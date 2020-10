Coronavirus España directo: El Gobierno decretará un nuevo estado de alarma para doblegar la segunda ola antes de las navidades

Actualizar

10.21 Consejo de MinistrosCon unos minutos de retraso respecto al horario previsto, el Consejo de Ministros ha arrancado para dar el visto bueno al Real Decreto de estado de alarma. El texto está prácticamente cerrado, después de haberse trabajado ayer en el departamento de la vicepresidencia primera que dirige Carmen Calvo. Informa Víctor Ruiz de Almirón. 10.17 Consejo de Ministros Todavía Moncloa no ha aclarado si comparecerá el mismo Pedro Sánchez tras este Consejo de MInistros y sí, como se viene apuntando, el estado de alarma podría prolongarse hasta diciembre para intentar salvar la campaña de Navidad. Todas estas incógnitas quedarán despejadas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. 10.10 Consejo de Ministros El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside la reunión desde las 10 de la mañana, en la que dará muy probablemente luz verde a nueva declaración del estado de alarma a nivel nacional.09.10 Consejo de MinistrosSegún los últimos datos acumulados España tiene una Incidencia Acumulada de 362 casos por 100.000 habitantes. El Gobierno ha establecido que a partir de 250 se considera riesgo extremo. Pedro Sánchez defendió el viernes que el objetivo debe ser reducir la incidencia hasta 25 casos por 100.000 habitantes. Un objetivo que aboca a semanas de excepcionalidad, con el objetivo inminente de poder reducir la curva de cara a las navidades. Informa Víctor Ruiz de Almirón.

09.09 Consejo de MinistrosLa duración de este marco excepcional no depende por tanto del Gobierno, sino que deberá aprobarse en el Congreso de los Diputados con el concurso de la oposición. Al haber solicitado la medida el País Vasco y Cataluña, el Gobierno ya cuenta con apoyos necesarios para poder prorrogar el estado de alarma. Además cuenta con los 10 escaños de Ciudadanos que Inés Arrimadas ofreció el viernes. No obstante, el Ejecutivo quiere que el PP no esté en contra de esta aplicación. Informa Víctor Ruiz de Almirón. 09.09 Consejo de MinistrosLo que sí está claro es que el Gobierno entiende que esta medida debe extenderse en el tiempo. Y no limitarse a 15 días como ha sucedido con el reciente estado de alarma limitado en la Comunidad de Madrid y que decayó ayer sábado. Informa Víctor Ruiz de Almirón.09.08 Consejo de MinistrosEl estado de alarma se puede decretar durante 15 días por el Consejo de Ministros. Vencido ese plazo tiene que prorrogarse por el Congreso de los Diputados. En marzo el Gobierno optó por ir prorrogándolo con caracter quincenal. Pero la norma no especifica la duración de estas prórrogas. Informa Víctor Ruiz de Almirón.09.08 Consejo de MinistrosSalvo cambio de última hora, el principio que regirá este nuevo estado de alarma será diferente al de marzo, cuando el Gobierno concentró toda la gestión. Ahora serán los presidentes autonómicos los que concentrarán el mando único en cada uno de sus territorios. Cada uno irá adoptando medidas en función de su situación epidemiológica. Pero la medida que será generalizada desde un principio será ese llamado toque de queda para limitar la movilidad nocturna. Informa Víctor Ruiz de Almirón.09.07 Consejo de MinistrosExiste consenso en las regiones respecto a la conveniencia de aplicar un toque de queda para limitar la movilidad nocturna. Algunas regiones han avanzado ya sus medidas al amparo de la ley orgánica 3/86, pero el visto bueno de los tribunales al respecto es una incógnita. La aplicación de estas medidas bajo el estado de alarma resolverá estas dudas jurídicas y habilitará a la toma de decisiones excepcionales. Informa Víctor Ruiz de Almirón.

09.07 Consejo de MinistrosEs en ese contexto en el que hoy el Consejo de Ministros tendrá que aprobar un nuevo estado de alarma en virtud del artículo 116 de la Constitución para darle soporte legal a las decisiones que van a tener que tomar las Comunidades Autónomas. Informa Víctor Ruiz de almirón.09.06 Consejo de MinistrosEste modelo de cogobernanza ha fracasado porque las Comunidades Autónomas carecían de un soporte legislativo en el que tomar decisiones que en ocasiones limitaban un derecho fundamental como es la libertad de movimientos. Muchas regiones han estado amparándose en la Ley Orgánica 3/1986 de Medidas Especiales en materia de Salud Pública. Pero esa norma se limita a una redacción muy genérica. Algunos Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas han avalado los confinamientos perimetrales de determinadas poblaciones pero no de otras. El PP quería reformar esa ley orgánica para darle más garantías y no tener que recurrir al estado de alarma. El Gobierno prometió en el mes de mayo una reforma en esta dirección, para no tener que recurrir al estado de alarma de nuevo. Pero no cumplió. Informa Víctor Ruiz de Almirón.09.04 Consejo de MinistrosEn el día de ayer el Gobierno estuvo terminando de rematar el texto. Fuentes de la vicepresidencia primera del Gobierno aseguraban en la noche de ayer que se acudía a la cita con el decreto ya muy avanzado. Informa Víctor Ruiz de Almirón.09.03 Consejo de MinistrosA su vuelta del Vaticano, donde ayer fue recibido por el Santo Padre, el presidente del Gobierno formalizó lo que ya se sabía desde el viernes por la noche: la convocatoria de un Consejo de Ministros extraordinario para estudiar los términos de un nuevo Real Decreto de estado de alarma. Informa Víctor Ruiz de Almirón.08.02 El alcalde de Kiev da positivo por coronavirus el día antes de las elecciones locales Los ucranianos acuden este domingo a las urnas en unas elecciones locales marcadas por el positivo por coronavirus del alcalde de Kiev, Vitali Klitschko en la víspera de la jornada electoral en la que busca la reelección.Klitschko, que fue campeón mundial de boxeo en la categoría de pesos pesados y que aspira a ocupar algún día la presidencia del país, ha sido alcalde de la capital ucraniana desde las elecciones extraordinarias de hace seis años cuando el país derrocó a su presidente pro-ruso y giró políticamente hacia el oeste.



08.02 India registra casi 600 muertes por COVID-19 en un díaIndia ha registrado casi 600 nuevos fallecimientos por coronavirus este domingo y el primer ministro, Narendra Modi, ha pedido a los ciudadanos "paciencia" en los festivales religiosos que se celebren durante la pandemia.El Ministerio de Salud y Bienestar Familiar ha notificado 578 fallecimientos por coronavirus, que elevan a 118.535 la cifra total de decesos por la enfermedad en el país en lo que va de pandemia.

06.57 Dos asesores cercanos del vicepresidente de EE.UU. dan positivo por covid-19Dos asesores cercanos al vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, entre ellos su jefe de gabinete, han dado positivo por covid-19, informaron este sábado fuentes oficiales, menos de un mes después de que se detectara un foco de contagios de la enfermedad en la Casa Blanca. El vicepresidente y su esposa, Karen, dieron negativo este sábado en un test de covid-19 y Pence planea mantener su apretada agenda de viajes y mítines a pesar de haber estado en contacto cercano con al menos uno de los contagiados, aseguró la Casa Blanca.06.50 China suma 15 nuevos casos de coronavirus, todos importadosLa Comisión Nacional de Sanidad de China informó hoy de que el país asiático detectó 15 nuevos casos del coronavirus en viajeros procedentes del extranjero este sábado, 13 menos que el día anterior. Estos positivos se diagnosticaron en las ciudades de Shanghái (este, 5) y Tianjin (norte, 1) y en las provincias de Shanxi (norte, 2), Liaoning (noreste, 3), Cantón (sur, 3) y Shaanxi (centro, 1). En cuanto a los infectados asintomáticos, China sumó 19 nuevos positivos en este último informe (27 el día anterior), lo que sitúa el total de personas en esas circunstancias bajo observación en 405 (todos menos dos, procedentes de fuera de las fronteras chinas).06.43 EE.UU. supera los 8,5 millones de casos de covid-19 y los 224.700 muertosEstados Unidos alcanzó este sábado la cifra de 8.568.625 casos confirmados del coronavirus SARS-CoV-2 y 224.751 fallecidos por la enfermedad de la covid-19, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. Este balance a las 20.00 hora local (00.00 GMT del domingo) es de 88.973 contagios más que el viernes y de 906 muertes más. La barrera de los 8,5 millones de contagios se superó en Estados Unidos un día después de que el país registrara un nuevo récord diario de contagios, con más de 85.000 nuevos casos contabilizados el viernes. El nuevo repunte de casos en Estados Unidos afecta sobre todo al medio oeste y a los estados que atraviesan las Montañas Rocosas.

06.36 El presidente de México ve "luz al final del túnel" pese a riesgo de rebrotesEl presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este sábado que ya se ve "la luz al final del túnel" de la pandemia de covid-19, a pesar de que las autoridades sanitarias advirtieron esta semana del riesgo de rebrotes. "Vamos saliendo tanto de la crisis sanitaria como de la crisis económica. Ya se advierte de que vamos salir del túnel en el que entramos, ya se ve la luz a la salida del túnel", dijo durante la asamblea general de Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Con más de 880.000 contagios confirmados y 88.000 muertos, el mandatario aseguró que "ya pasó lo peor" de la crisis sanitaria porque "se evitó la saturación de los hospitales", a diferencia de lo ocurrido, según dijo, en Europa y Nueva York.



06.25 Brasil registra 26.979 nuevos casos y 432 muertes por covid en 24 horasBrasil, uno de los países más afectados en el mundo por la pandemia del nuevo coronavirus junto a Estados Unidos e India, avanza para los 5,4 millones de casos confirmados y se acerca a las 157.000 muertes relacionadas con la covid-19, según divulgó este sábado el Ministerio de Salud. En su último boletín epidemiológico diario, el Gobierno informó de manera oficial que en las últimas 24 horas se registraron en el país 26.979 nuevos casos confirmados y 432 muertes, cifras que confirman una tendencia, aunque lenta, de reducción de fallecimientos y contagios. Tras la confirmación del primer contagio, el 26 de febrero, y de la primera muerte, el 12 de marzo, ambos en Sao Paulo, el país suma ahora 5.380.635 casos confirmados y totaliza 156.903 óbitos.06.14 Colombia sobrepasa el millón de casos por covid-19 y alcanza 30.000 muertesColombia sobrepasó este sábado el millón de contagios por coronavirus luego de siete meses y medio de la llegada de la pandemia, en un jornada en la que registró 8.769 nuevos casos positivos, según informó el Ministerio de Salud. El boletín diario de la entidad sanitaria señaló que en el país hay 1.007.711 positivos y también informó de otros 198 fallecimientos, con lo que el país totaliza 30.000 muertos. La mayor cantidad de contagios de este día fue registrada en Bogotá (2.531) y Antioquia (1.864), los dos focos principales de la pandemia donde las autoridades están en alerta por el aumento de los casos.