Este es el sobrecoste que tendrán que pagar las comunidades de vecinos por abrir la piscina este verano

Los administradores de fincas ya lo advirtieron hace unas semanas: las comunidades de propietarios tienen muy difícil cumplir con los requisitos de apertura de las piscinas en el plan de desescalada tras la pandemia del coronavirus. La falta de recursos y de organización, ... la necesidad de contratar a más personal y la limpieza en estos espacios dispararán el coste de mantenimiento en las urbanizaciones. Tal y como se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 17 de mayo , las piscinas recreativas pueden abrir ya desde la fase 2 -para la fase 3 no se establecen cambios- siempre que se respete un aforo máximo del 30% y se acceda con cita previa mediante turnos . Desde el Consejo General de Colegios de Administraciones de Fincas puntualizaron en una nota que la distribución de espacios en la zona de estancias con distancias de al menos dos metros entre usuarios reducirá aún más el aforo real respecto al obligatorio, una medida que encarecerá los costes del servicio en proporción al número de bañistas.

A esto hay que sumar l a inversión necesaria para la limpieza de tres veces al día y desinfección de las instalaciones con especial atención a los vestuarios o baños , aunque muchas comunidades podrían optar por mantenerlos cerrados. Además, los vecinos deberán cumplir además con medidas de higiene como desinfectar las manos a la entrega y salida o la limpieza del calzado, entre otras.

A este respecto el presidente del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas, Salvador Díez Lloris, explica en conversación telefónica que además de la limpieza, «lo más complicado será controlar el aforo», especialmente en las comunidades medianas de 50 a 100 vecinos porque las grandes ya cuentan con recursos y las pequeñas se organizan de forma interna. «Como solución, vamos a proponer el uso de aplicaciones móviles en las que se hagan reservas cada dos horas, aproximadamente, en función del tamaño de la piscina», avanza Díez Lloris.

Esto, sumado a la limpieza y desinfección de las instalaciones más la contratación de personal, en caso de que sea necesario para controlar el acceso, conllevará un sobrecoste de 2.000 a 3.000 euros para toda la temporada de verano en base a cálculos realizados por el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas. «El problema fundamental de inversión vendrá de la mano de la apertura de las piscinas ya que a partir de mediados de julio baja la asistencia porque la gente se va de vacaciones», puntualiza Díez Lloris.

En función del tamaño

Por su parte, desde el Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid (CAF Madrid) preven que el sobrecoste será mayor para las comunidades grandes por la necesidad de contratar a alguien que controle los accesos . Juan Sempere, vocal de CAF Madrid, cuantifica en 9.000 euros el cargo adicional para las urbanizaciones de mayor tamaño, mientras que argumenta que las comunidades pequeñas recurrirán al socorrista para organizar la entrada a las intalaciones y solo tendrán que asumir el suplemento destinado a la limpieza e higiene. «El sobrecoste repercutirá en la cuota de las comunidades con muchos vecinos ya que a los 12.000 euros de mantenimiento en una temporada normal habrá que sumar el importe destinado al control del aforo», señala. «Algunas comunidades grandes de Madrid están optando por no abrir y esperar hasta final del mes de junio para ver si el Gobierno decir ampliar el aforo de entrada o quitar la cita previa», añade Sempere.

Todos los expertos consultados coinciden en que tanto el coste como la organización variará en función del numero de vecinos . «El uso de la piscina no va a volver a ser como era», sentencia la CEO de Vecinos Felices y vicepresidenta primera de Fiabci España, Mercedes Blanco, quien resume que el aumento de costes se derivará de la limpieza al menos tres veces al día, de la cartelería para informar de las normas, de la contratación de un vigilante para controlar el acceso o del desembolso en el desarrollo de una aplicación informática con la que se organice el baño por turnos.

«Creo que la apertura será viable siempre y cuando los propietarios acepten y acaten este sistema que establece la ley, si no, no se puede. Las cosas han cambiado y hay que mantener una distancia mínima de seguridad, cumplir el aforo máximo de un 30% y contribuir con los gastos que conllevan el incremento mínimo de limpieza y mantenimiento o el que suponga el control de acceso. Cabe recordar además que no se podrán utilizar las duchas comunes», indica Blanco.