reducir la movilidad de escolares, entre otras medidas con las que esperan reducir el riesgo asociado. Simón ha indicado también que el brote de Lisboa «no podemos achacarlo a la apertura de las escuelas»

«Tenemos que preparar una entrada al colegio segura», ha indicado Simón. El experto ha explicado que «los grupos esoplares tienen características diferentes y se plantean medidas diferentes para cada uno de ellos». Simón ha hablado de escalonar las horas de recreo y ha señalado que en los más pequeños es más difícil que cumplan con las normas de distanciamiento social.

En cuanto al estado de la pandemia en el país vecino, ha indicado que los brotes de Portugal debe alertarnos. «Uno de los riesgos son los casos importados. Entre el 3 y el 9 de junio, ha habido 24 casos importados, desde el 11 de mayo hay 96. Este número podría incrementarse y todas las comunidades tendrán que hacer un gran esfuerzo para detectarlos», ha declarado Simón.

Fernando Simón, director del CCAES, ha recordado en una rueda de prensa que los datos de fallecidos siguen «congelados». El experto ha destacado que la evolución es buena y que «hay 10 comunidades con 3 menos casos con fecha de inicio de síntomas en los últimos días».

El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha afirmado este miércoles al término de su declaración ante la juez que investiga si prevaricó por permitir manifestaciones como la del 8-M pese al avance del coronavirus que «no había ningún elemento» en aquellas fechas que llevase a prohibir la manifestación. Más detalles.

Solo uno de los 91 test realizados a los deportistas militares que viajaron el pasado mes de octubre a la ciudad china de Wuham ha dado positivo en coronavirus, según ha informado este miércoles el Ministerio de Defensa. En total, fueron 167 personas las que formaron la delegación española que participó en los Juegos Mundiales Militares que se celebraron en Wuham. La polémica saltó poco después cuando la ciudad china se convirtió en epicentro de la pandemia de coronavirus.

La epidemia desatada en la ciudad china de Wuhan, epicentro de una pandemia de la Covid, ha puesto en el foco a la comunidad china de Moaña, un municipio pontevedrés donde en los últimos días han empezado a circular unos folletos en los que se acusa «a los chinos» de ser «responsables de las muertes». Los pasquines, ya en manos de la Policía por un posible delito por odio, señalan directamente a los comercios regentados por ciudadanos chinos que llevan años involucrados en la localidad, y que se los han encontrado en los parabrisas de los coches y debajo de las puertas. Más detalles .

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), dependiente del Ministerio de Sanidad, ha asegurado que varios estudios han evidenciado que los antihipertensivos del tipo IECA y/o ARAII no agravan los síntomas del Covid-19, la enfermedad que provoca el nuevo coronavirus. La AEMPS se ha pronunciado así ante la aparición de algunas publicaciones procedentes de China que sugieren que el tratamiento con antihipertensivos del tipo IECA y/o ARAII podría ser un factor de riesgo de gravedad e incluso de mortalidad para pacientes hospitalizados infectados con el COVID-191.

Sanidad ha notificado hoy que los fallecidos en España por coronavirus son 27.136, un dato que no varía desde hace tres días. La cifra de personas que han perdido la vida en los últimos 7 días ha descendido a 40. En cuanto a los contagiados, el ministerio ha registrado 167 en la última jornada. Son un total de 242.280 positivos en pruebas PCR desde que comenzó la pandemia en España. Asimismo, se han registrado 139 hospitalizaciones, para un total de 124.479, y doce ingresos en Unidades de Cuidados Intensivos (11.613 en total).

Polonia abrirá sus fronteras con el resto de países europeos el próximo 13 de junio, levantando las restricciones que pesaban desde marzo por el coronavirus sobre la libre circulación de viajeros, según anunció este miércoles el primer ministro, Mateusz Morawiecki, en una rueda de prensa. Según declaró Morawiecki, la medida se refiere sólo a los países de la Unión Europea, puesto que en otros continentes, entre los que el primer ministro citó América Latina y América del Norte, los niveles de incidencia y de mortalidad del coronavirus todavía son elevados.

Expertos han advertido de que la pérdida de masa muscular en pacientes COVID-19 ingresados en UCI tiene un impacto crítico en su recuperación. Según han resaltado, pueden llegar a perder hasta 1 kilo de masa muscular al día. Los pacientes críticos de la COVID 19 tienen también una afectación muscular relevante. Según estos expertos, es fundamental contemplar el tratamiento nutricional para la recuperación funcional del músculo en los diferentes tipos de pacientes desnutridos o en riesgo de desnutrición que sufren pérdida de masa muscular ocasionada por el virus. Así lo han resaltado durante el webinar 'Desnutrición y recuperación funcional en el paciente COVID', organizado por Nutricia, el área de nutrición clínica de Danone, con el aval de la Sociedad Española de Nutrición Clínica y Metabolismo (SENPE).

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha criticado este miércoles los cambios de criterios sobre la vuelta al colegio desde el Ministerio de Educación en los últimos meses y ha pedido una «vuelta negociada» a las aulas. Así ha respondido CSIF al anuncio hecho por la ministra de Educación, Isabel Celaá, sobre que el curso será presencial, con un máximo de 20 alumnos por aula y que los estudiantes de hasta 10 años podrán formar grupos estables en su aula para no tener que guardar la distancia de 1,5 metros ni llevar mascarilla.

Ninguna persona ha fallecido en Asturias por coronavirus en las últimas veinticuatro horas, con lo que se mantiene en 328 el total de muertes desde el inicio de la pandemia en una jornada en la que tampoco se han registrado nuevos contagios, por lo que el número de positivos acumulados se mantiene en 2.431, según los datos difundidos este martes por el Principado. Tampoco se han producido nuevas altas, con lo que se mantienen en 1.807 las personas que ya han superado la enfermedad.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado este miércoles que el mercadillo de El Rastro de la capital volverá a funcionar con el paso a la fase 3 de la desescalada, al igual que las zonas infantiles de los parques. El regidor madrileño ha hecho este anuncio durante un acto para presentar la vuelta de la Liga en la calle Preciados de la capital.

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias no ha registrado ningún contagio por covid-19 en las últimas 24 horas, y tampoco defunciones, de manera que si termina así la jornada serían ocho días consecutivos sin muertes por esta enfermedad en las islas. De concluir el miércoles sin nuevos contagios, sería la tercera vez desde el comienzo de la situación de alarma en que Sanidad registra cero infecciones en una jornada, y la primera ocasión en que no hay ni contagios ni muertes al mismo tiempo.

El Ayuntamiento de Barcelona cerrará las playas de la ciudad durante la verbena de San Juan para evitar aglomeraciones, y ha instado a la ciudadanía a celebrarla en un formato pequeño y familiar. Así lo han anunciado este miércoles la teniente de alcaldía de Ecología, Urbanismo, Infraestructuras y Movilidad, Janet Sanz, el teniente de alcaldía de Prevención y Seguridad, Albert Batlle, y la gerente de la Agencia de Salud Pública de Barcelona, Carme Borrell.

Castilla y León ha anotado este miércoles 30 nuevos casos de coronavirus, hasta los 25.972, con sólo tres casos diagnosticados en las últimas 24 horas y un fallecido más en los hospitales públicos de la Comunidad, en concreto en el de Burgos, que deja en 2.033 las vidas perdidas. De acuerdo a los datos facilitados por la Consejería de Sanidad los tres nuevos casos han sido en Ávila, Salamanca y Segovia, con ningún caso en el resto de provincias.

La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) ha presentado este miércoles en Badajoz una serie especial para la que ha imprimido 46,5 millones de cupones, uno por cada ciudadano del país, en lo que supone la vuelta de sus sorteos y de los 19.000 vendedores españoles. Estos cupones, con el lema «LaIlusiónPuedeConTodo», reconocen el esfuerzo de la ciudadanía y suponen un agradecimiento a quienes, con su trabajo, han sido esenciales en la lucha contra el coronavirus, según informa en un comunicado.

La ministra de Educación, Isabel Celaá, ya tiene su propio plan sobre la vuelta de los alumnos a las aulas el próximo mes de septiembre. Lo hizo público este miércoles, un día antes de su reunión con los consejeros en la Conferencia Sectorial de Educación. Sin mediar ningún tipo de diálogo con sindicatos docentes, padres, ni patronal de la escuela concertada, Celaá propone que todos los alumnos inicien el próximo curso escolar de manera presencial. «Buscamos la presencialidad como principal objetivo», proclamó este miércoles la ministra en una entrevista con la Cadena Ser. La titular de Educación fundamentó este nuevo vuelco a que han conseguido concluir que el impacto de los niños en la transmisión del virus «no es tal o de tanta consideración». Más detalles.

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, no descarta que a partir del 21 de junio, cuando finaliza el actual estado de alarma, las discotecas o salas de baile «tengan que esperar un poco más para abrir sus puertas», al ser lugares «donde puedan surgir rebrotes». En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Aguado ha indicado que la Comunidad de Madrid no descarta esta posibilidad porque con estos lugares «hay que ser especialmente precavido», aunque será la Dirección de Salud Pública quien tomará la última decisión, pero en todo caso la Consejería de Sanidad está estudiando la posibilidad.

El Gobierno marroquí ha anunciado hoy varias medidas de desconfinamiento dentro del «estado de emergencia sanitaria» que sigue vigente hasta el 10 de julio y que ha supuesto un cierre absoluto de las fronteras, además de tener en vilo cuestiones como la Operación Paso del Estrecho (OPE). La desescalada gradual establece la división del territorio del país en dos zonas, cada una con modalidades diferentes para flexibilizar el confinamiento, según sea la evolución de su situación epidémica.

El chef español José Andrés, afincado desde hace años en Estados Unidos, ha pedido a los políticos «menos discursos, que nunca llevan a ningún lado», y «más acción» para solucionar «los problemas que la gente necesita que le resuelvan», como el es caso del hambre. José Andrés ha visitado este miércoles el estadio de Mestalla, desde donde su ONG World Central Kitchen, en colaboración con el Banco de Alimentos de Valencia, ha repartido más de 150.000 comidas a familias necesitadas cuya situación se ha visto agravada desde el pasado 2 de abril, con motivo de la pandemia del coronavirus.

Francia saldrá el próximo 10 de julio del estado de emergencia sanitaria, instaurado en marzo para hacer frente a la pandemia, e iniciará entonces un período de transición de cuatro meses durante los que podrá imponer restricciones de movimiento y de apertura de ciertos negocios si es necesario. «Las condiciones sanitarias son extremadamente diferentes a las que conocíamos en marzo o incluso en mayo y conducen al Gobierno a permitir el fin del estado de emergencia sanitaria», explicó la portavoz del Ejecutivo, Sibeth Ndiaye, tras la reunión del Consejo de Ministros.

La ONCE emite una serie especial de 46,5 millones de cupones para reconocer el esfuerzo de la ciudadanía y dar las gracias a quienes, con su trabajo, han sido esenciales en la lucha contra el Covid-19. En total se emitirán 46,5 millones de cupones, uno por cada ciudadano residente en España, bajo el lema #LaIlusiónPuedeConTodo. Estarán dedicados especialmente a los trabajadores sanitarios, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los agricultores y ganaderos, los transportistas, los farmacéuticos, los comerciantes y los voluntarios.

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha dicho este miércoles que el Gobierno está «abierto» a estudiar la propuesta de Canarias de hacer pruebas PCR a turistas, si bien ha subrayado que para implantar la medida habría que alcanzar acuerdos de reciprocidad con otros países. Maroto ha respondido así en el Congreso al diputado de Nueva Canaria Pedro Quevedo, que en el debate de una interpelación ha pedido dar seguridad a los turistas internacionales para evitar daños mayores a la economía del archipiélago, cuyo PIB depende en un 35 % del turismo, y un 40 % el empleo.

El Hospital Clínic de Barcelona-IDIBAPS lidera una investigación cofinanciada por Cellnex Telecom y en la que participan otros centros sanitarios punteros, como el Gregorio Marañón de Madrid y otros referentes franceses e italianos, que prevé comprender mejor el funcionamiento de la respuesta inmunitaria frente al SARS-CoV-2. El objetivo, que han explicado este miércoles los impulsores del proyecto en una rueda de prensa telemática, es medir la capacidad de respuesta celular del sistema inmune, y detectar y obtener linfocitos T, que son como «los directores de orquesta» en la respuesta inmunitaria, que puedan actuar para controlar el virus. Léelo aquí .

El festival Rototom Sunsplash, cuya celebración estaba prevista del 16 al 22 de agosto en Benicàssim, ha anunciado su suspensión por la actual crisis sanitaria internacional porque un festival «sin abrazos no sería Rototom», y ha anunciado ya que su próxima edición será en 2021, en las mismas fechas que esta. El Rototom, un de las mayores citas reggae y de músicas del mundo de Europa, se une así a la lista de festivales de música de la Comunidad Valenciana que han suspendido ya sus ediciones de este año, como el FIB, el Low Festival y el 4ever Fest.

En la mañana de hoy, el Rey ha llamado al presidente de la Conferencia Episcopal Española, el arzobispo de Barcelona Cardenal Juan José Omella. En el transcurso de la conversación Don Felipe le ha transmitido la condolencia por los sacerdotes fallecidos durante esta pandemia al tiempo que se ha interesado por la salud de los obispos y sacerdotes contagiados y por la situación eclesial durante esta difícil situación. Además ha agradecido el servicio que la Iglesia presta a las sociedad española en el momento presente y que se hace visible en la memoria de actividades de la Iglesia.

La comisión parlamentaria de estudio sobre la recuperación económica y social en Andalucía tras el coronavirus citará a los ministros de Hacienda, María Jesús Montero; de Sanidad, Salvador Illa, y de Trabajo, Yolanda Díaz, así como al director del Centro Coordinador de Alertas y Emergencias, Fernando Simón. El listado de más de un centenar de comparecientes consensuado por los tres partidos que continúan en la comisión (PP, Cs y Vox) incluye también a cinco consejeros andaluces y a diversos representantes de entidades económicas y sociales de la comunidad.

El Ministerio de Sanidad ha aconsejado no mantener relaciones sexuales con la pareja si se tienen síntomas compatibles con el Covid-19, la enfermedad que provoca el nuevo coronavirus, como, por ejemplo, fiebre, tos, sensación de falta de aire, disminución del olfato y el gusto, escalofríos, dolor de garganta y cabeza, debilidad general, diarrea o vómitos. Y es que, aunque por ahora no se ha detectado la presencia del virus en fluidos vaginales, sí se ha comprobado que está presente en el semen, saliva y heces. Por ello, el departamento que dirige Salvador Illa ha asegurado a la población que la «pareja sexual más segura frente al Covid-19 es alguien con quien se convive habitualmente y no presenta síntomas que puedan sugerir que padece la enfermedad».

Madrid no pedirá el paso anticipado a la fase 3 del plan de desescalada a partir del próximo lunes 8 de junio. Así lo han confirmado a ABC fuentes del Gobierno regional tras adoptarse esta decisión en el Consejo de Gobierno celebrado durante la mañana de este miércoles. Léelo aquí .

El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias debatirá este jueves la posibilidad de solicitar autorización al Gobierno estatal para que se pueda viajar a Cantabria y Galicia a partir del lunes 15 de junio. Según han explicado fuentes del Ejecutivo autonómico, la medida se tomaría «siempre que ello no comporte el levantamiento del estado de alarma». En estos momentos, las tres comunidades se encuentran en la fase de la desescalada.

Alemania y Austria han anunciado este miércoles la reapertura de sus fronteras a partir del próximo martes 16 de junio a ciudadanos europeos si bien en ambos casos habrá restricciones en lo relativo a España. Según ha indicado el ministro del Interior alemán, Horst Seehofer, los ciudadanos de la Unión Europea y de Suiza podrán entrar nuevamente en Alemania sin controles y sin tener que cumplir cuarentena, con algunas excepciones.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha avanzado este miércoles que El Rastro volverá a las calles de la capital los domingos a partir de la Fase 3 de la desescalada, pero con aforo limitado y sin todos los puestos que componen este tradicional mercado madrileño. Así lo ha avanzado desde la calle Preciados, en un acto sobre la reanudación de la liga de fútbol. «La previsión es que se pueda abrir en Fase 3; ya se están adoptando todas las medidas tanto por parte del concejal de Centro (Jose Fernández) junto con el área de Seguridad», ha expresado a continuación.

Médicos del Mundo y otras ONG sanitarias y sociales instaron este miércoles al Gobierno a preparar el Sistema Nacional de Salud (SNS) para que pueda asumir la producción propia de medicamentos y garantizar su disponibilidad a precios asequibles. Así se recoge en el documento que las entidades miembros de la campaña 'No es Sano' han enviado al Eecutivo y a los partidos políticos, donde figura «un paquete de propuestas sobre política farmacéutica que, si antes de la crisis ya eran urgentes, ahora no pueden esperar más».

La Comisión Europea (CE) propondrá que la Unión Europea (UE) inicie una reapertura «gradual y parcial» de sus fronteras exteriores a partir del próximo 1 de julio, informó este miércoles el alto representante comunitario para la Política Exterior, Josep Borrell. En una rueda de prensa, el coordinador de la diplomacia comunitaria señaló que el colegio de comisarios europeos presentará esta misma semana «un enfoque para el levantamiento gradual y parcial de las restricciones» de viaje en las fronteras exteriores a partir del 1 de julio, tras varios meses con restricciones debido a la pandemia.

Es oficial: no queda un solo paciente por coronavirus que esté siendo atendido en las UCI gallegas. Al menos por ahora. Así lo ha constatado este miércoles la Consellería de Sanidade, que ha detallado por otra parte que solo diez personas están siendo tratadas en los propios hospitales, mientras que el resto de los contagiados activos, 466, reciben asistencia telemática desde sus domicilios. Léelo aquí .

La Fiscalía ha abierto 11 nuevas investigaciones penales por la situación creada en las residencias de mayores a causa de la pandemia de la Covid-19 y suman 186 diligencias abiertas en todo el país, casi la mitad de ellas en la Comunidad de Madrid. Son datos actualizados por la Fiscalía General del Estado a 10 de junio sobre las diligencias de investigación incoadas por el Ministerio Público. Léelo aquí.

La directora del departamento de Salud Pública y de Ambiente en la Organización Mundial de la Salud (OMS), María Neira, ha rechazado la realización de test de Covid-19 a toda la población porque, a su juicio, aportaría «pocos beneficios». Durante su participación en los encuentros 'Conversaciones 2020', organizados por elEconomista, Neira ha comentado que la realización de pruebas de detección del nuevo coronavirus de forma universal daría una fotografía del momento actual, por lo que había que repetirlas cada día.

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha afirmado que volver a abrir los centros educativos «no es tan fácil» como la reapertura de comercios y establecimientos, porque implica «el desarrollo de actividades de gran responsabilidad» y conlleva «una gran dificultad». En una entrevista a la SER Catalunya recogida por Europa Press, Celaá ha asegurado que «la vuelta a la escuela no es comparable en absoluto con la apertura de unos establecimientos o almacenes», y ha señalado que el regreso a las aulas responde a criterios sanitarios que marca el Ministerio de Sanidad.

El principal responsable científico en la lucha contra el coronavirus en Estados Unidos, Anthony Fauci, ha descrito el virus como su «peor pesadilla» y ha advertido de que el país «aún» está «en el principio» de la pandemia, en un tono más pesimista que el que suele utilizar el presidente norteamericano, Donald Trump. El responsable del Instituto Nacional de Alergología y Enfermedades Infecciosas estadounidenses ha asegurado durante una entrevista en la Organización de Innovación de Biotecnología que el virus surgido en la ciudad china de Wuhan cumple todos los criterios de los peores escenarios, como son que es nuevo, fácilmente transmisible, afecta a las vías respiratorias y tiene una capacidad relativamente alta de causar graves daños a los enfermos.

Cantabria no ha registrado en la última jornada ningún fallecido por coronavirus, ni tampoco casos nuevos, según los últimos datos de la Consejería de Sanidad actualizados hasta la pasada medianoche. De esta manera, el total de acumulados positivos en la región alcanza los 2.889 (2.320 mediante prueba PCR y 569 a través de detección de anticuerpos). Del total de personas infectadas, 2.628 se han curado (el 91 por ciento el total), mientras que 209 han fallecido. Además, 52 casos siguen activos.

El foco de Covid-19 localizado en el Hospital vizcaíno de Basurto alcanza ya los 25 positivos confirmados por PCR, 5 más que ayer, y una de las personas infectadas ha fallecido. La consejera de Salud del Gobierno Vasco, Nekane Murga, y el director gerente del hospital, Eduardo Maiz, han comparecido este miércoles para informar de las situación en el centro sanitario en el que se harán pruebas de PCR a sus 4.500 trabajadores.

La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha dejado en Rusia en las últimas 24 horas 8.404 casos y 216 muertos, lo que eleva el balance a más de 493.000 personas contagiadas y más de 6.300 víctimas mortales, según ha informado el centro ruso responsable de la lucha contra el virus. «En las últimas 24 horas en Rusia se han registrado 8.404 casos confirmados de infección por coronavirus en 83 regiones, incluidos 2.924 casos asintomáticos», ha explicado el organismo, en un comunicado recogido por la agencia de noticias rusa Sputnik.

El Jefe de Departamento de Medicamentos de Uso Humano de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios cree que el esfuerzo por dar una vacuna frente a la Covid-19 es global y no dependerá de un único fármaco. Léelo aquí .

El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha señalado que entre mayo y lo que va de junio unos 700.000 trabajadores han salido de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), a los que se suman 200.000 afiliaciones de personas que perdieron su empleo. En declaraciones en TVE, Escrivá ha apuntado que, por una vía o por otra, y con cifras actualizadas hasta ayer 9 de junio, eso supone que 900.000 personas han vuelto a la actividad, «una evolución razonable y favorable». Léelo aquí .

El Gobierno búlgaro decidió este miércoles prolongar el estado de «situación epidemiológica extraordinaria» para dos semanas más, hasta el 30 de junio, tras registrar un marcado aumento del número de contagios diarios por coronavirus. En los últimos tres días el país balcánico contabilizó una media diaria de entre 70 y 80 nuevos casos de infección, un 250% más que el promedio de entre 10 y 20 casos de la semana precedente, debido sobre todo a dos brotes en pequeñas ciudades montañosas del sur, cerca de la frontera con Grecia.

El Ministerio de Sanidad indio ha informado este miércoles de nuevo de casi 10.000 nuevos casos de Covid-19 registrados en 24 horas, lo que eleva el balance global por encima de los 276.000 positivos y mantiene a India como el quinto país del mundo más afectado por la pandemia. En concreto, las autoridades han registrado desde el martes 9.985 infectados más, si bien por primera vez la cifra de personas recuperadas supera a la de casos activos --unos 135.000 frente a 133.000, respectivamente--, informa el diario 'Times of India'.

La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha dejado en las últimas 24 horas en Alemania 18 víctimas mortales y 318 casos de coronavirus, frente a los 37 fallecidos y los 350 contagios de la jornada anterior, lo que eleva el balance a más de 184.000 contagiados y más de 8.700 muertos. En total, el país ha registrado ya 184.861 contagios y 8.729 fallecidos, según ha informado este miércoles el Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental alemana encargada del seguimiento de las enfermedades infecciosas.

España sufrirá una recesión que puede ser la mayor entre los países que forman parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Así lo vaticina el organismo en sus nuevas previsiones económicas, que dibujan dos escenarios según haya o no un rebrote en otoño. Si lo hay, el PIB de España se desplomará un 14,4% este año para crecer un 5% el que viene. Ello supondría que nuestro país sufriría la mayor caída este año entre los casi 50 países que analiza el organismo de todo el globo. La OCDE advierte de que la deuda está aumentando a niveles «extremadamente altos» en España y otros países. Según sus estimaciones el pasivo público escalaría en 34 puntos hasta el 129,5% del PIB en 2020 y el 128,8% en 2021, mientras que el déficit se situaría en el 12,5% este año y el 9,6% el siguiente. El desempleo, por su parte, escalaría al 20,1% en 2020 y al 21,9% el siguiente año, por la pérdida de trabajo de parte de los ahora afectados por ERTE. Léelo aquí .

Una estudiante de tercero de Ingeniería Industrial y dos titulados por la Escuela de Ingeniería de Bilbao han creado una aplicación que permite controlar los aforos en locales comerciales o de ocio y facilita así el cumplimiento de las medidas de seguridad decretadas por la crisis sanitaria del Covid-19. La Escuela de Ingeniería de la UPV/EHU ha informado de que esa aplicación, a través de un sencillo menú, permite a los usuarios conocer, por ejemplo, el nivel de ocupación de un bar y realizar su reserva para disfrutar de una mesa en su terraza al tiempo que facilita al gerente del negocio una herramienta gratuita para la gestión del espacio. Informa Efe.

A finales de febrero, sus colegas italianos ya le advirtieron de que «la gente se moría como chinches». «Perdimos un tiempo precioso», asegura este catedrático de Microbiología. Léelo aquí .

La pandemia del nuevo coronavirus originada en la ciudad china de Wuhan ha dejado más de 411.000 víctimas mortales y más de 7,24 millones de personas contagiadas en todo el mundo, según el último balance de la Universidad Johns Hopkins. De acuerdo con los datos actualizados a las 9.00 horas de este miércoles, el balance global del coronavirus asciende a 7,24 millones de casos y 411.279 víctimas mortales en 188 países y territorios.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles el real decreto de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria provocada por el Covid-19 que regirán a partir del próximo 21 de junio, una vez finalice el estado de alarma. El decreto pone fin a las restricciones para moverse por toda España, aunque con distancias ahora fijadas en un metro y medio y el uso obligatorio de mascarillas para mayores de 6 años cuando no se puedan mantener esas distancias bajo multa de hasta 100 euros. Léelo aquí .

Científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) responderán a preguntas de los ciudadanos sobre el impacto social de la pandemia provocada por el Covid-19 en un webinar o debate interactivo que se emitirá este miércoles, 10 de junio, a las 20.15 horas, en el canal de YouTube del CSIC. El seminario web contará con los sociólogos Diego Ramiro y María Ángeles Durán, del Instituto de Economía, Geografía y Demografía (IEGD-CSIC); Luis Miller, del Instituto de Políticas y Bienes Públicos (IPBP-CSIC); y con la geóloga Teresa Moreno, del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA-CSIC). El encuentro estará moderado por la redactora jefa de la Agencia SINC, Pampa G. Molina.

El Gobierno de Haití ha confirmado este martes la muerte, a consecuencia del coronavirus, del secretario de Estado de Asuntos Sociales del país, Emmanuel Cantave. «Nuestro colega Emmanuel Cantave, secretario de Estado de Asuntos Sociales, nos dejó esta mañana. Sufría de la COVID-19», ha trasladado el secretario de Estado de Comunicación haitiano, Eddy Jackson Alexis, en un mensaje difundido a través de Twitter en el que ha ofrecido sus condolencias a la familia de Cantave en nombre del Gobierno.

El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, comparecerá este miercoles ante la juez Carmen Rodríguez Medel como investigado por un presunto delito de prevaricación administrativa por permitir la celebración de concentraciones multitudinarias entre los pasados 5 y 14 de marzo, entre ellas la marcha del 8-M. La juez le ha citado a las 15.30 horas en los Juzgados de Plaza de Castilla de Madrid, de forma presencial, para que explique por qué autorizó manifestaciones los días previos a la declaración del estado de alarma por la pandemia del coronavirus, pese a las advertencias del riesgo de contagio.

El Gobierno de Marruecos, tras una reunión del Consejo de Ministros, ha decidido este martes prorrogar hasta el próximo 10 de julio el estado de emergencia sanitaria por la pandemia de la Covid-19, que cuenta en el país con 8.437 casos y 210 muertes. El proyecto, presentado por el ministro del Interior, Abdelouafi Laftit, también contempla una reducción gradual de las restricciones impuestas desde el 20 de marzo, cuando se declaró el estado de emergencia, que dependerá de la situación epidemiológica de cada región. Informa Europa Press.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha avisado este de que la crisis derivada de la pandemia del coronavirus aumentará «rápidamente» la cantidad de personas que sufren hambre o desnutrición en el mundo. «Nuestros sistemas alimentarios están fallando y la pandemia de la enfermedad por coronavirus está empeorando aún más las cosas», ha indicado Guterres, que ha insistido en que, si no se toman medidas «inmediatamente», habrá una emergencia alimentaria mundial con repercusiones de largo plazo para «cientos de millones» de personas.

Corea del Sur registró en mayo una tasa de desempleo del 4,5 %, su peor dato desde enero de 2010, debido a los efectos del coronavirus en la economía, según mostraron los datos publicados este miércoles por la Oficina de Estadística nacional. El número de personas con empleo cayó en mayo hasta los 26,93 millones, lo que supone 392.000 menos que en el mismo mes del año anterior y supone el tercer mes consecutivo de caída interanual. Informa EFE.

Colombia ha informado este martes de que se han registrado hasta la fecha 42.078 casos de coronavirus, después de confirmar 1.359 más, mientras que el número de muertes por la Covid-19 ha ascendido a 1.372, tras alcanzar la cifra más alta en un día, 64. Por otro lado, varios médicos en Barranquilla, en el norte del país, han presentado su dimisión después de las amenazas de muerte que ha sufrido uno de ellos en el municipio de Soledad.

El expresidente y líder del gobernante Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal), Raúl Castro, reapareció este martes para dirigir la vuelta a la normalidad en Cuba, informó la televisión estatal de la isla, donde según las autoridades ya está controlada la epidemia de Covid-19. Esta es la segunda ocasión en la que imágenes del veterano dirigente aparecen en la prensa oficial -la primera fue a mediados de abril- desde el comienzo de la crisis sanitaria en el país hace casi tres meses. En el encuentro se decidieron «las medidas a implementar en las tres fases que tendrá la primera etapa del proceso gradual» de desescalada en Cuba, que este martes sumó solo cinco nuevos casos de Covid-19 y cumplió 10 días consecutivos sin muertes por el nuevo coronavirus.

El ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación Africana y Marroquíes Residentes en el Extranjero, Nasser Bourita, ha anunciado que Rabat iniciará este jueves la repatriación de los marroquíes atrapados en España por la pandemia del coronavirus. Fuentes diplomáticas consultadas por Europa Press han indicado que en España se encuentran casi 4.000 ciudadanos marroquíes que no han podido volver a Marruecos en los tres meses que se han prolongado las medidas limitadoras de la movilidad por el estado de alarma, además de unas 7.000 temporeras. Durante una comparecencia en la Cámara de Consejeros, el ministro de Exteriores de Marruecos ha explicado que se dará prioridad a los ciudadanos marroquíes residentes en el sur de España, en particular en Algeciras (Cádiz), y posteriormente se dará paso a los que se encuentran en Cataluña, País Vasco o Madrid, según informaciones de la agencia de noticias estatal marroquí «MAP».

La tendencia a la baja en los nuevos positivos por el coronavirus SARS-CoV-2 continúa en China, que registró 3 casos en las últimas 24 horas, mismo número que en la víspera, informó hoy la Comisión Nacional de Sanidad. Los tres casos se detectaron en viajeros procedentes del extranjero (conocidos como casos «importados») en las provincias de Mongolia Interior (norte, 2) y Tianjin (noreste, 1). Las autoridades sanitarias agregaron que, hasta la pasada medianoche local (16.00 hora GMT del martes), se había dado de alta a 6 pacientes más, por lo que el número de contagiados activos en el país asiático es de 55, sin ningún caso grave desde el pasado sábado.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha avisado de que la crisis derivada de la pandemia del coronavirus aumentará «rápidamente» la cantidad de personas que sufren hambre o desnutrición en el mundo. «Nuestros sistemas alimentarios están fallando y la pandemia de la enfermedad por coronavirus está empeorando aún más las cosas», ha indicado Guterres, que ha insistido en que, si no se toman medidas «inmediatamente», habrá una emergencia alimentaria mundial con repercusiones de largo plazo para «cientos de millones» de personas.

El Gobierno de Haití ha confirmado la muerte, a consecuencia del coronavirus, del secretario de Estado de Asuntos Sociales del país, Emmanuel Cantave. «Nuestro colega Emmanuel Cantave, secretario de Estado de Asuntos Sociales, nos dejó esta mañana. Sufría Covid-19», ha trasladado el secretario de Estado de Comunicación haitiano, Eddy Jackson Alexis, en un mensaje difundido a través de Twitter en el que ha ofrecido sus condolencias a la familia de Cantave en nombre del Gobierno.

Estados Unidos ha alcanzado la cifra de 1.973.803 casos confirmados de coronavirus y la de 111.751 fallecidos, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. El balance es de 17.304 contagios más que el lunes y de 819 nuevas muertes. Al menos 518.522 personas han superado la enfermedad. El estado de Nueva York se mantiene como el gran epicentro de la pandemia en Estados Unidos con 379.482 casos confirmados y 30.458 fallecidos, una cifra solo por debajo del Reino Unido, Brasil e Italia.

Venezuela registró ayer 159 nuevos casos de Covid-19 y sumó otro fallecido, por lo que superó la barrera de los 2.500 contagios y las muertes ascendieron a 23 desde que se anunciaron los primeros contagios a mediados de marzo pasado. El ministro de Información de Venezuela, Jorge Rodríguez, dijo que de los contagios reportados en las últimas 24 horas, solo uno es de «transmisión comunitaria» mientras que los restantes 158 son «internacionales o importados», y corresponden a venezolanos que se contagiaron en Colombia y Brasil y volvieron infectados al país.

Las autoridades sanitarias de México notificaron 596 defunciones y 4.199 nuevos contagios de Covid-19 para alcanzar cifras acumuladas de 124.301 casos y 14.649 muertes desde el comienzo de la epidemia de coronavirus. Los contagios se incrementaron un 3,5 % en las últimas 24 horas con respecto a los 120.102 casos que estaban confirmados este lunes, informó en una rueda de prensa el director general de Epidemiología, José Luis Alomía. Las defunciones notificadas a causa del virus SARS-CoV-2 aumentaron en 596 casos en las últimas 24 horas, con un incremento del 4,2 % en comparación con los 14.053 fallecimientos reportados el día anterior.

Argentina reportó ayer 1.141 nuevos casos de coronavirus, lo que supuso que, por primera vez, se superara el millar de contagios en 24 horas, de manera que el total de contagios desde el inicio de la pandemia se eleva ya a 24.761 personas. Así lo confirmó el Ministerio de Salud argentino, que informó de 24 nuevas muertes durante la jornada, por lo que se acrecentan los decesos totales en el país a 717. El foco principal de contagios está situado en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), formada por la capital y su amplio cordón urbano en el que viven cerca de 13 millones de personas.

Brasil registró en las últimas 24 horas 1.272 nuevas muertes por Covid-19 en las últimas 24 horas, con lo que el número de víctimas ascendió a 38.406, así como 32.091 nuevos casos de la enfermedad, que elevó el total de contagios a 739.503, informó el Ministerio de Salud. Según el boletín divulgado este martes por el Ministerio, el primero después de cuatro días de polémicas por el intento del Gobierno de ocultar algunos datos, la pandemia prosiguió su fuerte crecimiento en el mayor país de América Latina y confirmó a Brasil como uno de los epicentros de la enfermedad. Los números confirmaron a Brasil como el segundo país con más casos de Covid-19 en el mundo después de Estados Unidos (1.973.803 contagios) y ya muy lejos del tercero (Rusia, con 483.630), así como el tercero con más muertes después de Estados Unidos (111.751) y ya muy cerca de Reino Unido (40.968), según las estadísticas de la Universidad Johns Hopkins.